Thời tiết hôm nay 19/9: Mưa lớn ở Bắc Bộ suy yếu, Tây Bắc Bộ và phần lớn Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, mưa giảm so với những ngày qua, không còn tình trạng mưa lớn diện rộng kéo dài như trước, nhiệt độ tăng dần lên.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.