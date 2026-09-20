Dự báo thời tiết hôm nay 20/9: Nhiều khu vực mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/9, do lưỡi áp cao lục địa được tăng cường yếu, kết hợp với khối không khí ổn định trên cao nên thời tiết miền Bắc và Thanh Hóa duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trời dịu mát.

Đáng lưu ý, sự dịch chuyển của dải hội tụ nhiệt đới xuống phía Nam, kéo theo trọng tâm mưa cũng thay đổi. Cụ thể, ngày và đêm 20/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và giông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ảnh: Vũ Đồng

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/9/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong đó, Thanh Hóa chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.