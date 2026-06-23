Dự báo tử vi cuối tháng 6 với nhiều biến đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất

Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2026 năm Bính Ngọ cho con giáp Tý, Thân, Thìn và cách khai tài vượng vận mang lại may mắn GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 5 âm lịch cho 3 con giáp Thân, Tý, Thìn dưới đây. Các con giáp nên lưu ý những điều này để mang lại may mắn.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ nay đến 28/6/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tý có sự hỗ trợ từ quý nhân nên tháo gỡ các bế tắc trong công việc, việc làm ăn tốt.

Đặc biệt trong thời gian tới Tý có giác quan thứ sáu nhạy bén, cực tốt cho những người đang làm công việc tâm linh, triết học hoặc nghiên cứu huyền học….

Về tài lộc của con giáp Tý có sự hao tổn trong tuần, tiền bạc làm ra "như nước chảy qua kẽ tay'' làm được đồng nào là tiêu sạch đồng đó. Nhiều người sẽ thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc, cách suy nghĩ trong vấn đề tiền bạc, đầu tư… Từ đó dẫn tới việc khó tụ tài.

Tron tuần điểm sáng với tuổi Tý chính là tình cảm. Nhờ phúc phần của tổ tiên mà dòng họ của Tý thời gian này có nhiều người hiền đức. Bạn còn là người có trực giác tốt, nhân hậu, độ lượng, hay giúp đỡ người khác và thường được quý nhân phù trợ lúc nguy nan.

Tình cảm giữa bạn và người thương không chỉ dừng ở sự lãng mạn mà còn mãnh liệt, sâu sắc và có nhu cầu gắn kết thân mật cao.

2. Con giáp Sửu

Tuần mới Sửu cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, tính kỷ luật cao, thẳng thắn nhưng đôi khi hơi bảo thủ, khắt khe khiến người xung quanh dễ gây khó dễ cho bạn trong quá trình làm việc.

Nửa cuối tuần, Sửu vô cùng áp lực, không có thời gian nghỉ ngơi, cáu gắt với tất cả những người xung quanh chẳng. Điều này cho thấy Sửu thời gian để khôi phục sức khỏe, tinh thần để tiếp tục công việc.

Về tài lộc, Sửu cần lưu ý dễ mất tiền. Nhu cầu mua sắm của Sửu trong tuần này cũng khá cao. Ngoài ra, Sửu cũng cần chú ý hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi là nữ giới trong nhà.

Với các bạn tuổi Sửu độc thân, vận đào hoa khá ổn, đời sống tinh thần phong phú, đối phương cảm thấy rất hợp khi trò chuyện với bạn. Nhắc nhờ Sửu là dù vậy vẫn cần tránh vội vàng yêu đương trong thời gian này sẽ không ổn, thậm chí dễ chịu tổn thương.

3. Con giáp Dần

Trong tuần ảnh hưởng của Tương Xung nhắc Dần rằng bạn sắp gặp phải những bài toán khá hóc búa, đừng ôm đồm tự giải quyết một mình, sự hợp tác và giao tiếp lúc này là chìa khóa vàng. Tuy vất vả, nhưng cuối cùng Dần vẫn gặp được quý nhân trợ giúp, mọi việc suôn sẻ hơn.

Về tài lộc, nửa cuối tuần là thời điểm vượng vận nhất của người tuổi Dần, đường tiền bạc tỏa sáng do có cả Thiên Tài và Chính Tài hỗ trợ, đời sống khấm khá, nhiều niềm vui bất ngờ gõ cửa, đầu tư dễ sinh lời. Tuy nhiên, đương số cần chú ý mâu thuẫn tiền bạc phát sinh trong nội bộ gia đình.

Người độc thân tuần này có sức hút cực lớn, chịu khó ra ngoài tham gia các hoạt động sẽ dễ gặp được duyên mới. Bạn cũng có thể gặp được người mình thích hoặc vô tình chạm mặt người cũ, nhưng cơ duyên chưa tới, trong lòng cảm thấy khá bức bối, đè nén.

4. Con giáp Mão

Nửa đầu tuần khá bình an, dễ chịu, công việc thuận buồm xuôi gió. Tuy vậy, Tương Xung ám vận, Mão sẽ bị một vị sếp khó tính gây áp lực, hoặc khối lượng công việc quá tải khiến bạn kiệt sức. Cố gắng tránh tranh chấp với cấp trên hay đồng nghiệp vì những ấm ức, cô lập này chỉ là tạm thời thôi. Bạn nên đề phòng tiểu nhân chọc gậy bánh xe, cần nâng cao tinh thần thép để chịu áp lực.

Về tài lộc, tuần này Mão dễ mất tiền, chủ yếu chi cho công việc hoặc đi lại, giao thông, khoản chi ra khá lớn nên cần tỉnh táo khi mở ví.

Ảnh hưởng của Thái Âm giúp Mão vượng duyên, đặc biệt là các bạn nữ. Tính tình nhẹ nhàng, sống biết điều lại còn khéo ăn khéo nói, nhan sắc không quá nổi bật nhưng nhân cách lại rất đẹp nên thu hút nhiều người khác giới làm quen và gặp được nhiều người hiền hậu, tốt bụng làm bạn.

Học được cách tỉnh thức trong hiện tại và giác ngộ trước những được mất của cuộc đời, Mão không còn mãi mắc kẹt trong quá khứ hay lo lắng về tương lai. Thay vào đó là một tâm thế bình an, biết trân trọng khi duyên đến và buông tay khi duyên đi.

5. Con giáp Thìn

Tuần này chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Thìn cần tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Tuần mới, bạn cũng dễ đón nhận nhiều tin vui và sự trợ giúp từ quý nhân, những dự án hay kế hoạch từng bị trì trệ trước đây nay bỗng đón nhận những tín hiệu xoay chuyển cục diện đầy bất ngờ

Về tài lộc, Thìn rủng rỉnh hơn trước. Tiền vào túi đều đều, kinh doanh nhiều lộc nhờ mát vía, khách ủng hộ liên tục, ý tưởng của bạn kiếm ra tiền, học vấn thông tuệ, nghĩ ra được cách trả nợ.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyên bạn cần tránh dốc hết vốn liếng vào một giỏ, những kế hoạch đầu tư hay mua sắm có giá trị lớn tốt nhất nên hoãn lại cho đến tháng sau để đảm bảo an toàn.

Về tình cảm, tình duyên có những bước tiến triển mới mẻ. Người độc thân cần tỉnh táo để giữ khoảng cách với những người đã có gia đình, tránh tự rước lấy những rắc rối mập mờ và thị phi không đáng có vào người.

Đời sống lứa đôi tuần này ngập tràn mật ngọt, sự thấu hiểu và ăn ý giữa hai bạn được nâng lên một tầm cao mới.

6. Con giáp Ngọ

Tuần mới Thái Tuế cản đường, con giáp Ngọ phải làm thật tốt công việc của mình, đừng để người khác có cơ hội nắm đằng chuôi. Bạn cũng đừng quá đề cao tầm quan trọng của mình, đừng vì một vài câu nói của người khác mà suy nghĩ để rồi tổn thương, phải cứng rắn lên thì mới làm được việc.

Về tài lộc, đây là giai đoạn mà con giáp Ngọ cần thắt chặt chi tiêu. Ngọ cần giữ cho mình sự tỉnh táo, tránh đầu tư theo tâm lý đám đông hoặc nghe theo lời chèo kéo bước vào những lĩnh vực mình chưa am hiểu.

Đường tình duyên của tuổi Ngọ cũng đẹp. Với người độc thân trong tuần này sẽ là cơ hội để bạn chạm mặt nửa kia của mình. Ngoài ra, nhắc bạn nên kiềm chế cảm xúc vào chiều thứ 6 để tránh những tranh cãi không đáng có.

7. Con giáp Thân

Tuần này, Thân thường phải đi lại nhiều, thích hợp với các công việc cần sự di chuyển, giao thương… do Nguyệt Mã chiếu mệnh. Thân là người có tài năng, nghị lực, luôn phấn đấu trong cuộc sống nên rất được lòng cấp trên, quý nhân trợ giúp. Chính vì vậy mà các việc của tuổi Thân cũng thuận lợi hơn.

Về tài lộc, trong tuần của tuổi Thân thường xuyên bị hao hụt tiền bạc ngoài dự kiến. Bạn cũng nên xem lại cách sống của mình, đừng nhiệt tình quá mức vì dễ bị trục lợi và phủi sạch công lao giúp đỡ của bạn dành cho họ, nhiều người không hề sống biết điều như bạn nghĩ.

Tình duyên ở mức trung bình. Người độc thân có thể gặp được đối tượng có năng lực hành động mạnh mẽ nhưng tính cách lại thiếu đi sự ổn định, khiến bạn dễ cảm thấy bất an vì khoảng cách địa lý hoặc áp lực về gia cảnh của người kia.

8. Con giáp Tuất

Nửa cuối tuần là thời điểm vàng làm ăn và ngoại giao của tuổi Tuất do có Tam Hội soi sáng. Sự nghiệp của con giáp này phát triển, dễ dàng nhận được sự khẳng định nhờ năng lực biểu hiện, hình ảnh cá nhân và khả năng giao tiếp khéo léo.

Tài lộc của con giáp Tuất tuần cuối tháng 6 dương lịch này dễ bị thâm hụt. Trong đầu tư không nên bốc đồng xuống tiền gia tăng vị thế, đồng thời cần tránh cho những người không quá thân thiết vay mượn tiền bạc bởi nếu đã cho vay thì khó mà lấy lại. Tuần này việc giữ của quan trọng hơn làm giàu, hãy liệt kê rõ ràng các khoản chi tiêu thiết yếu trước và hạn chế chi tiêu bốc đồng.

Người đã có đôi cần tránh vì vấn đề sĩ diện mà tranh giành thua thắng, bớt lật lại chuyện cũ, cho đối phương một lối thoát thì mối quan hệ mới không rơi vào ngõ cụt và chiến tranh lạnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.