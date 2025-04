Đột kích khu chung cư, bắt nhóm tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 8 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an lấy lời khai một trong các đối tượng.

Trước đó, rạng sáng 1/4, cơ quan chức năng phát hiện tại một chung cư thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh có nhóm đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đến 1h15 phút cùng ngày, tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhóm 6 đối tượng đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" cùng trú tại TP Vinh gồm: Nguyễn Văn Trà (SN 1996); Nguyễn Văn Thành (SN 1996); Hoàng Trung Kiên (SN 1999); Hứa Mạnh Tùng (SN 1996); Phan Bá Thành (SN 2000); Phan Sỹ Nhật (SN 1996). Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ thêm 2 đối tượng: Trần Sỹ Dũng (SN 1990) và Đinh Văn Hoàng (SN 1990), cùng trú tại phường Trung Đô, TP Vinh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ gồm: 9 điện thoại di động, 3 xe ô tô, 150 gram ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan tới quá trình tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tối 31/3, sau khi tổ chức sinh nhật cho bản thân, Hứa Mạnh Tùng bàn bạc với các đối tượng nói trên về nhà của Nguyễn Văn Trà tại một chung cư trên địa bàn phường Hưng Bình để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và được các đối tượng đồng ý. Đến rạng sáng 1/4, quá trình đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư, các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

