Người tiêu dùng loay hoay với bảng thành phần dinh dưỡng, nhà sản xuất có nên bổ sung thêm dòng lưu ý khi lựa chọn sản phẩm?

Một hình ảnh bắt mắt, một lời giới thiệu hấp dẫn, đôi khi chỉ cần vài giây để một sản phẩm lọt vào giỏ hàng. Nhưng khi lật mặt sau bao bì, có bao nhiêu người thực sự dừng lại để đọc những thông tin dinh dưỡng bên trong? Khi đứng trước nhiều lựa chọn, người tiêu dùng thường có xu hướng chú ý đến giá thành, thương hiệu hoặc hương vị, trong khi đó bảng thành phần dinh dưỡng in trên nhãn chứa những thông tin quan trọng về sản phẩm lại ít được chú ý.

Tuy nhiên, có thông tin không đồng nghĩa với việc người mua có thể hiểu được những thông tin ấy. Theo chia sẻ của Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương - người tiêu dùng sinh sống tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội: "Trước khi mua một sản phẩm thì tôi không hay đọc bảng thành phần, bởi vì tôi không hiểu do nó có quá là nhiều thuật ngữ và các số liệu rất phức tạp. Tôi thường chú ý và ưu tiên những sản phẩm mà tôi đã từng sử dụng rồi, cũng như thấy nó phù hợp với mình, bên cạnh đó là nguồn gốc xuất xứ và độ uy tín của thương hiệu nữa".

Có bảng thành phần dinh dưỡng nhưng người tiêu dùng hiểu được bao nhiêu?

Tại Việt Nam, quy định về ghi thành phần và giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm tạo cơ sở để người tiêu dùng tiếp cận thông tin về sản phẩm. Những chỉ số như năng lượng, chất đạm, chất béo và natri có thể giúp người mua tham khảo khi lựa chọn. Tuy nhiên, từ những con số trên nhãn thực phẩm đến khả năng hiểu và đưa ra quyết định mua vẫn là một khoảng cách. Anh Trần Đăng Dương - người tiêu dùng sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội - chia sẻ: "Tôi thì thường không quan tâm quá đến bảng thành phần dinh dưỡng, nếu có quan tâm thì thường sẽ quan tâm đến calo (năng lượng) hoặc lượng đường, vì đây là những thành phần duy nhất tôi biết và để ý đến". Tuy nhiên, từ những con số trên nhãn thực phẩm, tới khả năng hiểu và đưa ra quyết định mua lại là 1 khoảng cách. Anh Trần Đăng Dương chia sẻ thêm: "Tôi hiếm khi thay đổi quyết định của mình sau khi đọc bảng thành phần dinh dưỡng tại vì tôi không hiểu tác dụng hoặc tác hại của nó lên cơ thể của mình".

(Một số bảng thành phần dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm)

Theo chia sẻ của chị Trần Thị Thanh Thảo - người tiêu dùng sinh sống tại quận Cầu Giấy - cho biết: "Theo tôi thì những thông tin về dinh dưỡng khá dễ tìm, mọi người chỉ cần search (tra cứu thông tin) trên mạng là ra. Nhưng khi đi mua sắm, tôi thường sẽ bỏ qua bước này tại vì việc tìm kiếm thông tin khá là mất thời gian". Khi phải tìm kiếm và tự đối chiếu nhiều chỉ số, người mua có thể gặp khó khăn trong việc nhận biết nhanh đặc điểm dinh dưỡng của sản phẩm. Vì thế, vấn đề không chỉ nằm ở việc người tiêu dùng có đọc nhãn hay không mà còn ở cách thông tin được trình bày. Chị Trần Thị Thanh Thảo chia sẻ thêm về mong muốn của mình đối với các nhà sản xuất và cơ quan quản lý: "Tôi mong muốn những nhà sản xuất và cơ quan quản lý có thể bổ sung thêm những lưu ý về dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm để mọi người có thể dễ nhận biết hơn, cũng như người tiêu dùng có thể dễ lựa chọn khi mua sắm hơn".

Để thông tin dinh dưỡng dễ tiếp cận hơn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị Việt Nam xem xét áp dụng ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì, giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc nhận biết thông tin dinh dưỡng, tránh những sản phẩm có hàm lượng cao các thành phần cần hạn chế như: đường, muối hoặc chất béo không có lợi cho sức khỏe.

(TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị triển khai Dự án Hỗ trợ kỹ thuật y tế giai đoạn 2025-2027 về việc dán nhãn cảnh báo dinh dưỡng ở mặt trước bao bì) - Nguồn ảnh: WHO

Trước mắt, người tiêu dùng có thể bắt đầu từ những thao tác đơn giản như: kiểm tra khẩu phần, đối chiếu lượng đường, chất béo và natri. Về phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý, cần quan tâm hơn nữa việc bảo đảm thông tin chính xác, dễ nhận biết, nghiên cứu hình thức ghi nhãn phù hợp và kiểm soát hoạt động quảng cáo gây hiểu nhầm.

Quyết định mua một sản phẩm có thể chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng những lựa chọn lặp lại mỗi ngày góp phần hình thành thói quen ăn uống lâu dài. Đọc nhãn là bước đầu để mỗi người chủ động hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. Và để lựa chọn lành mạnh trở nên dễ dàng hơn, thông tin cần đầy đủ, minh bạch, dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

An Tú