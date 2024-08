Nghệ An: Chiêu trò mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Công an Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 7 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.



Đối tượng Nguyễn Tất Thắng (ở giữa) là kẻ chủ mưu, các đối tượng còn lại trong vụ án mua bán tài khoản ngân hàng tại cơ quan công an.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tiền.

Trong đó, Nguyễn Tất Thắng (SN 1988, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) là đối tượng chủ mưu và 4 đối tượng còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm đối tượng sử dụng giấy tờ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân giả. Thủ đoạn của chúng là chỉnh sửa 4 chữ số cuối của dãy số căn cước công dân, chứng minh nhân dân rồi sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng. Sau đó, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng.

Tang vật các vụ án mua bán tài khoản ngân hàng do đối tượng Nguyễn Tất Thắng là kẻ chủ mưu.

Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, cuối tháng 12/2023, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng với hành vi nói trên.

Tang vật thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, 5 đối tượng đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính 2,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, ngày 5/1/2024, Ban chuyên án bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây nói trên.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) nhận được đơn trình báo của một chi nhánh ngân hàng tại Nghệ An về việc bị một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Thế Tuấn (34 tuổi, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (35 tuổi, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Khám xét nơi ở của 2 nghi can này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5-7/2023, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy làm "chân rết", đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.

Sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh ở các ngân hàng, Tuấn và Huy bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo.

Sau khi mua tài khoản mạo danh từ Tuấn và Huy, nhóm người lập tài khoản "H.N" đã sử dụng để hack vào tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Trước những thủ đoạn tinh vi trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.

Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời. Trong trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ.

Tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi mua, bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng. Cụ thể, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng với các hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.