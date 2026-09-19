Hàng xóm, người thân nghẹn ngào tiễn nam sinh 18 tuổi gặp nạn ở Hà Nội về nơi an nghỉ

Chiều 19/9, con đường nhỏ ở Tổ dân phố Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình chật kín người đến tiễn đưa em N.Đ.S (SN 2008), nam sinh gặp nạn tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những tiếng khóc nghẹn, những khuôn mặt thất thần và nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt người thân, hàng xóm khiến không khí tang thương bao trùm cả khu phố.

Len lỏi giữa dòng người, bà Trần Thị Yến, mẹ của S, nhiều lần khóc ngất. Mỗi lần nhìn di ảnh con trai, người mẹ lại như quỵ xuống. Con trai cả ra đi, để lại người mẹ vốn đã một mình gồng gánh gia đình với hai người con.





Chiều 19/9, người thân, thầy cô và hàng xóm nghẹn ngào tiễn nam sinh gặp nạn ở phường Đông Ngạc, Hà Nội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Trần Đức Bảng, Tổ trưởng Tổ dân phố Mỹ Trung, cho biết gia đình S có hoàn cảnh khó khăn. Bố em qua đời sớm, mẹ phải một mình làm công nhân tại một công ty may gần nhà, chắt chiu từng đồng để nuôi hai con ăn học. S là con trai cả, em trai hiện đang học lớp 11.

“Cháu ngoan, hiền và học khá. Từ nhỏ đến lớn, S rất thương mẹ, hiểu hoàn cảnh gia đình nên luôn cố gắng học hành”, ông Bảng chia sẻ.

Theo bà con trong khu phố, S. là người sống tình cảm, ngoan ngoãn và luôn biết nghĩ cho gia đình. Không ai nghĩ lần trở về quê này lại là lần cuối cùng của một cậu thanh niên còn đầy hoài bão.

Bà Đỗ Thị Miện (SN 1962), bà ngoại của S, vẫn không thể tin người cháu trai mà bà yêu thương đã mãi mãi ra đi.

Nhắc về cháu, bà Miện liên tục lau nước mắt. S. vừa tốt nghiệp THPT. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, người thân từng tính đến chuyện để em đi làm, sớm có thu nhập phụ giúp mẹ. Nhưng S không muốn dừng việc học.





Theo bà con trong khu phố, S là người sống tình cảm, ngoan ngoãn và luôn biết nghĩ cho gia đình.

Ban đầu, S. dự định thi vào một trường quân đội. Em nghĩ nếu trúng tuyển, gia đình sẽ bớt được gánh nặng học phí. Tuy nhiên, S thiếu 0,5 điểm.

Không từ bỏ ước mơ, S. sau đó nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ước mơ bước chân vào giảng đường đại học cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Nhưng giảng đường chưa kịp quen, bạn bè chưa kịp thân, con đường từ nhà đến trường còn chưa kịp thuộc, tai họa bất ngờ đã cướp em khỏi gia đình.

S. mới lên Hà Nội nhập học khoảng 2 tuần. Chiếc xe máy cũ của bố để lại được em mang theo lên Hà Nội để thuận tiện đi học. Những ngày xa nhà, hai mẹ con vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau.

Thấy cháu đi xe máy đường dài, bà Miện còn dặn lần sau nên đi xe khách để đảm bảo an toàn. “Cháu đi xe máy như vậy, mọi người ở nhà không yên tâm. Vậy mà…”, bà Miện bỏ lửng câu nói rồi bật khóc.

Câu nói chưa trọn vẹn của người bà như nghẹn lại giữa nỗi đau mất cháu.

Sự ra đi đột ngột của S khiến thầy cô, bạn bè và những người mới chỉ vừa biết em không khỏi xót xa.

Sáng 19/9, PGS.TS Trần Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cùng lãnh đạo Khoa Cơ - Điện, lãnh đạo các bộ môn, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường và đại diện một số phòng, ban của nhà trường đã có mặt tại quê nhà sinh viên N.Đ.S – K71, Khoa Cơ - Điện để thăm viếng, chia buồn cùng gia đình.

Trong niềm tiếc thương, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, PGS.TS Trần Xuân Trường gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của em N.Đ.S; đồng thời chia sẻ trước mất mát lớn lao mà gia đình đang phải trải qua.

Sự ra đi đột ngột của S khiến thầy cô, bạn bè và những người mới chỉ vừa biết em không khỏi xót xa. Một sinh viên vừa bước qua cánh cửa THPT, mang theo những dự định cho chặng đường phía trước, nay đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 18.

Trước đó, Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng 10h ngày 17/9, giữa lúc khu vực phố Viên chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài, người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ mang biển số Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) bị nghiêng đổ cạnh miệng cống thoát nước nhưng không có người.

Do miệng cống lúc bấy giờ đang hút nước rất mạnh, tạo thành dòng xoáy lớn, cùng địa thế xung quanh rậm rạp cây cỏ, người dân nghi ngờ chủ xe đã bị nước cuốn trôi xuống cống nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ngay trong chiều và đêm 17/9, gia đình, nhà trường cùng lực lượng cứu hộ, đội thợ lặn đã nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm xuyên đêm.

Tuy nhiên, do dòng chảy phức tạp và lượng nước lớn, đến trưa 18/9, thi thể nam sinh mới được tìm thấy. Chiều 18/9, S trở về quê lần cuối trong vòng tay của gia đình, thầy cô và những người hàng xóm đã chứng kiến em lớn lên.

Con đường đến giảng đường của chàng trai 18 tuổi đã dừng lại quá sớm. Phía trước em từng là những năm tháng đại học, những dự định về tương lai và mong muốn có một công việc ổn định để phụ giúp người mẹ đã một mình nuôi hai anh em. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong ký ức của những người ở lại.