Đời thăng trầm của dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' sau 25 năm

Năm 2001, bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải lên sóng tạo nên “cơn sốt”. Phim xoay quanh cuộc sống của xóm trọ sinh viên đầu những năm 2000, với những gánh nặng về cơm, áo, gạo, tiền gần gũi với thực tế. Ngoài kịch bản hấp dẫn, các gương mặt diễn viên của phim cũng thu hút và nhận được sự yêu mến của khán giả.

Sau 25 năm phát sóng, cuộc sống của dàn diễn viên trẻ thời điểm đó đều có nhiều thay đổi.

Kiều Anh - Nhung sự nghiệp khởi sắc, đời tư lận đận

Diễn viên Kiều Anh được chọn đảm nhận vai Nhung - cô gái được yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, tính cách dịu dàng, chăm chỉ. Ít ai biết rằng, nữ diễn viên được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vào vai Nhung khi đang theo học trường múa. Cơ duyên này đưa tên tuổi Kiều Anh thêm thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

Kiều Anh trong vai Nhung phim “Phía trước là bầu trời”.

Sau bộ phim, Kiều Anh tiếp tục tham gia một số dự án như May ơi là may, Con đường khác, Hai phía chân trời, Những công dân tập thể, Tình khúc bạch dương… Tuy nhiên, cô không đạt được nhiều dấu ấn như vai diễn đầu tay.

Năm 2019, Kiều Anh nhận danh hiệu NSƯT, là biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Năm 2021, sau thời gian dài vắng bóng, Kiều Anh trở lại với Hồ sơ cá sấu . Tiếp đó, cô hóa thân ấn tượng trong phim Ngày mai bình yên .

Ở tuổi tứ tuần, Kiều Anh chăm chỉ xuất hiện trước truyền thông, cô tích cực trở lại màn ảnh và không ngại “lột xác” với vai diễn khác biệt so với hình tượng đã xây dựng. Vai diễn ấn tượng nhất trong thời gian qua của Kiều Anh chắc chắn phải kể đến phim Gia đình mình vui bất thình lình.

Có sự nghiệp thành công nhưng chuyện tình cảm của nữ diễn viên sinh năm 1981 lại trải qua nhiều trắc trở. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Kiều Anh bất ngờ rút lui khỏi phim ảnh. Nhiều năm về sau, khán giả mới hay tin trở thành mẹ đơn thân. Nữ diễn viên từng tiết lộ chia tay bạn trai khi mang thai đứa con đầu lòng. Tuy nhiên cả hai vẫn cùng nhau san sẻ việc dạy dỗ con và xem đối phương như bạn bè.

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, Kiều Anh thông báo được bạn trai mới cầu hôn vào năm 2020. Mặc dù được nhiều khán giả quan tâm nhưng cô quyết giữ kín hình ảnh, danh tính của người bạn đời vì cho rằng “chuyện tình cảm không cần khoe khoang”.

Thu Nga - Thương tận hưởng cuộc sống bình yên

Đảm nhận vai Thương - cô sinh viên thật thà, hiền lành, chân chất và bộc trực, Thu Nga nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Vai diễn này của cô đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi vẻ đẹp mộc mạc, tính cách gần gũi và giản dị.

Vai diễn Thương của Thu Nga.

Khi đảm nhận vai này, Thu Nga là diễn viên múa mới ra trường, chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất. Nga từng tâm sự, cô diễn theo bản năng và nghe theo sự chỉ đạo của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Sau thành công của vai diễn, Thu Nga tham gia thêm vài bộ phim nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Sự nghiệp diễn xuất của cô từ đây cũng bắt đầu im ắng. Cô không lựa chọn con đường diễn xuất mà tập trung vào công việc múa tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Sau 25 năm, Thu Nga đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Công việc chính của nữ diễn viên là làm các dự án nhạc kịch dành cho thiếu nhi.

Ngoài ra, cô còn dành thời gian chia sẻ với mọi người về cách làm đẹp, lựa chọn trang phục… để tự tin hơn về vẻ ngoài. Nữ diễn viên Tuyên Quang bày tỏ sự hài lòng với công việc hiện tại của mình.

Cô dành thời gian để xây dựng tổ ấm.

Về đời tư, nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc, sinh được 2 con “đủ nếp, đủ tẻ”. Khi các con lớn dần lên, tự lập mọi việc thì cô sẽ giãn ra để hoàn thành tốt công việc ở cơ quan. Nhờ vậy, Thu Nga cân bằng được công việc lẫn gia đình.

Hà Hương - Nguyệt “thảo mai” viên mãn

Trong 3 cô gái, vai Nguyệt do Hà Hương đảm nhận là nhân vật lanh lợi, thông minh và được nhận xét là có nhiều kỹ năng sống nhất. Dù bị nhiều khán giả “ném đá” song đây chính là vai diễn để lại ấn tượng nhiều nhất, là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hà Hương.

Sau thành công của tác phẩm, Hà Hương được mời đóng chính bộ phim hợp tác với Thái Lan là Tình xa. Có bước đệm vững chắc nhưng Hà Hương lại dần rời khỏi nghề diễn để tập trung xây dựng tổ ấm nhỏ.

Vai diễn Nguyệt “thảo mai” trở thành biểu tượng của màn ảnh Việt.

Đến năm 2018, những đoạn trích với loạt câu thoại ấn tượng của Hà Hương trong Phía trước là bầu trời bất ngờ nhận được nhiều lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Đây cũng là cơ duyên đưa Hà Hương trở lại với nghệ thuật sau hơn 20 năm vắng bóng.

Nhờ cơn sốt này, Hà Hương tham gia phim Bão ngầm với vai Xuân “mẫu hậu”. Nữ diễn viên thừa nhận, “cái bóng” của Nguyệt là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của mình. Vì vậy, cô luôn mong chờ được thể hiện một vai diễn có đủ cá tính, để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Ở tuổi 44, diễn viên có tổ ấm bình yên bên chồng và hai con. Thời gian qua, nữ diễn viên thỉnh thoảng tham gia một số bộ phim. Ngoài ra, cô kinh doanh, từng mở trung tâm dạy kỹ năng mềm cho trẻ em.

Hà Hương có cuộc sống viên mãn.

Hà Hương tâm sự cô may mắn khi có ông xã luôn thấu hiểu và động viên cô làm nghề. Cô từng kể: “Một lần đang bán hàng thì tôi gặp một bạn diễn viên mình quen biết mà không dám đến nói chuyện cùng. Thời điểm đó, tôi đã lấy chồng 10 năm, không còn tham gia hoạt động nghệ thuật nên cảm thấy khá tự ti. Đó là nỗi buồn, nỗi đau của diễn viên đã tham gia nghệ thuật từ nhỏ như tôi.

Tuy nhiên, sau đó, tôi nhận được sự ủng hộ, vỗ về và động viên từ chồng. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn, có động lực để quay trở lại với nghề, để được là chính mình”.

Kiều Anh - vai Trà sống kín tiếng

Đảm nhận vai diễn Trà, Kiều Thanh tạo được ấn tượng bởi nét sắc sảo, đanh đá. Bước ra từ phim đầu tay, diễn viên nổi tiếng hơn, được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh của nhân vật.

Kiều Thanh đảm nhận vai Trà trong phim.

Sau bộ phim, cô tiếp tục đạt nhiều thành công trong Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Bảy ngày và một đời, Nhà có ba chị em gái...

Kiều Thanh được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng phim Gái nhảy. Bộ phim từng đoạt doanh thu kỷ lục năm 2003 cách đây 20 năm.

Nổi tiếng từ sớm, Kiều Thanh về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng là diễn viên đinh của nhà hát, tham gia nhiều vở diễn.

Kiều Thanh sống kín tiếng nhiều năm qua.

Năm 2019, cô vướng lùm xùm khi thừa nhận chung sống với người chưa ly hôn vợ. Giấu kín danh tính bố của con trai nhiều năm vì vậy những chia sẻ của Kiều Thanh khiến cư dân mạng tranh cãi. Theo lời kể của chính Kiều Thanh, người bạn đời của cô chưa ly hôn với vợ và cô cũng không yêu cầu điều đó.

Thời gian qua, Kiều Thanh “mất tích” khỏi màn ảnh Việt. Cô chọn cuộc sống kín tiếng về đời tư lẫn sự nghiệp.

Nguyễn Thành Vinh - Nam “mọt sách” an yên bên trời Tây

Nguyễn Thành Vinh đóng vai Nam “mọt sách” - chàng trai học giỏi, từng mắc sai lầm khi nổi lòng tham, ăn cắp xe đạp trong xóm trọ. Nam đồng cảm với nỗi lòng của Trà, nhận ra tính cách tốt đẹp của cô trong khi nhiều người khác quay lưng.

Thành Vinh để lại nhiều ấn tượng dù lần đầu đóng phim.

Thời điểm đóng phim, Thành Vinh được nhiều bạn trẻ mến mộ khi là Á quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên.

Để lại ấn tượng với phim đầu tay nhưng Thành Vinh tiếp tục học tập theo chuyên ngành hóa học công nghiệp ở Australia, giảng dạy ở nhiều đại học danh tiếng.

Thành Vinh chọn cuộc sống an yên ở nước ngoài.

Năm 2021, theo website Đại học New South Wales (Australia), anh được phong làm Phó Giáo sư. Rời xa showbiz nhưng anh vẫn giữ tình bạn với dàn diễn viên, thỉnh thoảng gặp gỡ mỗi dịp về nước.