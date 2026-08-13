Phú Thọ: Xử phạt chủ ô tô 96 lần vi phạm giao thông, tổng tiền phạt hơn 474 triệu đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào ngày 12/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B (sinh năm 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ).

Anh B là chủ sở hữu của chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 29A-647.XX. Thông qua hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này đã thực hiện tổng cộng 96 lần vi phạm giao thông.

Bên cạnh số lần vi phạm ghi nhận qua thiết bị thông minh, trong quá trình làm việc trực tiếp với anh B, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tiếp tục phát hiện và xác định thêm 03 hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tài xế Trần Minh B. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Các lỗi vi phạm bổ sung bao gồm: Không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; Không thực hiện thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Với toàn bộ các hành vi vi phạm kể trên, cơ quan chức năng đã áp dụng mức xử phạt tài chính nghiêm khắc để răn đe. Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm của chủ xe này là 474.600.000 đồng.