Đốt sóng cao tần chữa lạc nội mạc tử cung

Theo TS.BS Nguyễn Thái Bình - Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hiện nay phương pháp đốt sóng cao tần ít xâm lấn giúp giải quyết được vấn đề lạc nội mạc tử cung.

Đau đớn mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cảnh giác với lạc nội mạc tử cung

Chị H. 43 tuổi có tiền sử đẻ mổ năm 2009, mổ chửa ngoài tử cung năm 2020. Cách đây 2 năm, trong lúc tắm, chị đã phát hiện khối u nhỏ ở thành bụng dưới bên trái. Chị H. đến bệnh viện gần nhà để thăm khám và được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung trong cơ thành bụng.

"Theo thời gian, khối u ngày một lớn dần, không những thế vùng thành bụng bên trái đau nhức thường xuyên mỗi lần đến chu kì kinh nguyệt, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như sinh hoạt thường ngày" chị H. chia sẻ.

Sau đó, chị H đi khám tại nhiều bệnh viện và được tư vấn phẫu thuật để điều trị triệt để. Tuy nhiên, quá lo lắng nên chị H đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để được tư vấn cụ thể.

Theo TS. BS Nguyễn Thái Bình- người trực tiếp can thiệp cho biết: bệnh nhân H. đã được khám và tư vấn kỹ lưỡng, chỉ định can thiệp đốt sóng cao tần ít xâm lấn. Ngay sau khi thực hiện, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không ghi nhận biến chứng nào, ngày đầu sau can thiệp bệnh nhân đã có thể sinh hoạt và làm việc bình thường. "Một tháng sau, bệnh nhân H. tái khám và được chụp cộng hưởng từ vùng tiểu khung để kiểm tra. Kết quả cộng hưởng từ ghi nhận khối u đã biến mất hoàn toàn. Chị H. cũng không còn triệu chứng đau thành bụng" - BS Bình cho biết thêm.

Một ca can thiệp lạc nội mạc tử cung bằng đốt sóng cao tần ít xâm lấn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.



Giải pháp giúp phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung

Theo thống kê, cứ khoảng 10 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì có một người mắc lạc nội mạc tử cung, với tổng số trường hợp mắc bệnh trên toàn thế giới là 176 triệu người. Đây là tình trạng các mô nội mạc tử cung (lớp mô lót phía mặt trong tử cung, chịu ảnh hưởng của hormone sinh dục) không nằm ở phía trong mà phát triển bên ngoài tử cung, bám vào những cơ quan như ống dẫn trứng, bàng quang, buồng trứng…

Đôi khi lạc nội mạc tử cung tiến triển âm thầm không có triệu chứng cho đến khi nó ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan vùng chậu như cơ quan sinh dục, ruột hay bàng quang.

Các triệu chứng có thể gặp ở phụ nữ có lạc nội mạc tử cung bao gồm:

Đau bụng hoặc đau lưng theo chu kỳ kinh.

Đau khi đi tiêu hoặc tiểu hoặc khi quan hệ tình dục.

Đau vùng chậu mạn tính.

Ra máu kinh nhiều hoặc chu kỳ kinh bất thường.

Có máu lẫn trong phân hoặc nước tiểu, đặc biệt là trong chu kỳ kinh.

Tiêu chảy hoặc táo bón.

Hiếm muộn hoặc khó thụ thai.

Đau do lạc nội mạc tử cung có thể rất nặng và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Một số người bệnh rơi vào trạng thái lo âu hoặc trầm cảm bởi vì bệnh lý tồn tại kéo dài.

Ảnh hưởng nguy hiểm nhất của lạc nội mạc tử cung là tiềm ẩn nguy cơ gây hiếm muộn ở phụ nữ. Nguyên nhân là do tình trạng này làm biến dạng các tổ chức vùng chậu gây dính, bít tắc, ảnh hưởng đến chức năng vòi trứng, buồng trứng, tử cung. Những mảnh nội mạc dính xung quanh ống dẫn trứng cũng cản trở sự di chuyển của trứng và quá trình gặp tinh trùng.

Bên cạnh đó, phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có nguy cơ sảy thai do các tế bào nội mạc phát triển sai vị trí khiến lớp niêm mạc tử cung mỏng hơn, không hoàn thành "nhiệm vụ" bảo vệ phôi thai. Cùng với đó, nguy cơ sinh non, xuất huyết… cũng gia tăng.

Hình ảnh lạc nội mạc tử cung của bệnh nhân H.

Theo TS.BS Nguyễn Thái Bình cho biết, chị H. là một trong nhiều trường hợp bệnh nhân đã được tiến hành đốt sóng cao tần điều trị lạc nội mạc tử cung ở thành bụng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kỹ thuật này đã được triển khai từ năm 2023 và có hiệu quả cao, mang đến một sự lựa chọn phương pháp điều trị mới cho người bệnh. "Kỹ thuật đốt sóng cao tần điều trị lạc nội mạc tử cung ở thành bụng là phương pháp mới, chưa phổ biến trên thế giới và lần đầu được triển khai ở Việt Nam. Đây là kỹ thuật sử dụng nhiệt để phá hủy tổn thương, ít xâm lấn, mang lại nhiều lợi ích vượt trội, có thể loại bỏ hoàn toàn khối u và giảm triệu chứng đau chỉ sau một lần can thiệp. Phương pháp này là một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho các can thiệp phẫu thuật truyền thống"- TS.BS Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Được biết, đốt sóng cao tần (RFA) điều trị lạc nội mạc tử cung trong cơ thành bụng được thực hiện diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Thông qua một vết chọc kim nhỏ vào thành bụng, bác sĩ can thiệp tiến hành sử dụng sóng cao tần để đốt từng điểm của tổn thương đến khi hết toàn bộ khối u. RFA là thủ thuật can thiệp tối thiểu, không phẫu thuật, nhờ vậy bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh sau thực hiện kỹ thuật này.