Xử lý 17 vụ vi phạm thị trường dịp Tết Trung thu

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GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý 17 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, thị trường dịp Tết Trung thu.

Tết Trung thu là thời điểm nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm, đồ chơi trẻ em và các sản phẩm phục vụ vui chơi, giải trí tăng cao.

Cùng với đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và lưu thông hàng hóa trên thị trường cũng diễn ra sôi động, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026 tại thanh hóa - Ảnh 1.

Lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu. Ảnh: CTV.

Trong các ngày 22 và 23/9, Công an xã Sao Vàng phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của xã tổ chức kiểm tra 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra lập biên bản, xử phạt 4 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã hết hạn sử dụng. Các cơ sở vi phạm được yêu cầu khắc phục tồn tại, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026 tại thanh hóa - Ảnh 2.

Công an xã Sao Vàng phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ và tiêu hủy số thực phẩm ôi thiu và hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng. Ảnh: CATH.

Tính đến ngày 22/9, liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá kiểm tra 28 vụ, xử lý 17 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính gần 150 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 77 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm được phát hiện chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bảo quản sản phẩm thực phẩm không phù hợp với điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản phẩm và một số hành vi vi phạm khác theo quy định.

Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026 tại thanh hóa - Ảnh 3.

Yêu cầu các chủ hộ kinh doanh viết cam kết không vi phạm. Ảnh: CTV.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn, tuyến, lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ phát sinh vi phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật, khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thông tin đầy đủ và bảo đảm chất lượng.

Xử lý vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026 tại thanh hóa - Ảnh 4.Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm tra bánh Trung thu, ưu tiên kiểm tra đột xuất

GĐXH - Từ ngày 8/8, Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026 trên toàn thành phố, trong đó ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, cơ sở thời vụ và những địa điểm có nguy cơ cao.

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