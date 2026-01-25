Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật, 06:42 25/01/2026 | Đời sống
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 10 ngày tới (từ 24/1 đến 3/2), thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Dự báo thời tiết trong 24 - 48 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết những ngày tới tại các khu vực trên cả nước. Theo đó, không khí lạnh sẽ bắt đầu suy yếu từ ngày 25/1 khiến nền nhiệt Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; từ ngày 25/1, trời rét, vùng núi có nơi tiếp tục rét đậm, rét hại. Các khu vực núi cao cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá.

Từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác đến hết ngày 24/1, sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Phía Bắc khu vực này trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng khu vực Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết trên phạm vi cả nước trong 10 ngày tới, từ 24/1 - 3/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết từ đêm 25/1 đến ngày 3/2

Thời tiết trên phạm vi cả nước có nhiều biến động. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ.

Riêng đêm 26/1 và ngày 27/1, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa khả năng xuất hiện mưa rải rác trở lại.

Đối với khu vực miền Trung, dự báo từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi.

Đáng chú ý, trong các ngày 28–29/1 và từ 31/1 đến 2/2, 5 tỉnh, thành phố gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ đón hai đợt mưa rào liên tiếp, có nơi kèm theo giông; phía Bắc khu vực này trời rét.

Các khu vực khác trong thời kỳ dự báo, đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, thời tiết tương đối ổn định.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới - Ảnh 1.Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Có quý nhân 'chống lưng', 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênh

Có quý nhân 'chống lưng', 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênh

Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ

Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Tuổi già hạnh phúc hay không tùy thuộc vào 5 điều bạn có làm từ sớm

Tuổi già hạnh phúc hay không tùy thuộc vào 5 điều bạn có làm từ sớm

3 kiểu người nói càng nhiều càng hao phúc, tiền bạc khó giữ trong tay

3 kiểu người nói càng nhiều càng hao phúc, tiền bạc khó giữ trong tay

Cùng chuyên mục

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

14 vị trí cấm dừng, đỗ xe từ 2026 mà mọi tài xế nên biết nếu không muốn 'thủng ví'

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ nhiều vị trí người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe đỗ xe. Dưới đây là các vị trí cấm dừng, đỗ xe tài xế nên biết để không bị phạt.

Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thường

Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thường

Đời sống - 10 giờ trước

Những người có hành vi cào xước, đập kính ô tô Mercedes GLC200 bày tỏ mong muốn được bồi thường nhưng chủ xe chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước dãy trọ của người yêu

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước dãy trọ của người yêu

Đời sống - 11 giờ trước

Tối hôm trước, người đàn ông này đến phòng trọ tìm người yêu. Nghe giọng anh, nghĩ bạn trai đã say nên người phụ nữ không mở cửa...

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy đã có những dự báo về sự thay đổi trong tháng cuối năm – tháng Chạp 2025 với con giáp Mão về các phương diện sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cũng như cách khai tài vượng vận cho con giáp này dưới đây.

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Đời sống - 17 giờ trước

Khi di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ba người đàn ông ở Bắc Ninh nhặt được một bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường.

Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 1 tuần áp dụng cơ chế "phạt nguội" vi phạm trật tự đô thị qua hệ thống Camera AI, gần 300 trường hợp vi phạm đã bị Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bàn giao cho công an cấp xã xác minh, xử lý.

Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc

Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc

Đời sống - 23 giờ trước

Rạng sáng 24/1, giữa mưa rét 9ºC, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn mang cờ đỏ sao vàng xuống phố, ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều chuyển biến tích cực về sự nghiệp và tài chính cho một số con giáp.

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ về thời điểm bật đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là quy định cụ thể.

Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công

Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 23/1, Thủ đô Hà Nội bừng sáng với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Xem nhiều

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Đời sống

GĐXH - Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ về thời điểm bật đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là quy định cụ thể.

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Đời sống
Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Đời sống
Từ 2026, hàng triệu người tham gia giao thông đường bộ cần phải biết những điều sau đây

Từ 2026, hàng triệu người tham gia giao thông đường bộ cần phải biết những điều sau đây

Đời sống
Dự báo công việc và tài lộc con giáp tuổi Dần tháng Chạp 2025

Dự báo công việc và tài lộc con giáp tuổi Dần tháng Chạp 2025

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top