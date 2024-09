Doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản bị phạt 320 triệu đồng

Hoạt động khai thác khoáng sản ở "thủ phủ khoáng sản" huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, vừa ký quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát (Công ty Kiều Phát) với số tiền 320 triệu đồng do vi phạm 3 hành vi trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Cụ thể, Công ty Kiều Phát đã lấn chiếm 32.000 m² đất nông nghiệp, trong đó bao gồm 16.000 m² đất rừng sản xuất tại phía Đông khu vực mỏ (giáp mốc số M3-M4) ở Thung Xán II, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Tại đây, công ty đã đổ đất đá thải và tập kết sản phẩm mà không được cơ quan nhà nước cấp phép thuê đất.

Ngoài ra, công ty còn sử dụng 16.000 m² đất rừng sản xuất tại phía Nam khu vực mỏ (giáp mốc số MI1-MI) để làm văn phòng mỏ, bãi tập kết sản phẩm và bãi thải mà không có sự cho phép từ cơ quan chức năng về việc thuê đất.

Với những vi phạm này, UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt công ty 210 triệu đồng. Công ty cũng bị buộc khôi phục lại tình trạng đất như ban đầu và trả lại phần đất đã lấn chiếm. Đồng thời, công ty phải nộp lại khoản thu lợi bất hợp pháp là 128 triệu đồng.

Vi phạm thứ hai của Công ty Kiều Phát là việc lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản không đầy đủ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, báo cáo năm 2022 thiếu thông tin về trữ lượng còn lại, không có số liệu thống kê tại thời điểm lập báo cáo, và việc thống kê không dựa trên thông tin từ bản đồ hiện trạng cùng bản vẽ mặt cắt.

Với vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Kiều Phát còn bị phạt 80 triệu đồng do không lập đầy đủ sổ sách, chứng từ và tài liệu liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm.

Tổng số tiền mà Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát phải nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, bao gồm cả tiền phạt và số tiền thu lợi bất chính, là 448 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát có trụ sở tại xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, do ông Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1970) làm đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Trước đó, trong tháng 9/2024, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hợp Thịnh, có trụ sở tại khu tiểu thủ công nghiệp, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, với số tiền hơn 420 triệu đồng do những vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.