Hạnh bị đám người lạ mặt hùng hổ xông vào nhà, túm tóc

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Căn nhà không mái che", thấy con trai ham chơi, không chịu khó học hành, mẹ của Hùng kiên quyết bắt buộc cậu phải học đến nơi đến chốn. Hùng tỏ ra ngạc nhiên vì lần này mẹ bỗng dưng thay đổi thái độ với chuyện học hành của mình. Trước đây cậu được thoải mái theo đuổi đam mê, sống tự do, nhưng bây giờ mẹ lại ép vào khuôn khổ.

Mẹ Hùng buồn bã giải thích hoàn cảnh gia đình đã thay đổi. Bố Hùng có "vợ bé" bên ngoài, thậm chí con riêng là con trai đã học cấp hai. Dù đang có việc về quê nhưng bố Hùng cũng không gọi điện thoại hỏi thăm vợ con. Có lẽ vì thế mẹ muốn Hùng phải học tập tốt để tự lo cho cuộc sống tương lai.

Mẹ của Hùng tiết lộ chuyện bố có con riêng bên ngoài. Ảnh VTV

Thơ bắt đầu làm gia sư kèm cặp thêm việc học cho Hùng. Ngay từ bữa đầu tiên, cô đã hoảng hốt phát hiện cậu bạn bị hổng kiến thức trầm trọng. Vì không hiểu thầy cô giảng bài nên trên lớp Hùng chán nản không muốn nghe giảng, thường xuyên bỏ học. Hùng đã học lớp 10 nhưng không đủ trình độ để theo kịp bài giảng nên Thơ cho rằng bạn cần phải học lại từ lớp 7 đến lớp 9.

Hùng cho Thơ biết, từ trước đến nay mình xem nhẹ chuyện học văn hóa, chỉ tập trung thi thể thao chuyên nghiệp. Hùng trêu Thơ nên bỏ cuộc sớm, không tiếp tục dạy kèm cho mình nữa. Tuy nhiên, Thơ kiên quyết không đồng ý. Cô chỉ đòi tăng lương để có thể kèm cặp Hùng kỹ hơn.

Thơ dạy kèm cho Hùng để nhằm củng cố lại những kiến thức đã bị "hổng". Ảnh VTV

Sau chuỗi ngày mệt mỏi vì chủ nợ, mẹ con Hạnh mới có một bữa cơm tạm yên ổn. Thơ vui sướng nói với mẹ và em trai: "Ngày hôm nay thật sảng khoái vì không bị ai bắt nạt nữa. Ăn gì cũng thấy ngon. Người chả làm gì cũng thấy khỏe. Như thế này thì chả cần ước ao gì nữa".

Bên mâm cơm đạm bạc, Khang mơ rằng thường xuyên được đi ra hàng quán ăn thoải mái mà không phải suy nghĩ, mẹ đỡ vất vả thức khuya dậy sớm. Bản thân Khang sẽ học giỏi hơn để không bị chị Thơ la mắng, nhà không bị dột... Ngoài ra, Khang còn mơ ước mình lớn nhanh hơn và bố thỉnh thoảng về thăm nhà.

Bữa cơm vui vẻ của gia đình bởi không còn mệt mỏi về chuyện nợ nần. Ảnh VTV

Khang vừa nhắc đến bố là ngoài cửa có tiếng xôn xao. Ba người đàn ông dáng vẻ hùng hổ bước vào sân nhà, đòi gặp Bình. Hạnh giải thích: "Tôi với anh ta ly hôn rồi, đường ai nấy đi. Các anh tìm người thì đi chỗ khác mà tìm".

Hạnh chưa nói hết câu thì đã bị một người đàn ông có dáng vẻ hùng hổ túm tóc phía sau và quát tháo to tiếng. Hai con của Hạnh là Thơ và Khang thấy mẹ bị ức hiếp nên hoảng sợ la hét, khóc lóc.

Hạnh bị đám người lạ mặt uy hiếp vì chuyện có liên quan tới chồng cũ. Ảnh VTV

Tập 6 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 21/10 trên VTV3.

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