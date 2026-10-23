Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi phục vụ người tiêu dùng Thủ đô

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Kết nối cung cầu, mở rộng kênh tiêu thụ

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ tổ chức, cùng sự tham gia của Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, TikTok Việt Nam và NAPAS.

Hơn 60 đặc sản của hai địa phương được giới thiệu tại chương trình, từ cà phê, sầu riêng sấy, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống đến yến sào, sâm Ngọc Linh và nhiều sản phẩm đặc trưng khác. Người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Việc đưa đặc sản địa phương đến không gian mua sắm tại trung tâm Hà Nội mở thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác phân phối.

Ngày 23/10, chương trình "Sức sống hàng Việt" số 15 đã 'lên kệ" hơn 60 đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi nhằm phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh về yêu cầu gắn hoạt động quảng bá sản phẩm với kết nối tiêu thụ và nhu cầu thực tế của thị trường.

Ông Linh cho biết, thông qua chương trình "Sức sống hàng Việt", Cục tạo thêm không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và thử nghiệm các phương thức bán hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Bà Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đồng hành cùng doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thương mại.

Việc tham gia các chương trình kết nối tiêu thụ như "Sức sống hàng Việt" cũng mở ra cơ hội để tuổi trẻ ngành Công Thương phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các phương thức kinh doanh hiện đại.

Thông qua hoạt động này, đoàn viên, thanh niên có cơ hội tham gia các hoạt động thiết thực gắn với phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thương mại.

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp bán hàng trực tiếp tại không gian trưng bày với livestream trên nền tảng số. Nếu hình thức trực tiếp giúp người mua tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm tại chỗ, livestream mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa điểm tổ chức. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu sản phẩm, tương tác với người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Ông Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, cho biết chương trình thể hiện sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, cơ quan quản lý và các địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt. Thông qua hoạt động này, đoàn viên, thanh niên có cơ hội tham gia các hoạt động thiết thực gắn với phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thương mại.

Đưa đặc sản địa phương tiếp cận thị trường Thủ đô

Đối với Gia Lai và Quảng Ngãi, chương trình là cơ hội đưa các sản phẩm đặc trưng đến với người tiêu dùng tại Hà Nội, tiếp nhận phản hồi từ thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối.

Ông Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai kỳ vọng hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream sẽ giúp sản phẩm địa phương được nhiều khách hàng biết đến hơn, qua đó mở rộng cơ hội kết nối với nhà phân phối và các kênh tiêu thụ.

Cận cảnh một số sản phẩm đặc sản đến từ Gia Lai và Quảng Ngãi đã "lên kệ" tại Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 15 phục vụ người tiêu dùng tại Hà Nội.

Người dân Thủ đô có thể đến Không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm "Sức sống hàng Việt", tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, từ ngày 23 đến 25/10 để trực tiếp lựa chọn các đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi.

Sự tham gia của các đối tác công nghệ và thanh toán cũng góp phần đa dạng hóa phương thức quảng bá, bán hàng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trên cả kênh trực tiếp và môi trường số.

Người dân Thủ đô có thể đến Không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm "Sức sống hàng Việt", tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, từ ngày 23 đến 25/10 để trực tiếp lựa chọn các đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi.

Phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h30 ngày 23/10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, mở thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng.

"Sức sống hàng Việt" là chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai, kết hợp trưng bày, trải nghiệm, bán hàng trực tiếp với ứng dụng nền tảng số nhằm hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Việt.

Với chủ đề "Bài ca Tây Nguyên", kỳ tổ chức thứ 15 tiếp tục kết nối đặc sản địa phương với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và phát triển thị trường trong nước.