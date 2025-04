Khởi tố 10 bị can trong đường dây tổ chức sản xuất trái phép 1,4 tấn ma túy tại Nha Trang

Liên quan đến vụ án lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tạm giam các đối tượng liên quan.

Theo TTO, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 người về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Bao gồm: Chang Chun Ming (51 tuổi, tên tiếng Việt là Trương Xuân Minh, người Đài Loan, Trung Quốc), Đoàn Văn Hùng (42 tuổi, quê Khánh Hòa) cùng hai chị em ruột là Nguyễn Thị Phương Hà (35 tuổi), Nguyễn Minh Sáng (33 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa).

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, tạm giam 5 người Trung Quốc và một người Đài Loan (Trung Quốc) về hành vi trên.

Vụ triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy: Manh mối từ hợp tác quốc tế GĐXH - Lãnh đạo Cục C04 cho biết, Cảnh sát Trung Quốc thông báo có 2 đối tượng từng sản xuất ma túy tổng hợp tại nước này có dấu hiệu chuyển công cụ sang Việt Nam để sản xuất ma túy. C04 đã phân công trinh sát thu thập tài liệu, xác minh làm rõ.

Bị can Trương Xuân Minh - người cầm đầu đường dây tại thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: C04

Trước đó, khoảng 0h ngày 22/3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - VKSND tối cao triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa do các đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Tại cơ sở sản xuất, thu giữ 118kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất, cùng dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho xưởng ở 47 Cát Lợi, thu giữ khoảng 90kg ketamin, 270 lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho ở xã Vĩnh Phương, thu giữ khoảng 57 tấn hóa chất, 380 lít khí. 16 nghi phạm liên quan đến tổ chức tội phạm này bị tạm giữ phục vụ đấu tranh, phân loại.

Bên trong "công xưởng" sản xuất ma túy. Ảnh: ANH HÀ

Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất. Đồng thời bắt 11 nghi phạm, trong đó bốn người Trung Quốc, ba người Đài Loan (Trung Quốc), bốn người Việt Nam.

Qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo C04 đánh, giá đây là xưởng sản xuất ma túy "lớn nhất, có tính chất nghiêm trọng nhất" từ trước đến nay tại Việt Nam bị phát hiện. Chuyên án được phá kịp thời nên tất cả ketamin sản xuất ra đều chưa được tiêu thụ ra thị trường.