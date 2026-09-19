Giờ sinh Âm lịch của người khéo đối nhân xử thế, sự nghiệp thường có người giúp

Theo quan niệm tử vi phương Đông, thời điểm chào đời không chỉ phản ánh cá tính mà còn phần nào hé lộ xu hướng vận mệnh mỗi người, theo Thời báo Văn học nghệ thuật. Trong đó, có những khung giờ Âm lịch được cho là có tính cách hòa nhã, thông minh và biết đối nhân xử thế. Nhờ vậy, họ dễ xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, càng trưởng thành sự nghiệp lại càng thuận lợi, đặc biệt từ trung niên trở đi tài chính ổn định, cuộc sống đủ đầy.

Người sinh giờ Hợi Âm lịch: Thông minh, tinh tế, dễ được tin tưởng

Các mối quan hệ tốt đẹp cũng giúp người sinh giờ Hợi Âm lịch có thêm người đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong những giai đoạn khó khăn. Ảnh minh họa



Giờ Hợi (21h00 - 23h00) thường được tử vi gắn với hình ảnh những người nhanh nhạy, có khả năng quan sát và biết ứng biến trước những thay đổi của cuộc sống.

Họ không chỉ chú trọng đến suy nghĩ của bản thân mà còn biết lắng nghe, hòa đồng với mọi người. Tính cách dễ gần, mềm mỏng và thái độ cầu thị giúp họ tạo cảm giác thoải mái khi giao tiếp.

Không ai hoàn hảo, và người sinh giờ Hợi Âm lịch cũng có thể tồn tại những hạn chế riêng. Tuy nhiên, theo tử vi, họ thường có tinh thần học hỏi, sẵn sàng nhìn nhận thiếu sót để từng bước cải thiện bản thân.

Trong công việc, sự chăm chỉ cùng khả năng tích lũy kinh nghiệm giúp họ nâng cao chuyên môn và xử lý tình huống linh hoạt hơn. Họ cũng được cho là có sự nhạy bén nhất định trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh, phát triển tài chính.

Khi năng lực ngày càng vững vàng, những người này có thể tạo dựng được nền tảng sự nghiệp ổn định. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng giúp họ có thêm người đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong những giai đoạn khó khăn.

Theo cách lý giải của tử vi, người sinh giờ Hợi có triển vọng hướng đến cuộc sống sung túc nếu biết phát huy thế mạnh, làm việc chăm chỉ và đưa ra những quyết định tài chính phù hợp.

Người sinh giờ Mão Âm lịch: Hào phóng, sống tử tế nên được yêu quý

Sự tử tế và tinh thần hợp tác có thể giúp người sinh giờ Mão Âm lịch xây dựng được lòng tin trong các mối quan hệ. Ảnh minh họa



Giờ Mão (5h00 - 7h00) được xem là khung giờ gắn với những người thông minh, nhanh nhạy và có khả năng quan sát tốt. Họ thường được mô tả là dễ gần, minh mẫn, biết suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Bên cạnh sự nhạy bén, người sinh giờ Mão Âm lịch còn được cho là có thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh. Họ có khả năng học hỏi nhanh, biết tìm hướng đi mới và không ngừng nâng cao năng lực để thích ứng với hoàn cảnh.

Điểm đáng chú ý ở những người này là cách đối xử với đồng nghiệp và những người xung quanh. Họ thường được mô tả là hào phóng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ người khác cùng tiến bộ.

Sự tử tế và tinh thần hợp tác có thể giúp họ xây dựng được lòng tin trong các mối quan hệ. Khi được mọi người yêu mến, công việc cũng có thêm điều kiện thuận lợi, đặc biệt trong những lĩnh vực cần phối hợp hoặc làm việc theo nhóm.

Theo tử vi, người sinh giờ Mão có thể đạt được nhiều thành quả nếu biết lập kế hoạch rõ ràng, kiên trì theo đuổi mục tiêu và sử dụng tốt năng lực của mình. Khi chuyên môn vững vàng, vị thế được củng cố, họ sẽ có thêm cơ hội cải thiện thu nhập và hướng đến tương lai ổn định.

Dù vậy, thành công không chỉ phụ thuộc vào giờ sinh. Sự nỗ lực, cách ứng xử, năng lực thực tế và khả năng nắm bắt cơ hội vẫn là những yếu tố quan trọng quyết định hành trình của mỗi người.

Người sinh giờ Ngọ Âm lịch: Năng động, có tầm nhìn và nhiều cơ hội phát triển

Sự nhiệt tình, cởi mở và tinh thần trách nhiệm giúp người sinh giờ Ngọ Âm lịch tạo dựng được thiện cảm với những người xung quanh. Ảnh minh họa



Giờ Ngọ (11h00 - 13h00) được cho là gắn với những người có tính cách năng động, ổn định và giàu tinh thần cầu tiến. Họ thường có óc sáng tạo, tầm nhìn rộng, đồng thời không ngại giao tiếp để mở rộng các mối quan hệ trong cuộc sống.

Họ mang trong mình khát khao truyền cảm hứng, "giải phóng bản thân và những người xung quanh khỏi những điều xấu xa và tiêu cực". Sứ mệnh của người sinh giờ Ngọ thường là dẫn dắt bằng sức hút bẩm sinh và khả năng thuyết phục, theo Phụ nữ mới.

Sự nhiệt tình, cởi mở và tinh thần trách nhiệm giúp họ tạo dựng được thiện cảm với những người xung quanh. Trong công việc, các mối quan hệ tích cực này có thể trở thành nền tảng để họ tiếp cận thêm cơ hội, nhận được lời khuyên hoặc sự hỗ trợ đúng lúc.

Theo tử vi, vận trình của người sinh giờ Ngọ Âm lịch có xu hướng tiến triển từng bước. Thành quả không nhất thiết đến ngay lập tức, nhưng nếu kiên trì trau dồi năng lực và biết nắm bắt thời cơ, họ có thể từng bước cải thiện cuộc sống.

Càng trưởng thành, những người này càng có xu hướng phát huy thế mạnh của mình. Một tương lai ổn định, nhiều niềm vui và các mối quan hệ bền vững là điều họ luôn hướng tới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.