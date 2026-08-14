Cuộc sống viên mãn bên chồng Tây của 'nữ hoàng nhạc dance' tuổi 49

Thu Minh từng nói cô không muốn mải miết đi tìm danh vọng, gây áp lực cho chồng con. Vì thế, cô vẫn đi hát nhưng là để tận hưởng niềm vui, thỏa mãn niềm đam mê với nghề chứ không vì áp lực tiền bạc hay giữ gìn tên tuổi. Chương trình nào hợp lý về thời gian, thuận tiện, cô mới nhận lời.