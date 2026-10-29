Vì sao đề xuất bắt buộc xe máy có động cơ trên 125cc phải lắp phanh ABS?

Vượt trội Honda SH, xe ga 180cc giá 56,8 triệu đồng sẵn camera hành trình, màn hình TFT 7 inch, phanh ABS 2 kênh và TCS GĐXH - Xe ga 180cc động cơ mạnh mẽ, trang bị an toàn đẳng cấp, mẫu xe tay ga mới sở hữu những trang bị không hề kém cạnh Honda SH, trong khi giá lại chỉ tương đương Air Blade.

Đề xuất bắt buộc xe máy có động cơ trên 125cc phải lắp phanh ABS

Xe máy có dung tích động cơ trên 125 cc phải trang bị phanh ABS. Hình minh họa

Thông tin trên Tiền phong, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy, thay thế QCVN 14:2024/BGTVT, trình Bộ Xây dựng ban hành.

Cục Đăng kiểm đề xuất bắt buộc trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe khi phanh (ABS) đối với xe mô tô có dung tích xi lanh trên 125cm³ hoặc công suất động cơ điện lớn hơn 11 kW (ảnh minh họa).

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bắt buộc trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe khi phanh (ABS) đối với xe mô tô có dung tích xi lanh trên 125cm³ hoặc công suất động cơ điện lớn hơn 11 kW.

Lý do đề xuất bắt buộc xe máy có động cơ trên 125cc phải lắp phanh ABS

Theo Cục Đăng kiểm, việc áp dụng yêu cầu này có thể làm phát sinh chi phí trang bị, tích hợp hệ thống và tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp, qua đó tác động nhất định đến giá bán phương tiện. Tuy nhiên, mức tăng được đánh giá không tạo ra ảnh hưởng lớn đối với người tiêu dùng.

Kết quả dự án nghiên cứu về hệ thống chống bó cứng phanh cho xe mô tô tại Việt Nam do Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng cán bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Phòng chống Thương vong châu Á (AIP Foundation) thực hiện cho thấy, trong số 1.247 người sử dụng xe mô tô được khảo sát tại Hà Nội và TP.HCM, khoảng 85% người chưa sử dụng xe có ABS sẵn sàng chi trả thêm để được trang bị công nghệ này. Mức chi trả thêm mà phần lớn người tham gia khảo sát chấp nhận không quá 2,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phạm vi phương tiện chịu tác động trực tiếp của quy định cũng chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trên thị trường. Theo số liệu thống kê năm 2025, nhóm xe thuộc diện đề xuất bắt buộc trang bị ABS chiếm khoảng 5,87% tổng số xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đưa ra thị trường Việt Nam. Trong nhóm này, khoảng 50% số xe đã được trang bị ABS.

Như vậy, số phương tiện thực tế cần bổ sung hệ thống ABS để đáp ứng quy định mới ước tính chỉ tương đương khoảng 3% tổng số xe được thống kê. Cục Đăng kiểm đánh giá, xét trên quy mô toàn thị trường, chi phí phát sinh từ việc áp dụng quy định không làm gia tăng đáng kể chi phí xã hội cũng như chi phí của phần lớn người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy.

Trong khi đó, lợi ích về an toàn giao thông được đánh giá là rõ rệt. Hệ thống ABS giúp hạn chế hiện tượng bó cứng bánh xe khi phanh, hỗ trợ người lái duy trì khả năng kiểm soát phương tiện, giảm nguy cơ mất ổn định, nhất là trong tình huống phanh khẩn cấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường có độ bám thấp.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, việc trang bị ABS có khả năng góp phần giảm số vụ tai nạn, số người tử vong và số người bị thương liên quan đến xe mô tô.

Theo Cục Đăng kiểm, dù yêu cầu kỹ thuật mới có thể làm phát sinh một phần chi phí, lợi ích lâu dài đối với người sử dụng và xã hội vẫn lớn hơn khoản chi phí này. Việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn ngay từ khâu sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện vì thế được kỳ vọng giúp người tiêu dùng tiếp cận những mẫu xe an toàn hơn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.



