Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết trong 24 - 48 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết những ngày tới tại các khu vực trên cả nước. Theo đó, không khí lạnh sẽ bắt đầu suy yếu từ ngày 25/1 khiến nền nhiệt Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; từ ngày 25/1, trời rét, vùng núi có nơi tiếp tục rét đậm, rét hại. Các khu vực núi cao cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá.

Từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác đến hết ngày 24/1, sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Phía Bắc khu vực này trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng khu vực Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết trên phạm vi cả nước trong 10 ngày tới, từ 24/1 - 3/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết từ đêm 25/1 đến ngày 3/2

Thời tiết trên phạm vi cả nước có nhiều biến động. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ.

Riêng đêm 26/1 và ngày 27/1, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm.

Khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa khả năng xuất hiện mưa rải rác trở lại.

Đối với khu vực miền Trung, dự báo từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi.

Đáng chú ý, trong các ngày 28–29/1 và từ 31/1 đến 2/2, 5 tỉnh, thành phố gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ đón hai đợt mưa rào liên tiếp, có nơi kèm theo giông; phía Bắc khu vực này trời rét.

Các khu vực khác trong thời kỳ dự báo, đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, thời tiết tương đối ổn định.