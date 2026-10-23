Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi phục vụ người tiêu dùng Thủ đô
GĐXH - Ngày 23/10, chương trình "Sức sống hàng Việt" số 15 đã "lên kệ" hơn 60 đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi nhằm phục vụ người tiêu dùng Thủ đô. Trong 3 ngày tới, người dân có thể trực tiếp tham quan, lựa chọn sản phẩm tại không gian trưng bày hoặc mua hàng qua phiên livestream trên nền tảng số.
Kết nối cung cầu, mở rộng kênh tiêu thụ
Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ tổ chức, cùng sự tham gia của Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, TikTok Việt Nam và NAPAS.
Hơn 60 đặc sản của hai địa phương được giới thiệu tại chương trình, từ cà phê, sầu riêng sấy, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống đến yến sào, sâm Ngọc Linh và nhiều sản phẩm đặc trưng khác. Người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Việc đưa đặc sản địa phương đến không gian mua sắm tại trung tâm Hà Nội mở thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác phân phối.
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh về yêu cầu gắn hoạt động quảng bá sản phẩm với kết nối tiêu thụ và nhu cầu thực tế của thị trường.
Ông Linh cho biết, thông qua chương trình "Sức sống hàng Việt", Cục tạo thêm không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và thử nghiệm các phương thức bán hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.
Bà Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đồng hành cùng doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thương mại.
Việc tham gia các chương trình kết nối tiêu thụ như "Sức sống hàng Việt" cũng mở ra cơ hội để tuổi trẻ ngành Công Thương phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các phương thức kinh doanh hiện đại.
Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp bán hàng trực tiếp tại không gian trưng bày với livestream trên nền tảng số. Nếu hình thức trực tiếp giúp người mua tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm tại chỗ, livestream mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa điểm tổ chức. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu sản phẩm, tương tác với người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.
Ông Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, cho biết chương trình thể hiện sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, cơ quan quản lý và các địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt. Thông qua hoạt động này, đoàn viên, thanh niên có cơ hội tham gia các hoạt động thiết thực gắn với phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thương mại.
Đưa đặc sản địa phương tiếp cận thị trường Thủ đô
Đối với Gia Lai và Quảng Ngãi, chương trình là cơ hội đưa các sản phẩm đặc trưng đến với người tiêu dùng tại Hà Nội, tiếp nhận phản hồi từ thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối.
Ông Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai kỳ vọng hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream sẽ giúp sản phẩm địa phương được nhiều khách hàng biết đến hơn, qua đó mở rộng cơ hội kết nối với nhà phân phối và các kênh tiêu thụ.
Sự tham gia của các đối tác công nghệ và thanh toán cũng góp phần đa dạng hóa phương thức quảng bá, bán hàng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trên cả kênh trực tiếp và môi trường số.
Người dân Thủ đô có thể đến Không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm "Sức sống hàng Việt", tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, từ ngày 23 đến 25/10 để trực tiếp lựa chọn các đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi.
Phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h30 ngày 23/10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, mở thêm lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng.
"Sức sống hàng Việt" là chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai, kết hợp trưng bày, trải nghiệm, bán hàng trực tiếp với ứng dụng nền tảng số nhằm hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Việt.
Với chủ đề "Bài ca Tây Nguyên", kỳ tổ chức thứ 15 tiếp tục kết nối đặc sản địa phương với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và phát triển thị trường trong nước.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Tiểu thương chợ truyền thống Hà Nội lên sàn, có mã định danh, được Thành phố bảo trợBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Thay vì bỏ ngân sách xây dựng một sàn thương mại điện tử (TMĐT) riêng khó cạnh tranh, Hà Nội chọn cách tiếp cận thực tế là tạo lập một "lớp bảo trợ số", cấp mã định danh truy xuất cho sản phẩm và hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống, cơ sở làng nghề tham gia môi trường số an toàn, minh bạch.
Thông báo mới nhất của Bảo Tín Minh Châu liên quan đến việc mua bán vàng từ 5 triệu đồngBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu vừa thông báo đến khách hàng về quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên.
Lời khuyên cho người đang băn khoăn gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn 3, 6 hay 12 thángBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Với 100 triệu đồng trong tay, nhiều người băn khoăn nên chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn 3, 6 hay 12 tháng.
Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm online an toàn, lãi tốtBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Gửi tiết kiệm online là hình thức gửi tiền an toàn nếu khách hàng chọn ngân hàng uy tín và làm theo hướng dẫn về bảo mật của ngân hàng.
6 loại ảnh gửi qua Zalo, Messenger có thể khiến bạn đối mặt nguy cơ mất tiềnBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Ảnh căn cước công dân, thẻ ngân hàng hay màn hình giao dịch có thể bị kẻ gian lợi dụng để mạo danh, đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ những hình ảnh này qua Zalo, Messenger.
Lời khuyên cho người có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 thángBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng sẽ có mức niêm yết lãi suất hấp dẫn hơn so với kỳ hạn 3 hay 6 tháng, tuy nhiên, trước khi gửi tiền, người gửi nên cân nhắc một số yếu tố sau.
Thủ đoạn lừa đảo qua mã QR, người dân cần đặc biệt chú ý nhận diện và cảnh giácBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Hiện nay, một trong những thủ đoạn phổ biến của nhiều đối tượng lừa đảo là dán mã QR giả đè lên mã thanh toán thật của cửa hàng, bãi giữ xe, điểm quyên góp, người dân cần đặc biệt cảnh giác để tránh rủi ro.
Xử lý 17 vụ vi phạm thị trường dịp Tết Trung thuBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý 17 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, thị trường dịp Tết Trung thu.
Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấmBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.
Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu đồng, sau 20 năm có bao nhiêu tiền?Bảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu đồng, nếu duy trì đều đặn trong 20 năm và đạt mức sinh lời giả định 8%/năm, khoản tích lũy có thể lên gần 1,2 tỷ đồng.