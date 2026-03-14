Dự báo thời tiết ngày 14/3: Cảnh báo mưa nhiều vùng trên cả nước

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo thời tiết ngày 14/3

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 14/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Từ đêm nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm.

Trong đó, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau chuỗi ngày nắng ráo.

Cùng ngày, các địa phương từ Quảng Trị đến phía Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong đó, Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ mưa to và dông với lượng mưa trên 60mm.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì chuỗi ngày chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết hôm nay chi tiết cho các vùng:

Thành phố Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.