Hà Nội: Tài xế xe sang Range Rover thản nhiên chọc thủng lốp xe máy đang đỗ bên đường

Theo đó, sự việc diễn ra vào khoảng 20h58' tối ngày 12/3/2026 tại một con ngõ nhỏ trên địa bàn TP Hà Nội và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý sau khi đoạn video ghi hình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo diễn biến từ camera an ninh, chiếc ô tô hạng sang nhãn hiệu Range Rover mang BKS 30H-352.xx khi đang lưu thông thì bị vướng lối bởi một chiếc xe máy Honda SH đang đỗ phía trước bên phải.

Đáng chú ý, thời điểm đó có một nam thanh niên đã chủ động thông báo với tài xế rằng chiếc xe máy đang bị khóa cổ, đồng thời nỗ lực kéo đuôi xe lùi lại để tạo khoảng trống cho ô tô di chuyển.

Đoạn video ghi lại hình ảnh tài xế xe Range Rover chọc thủng lốp xe máy được camera ghi lại.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục lộ trình khi đường đã thông, tài xế chiếc Range Rover lại bất ngờ bước xuống xe, cầm một vật sắc nhọn đâm liên tiếp vào hai bánh của chiếc xe máy rồi mới quay lại cabin và rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày 13/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông xác nhận đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến vụ việc trên. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang rà soát, xác minh danh tính tài xế để xử lý theo quy định.