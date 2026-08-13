Vận đen khép lại từ giữa tháng 8, 4 cung hoàng đạo bước vào thời kỳ 'đỏ vận'

Theo chiêm tinh phương Đông kết hợp với diễn biến thiên văn của tháng 8, sau khi giai đoạn sao Thủy nghịch hành kết thúc vào cuối tháng 7, nhiều vướng mắc liên quan đến công việc, hợp đồng và dòng tiền có xu hướng được tháo gỡ. Đặc biệt, năng lượng của kỳ trăng non và nhật thực trong tháng được cho là tạo điều kiện để những kế hoạch từng bị trì hoãn bắt đầu khởi động trở lại, theo Thanh Niên Việt.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Vận hạn dần tiêu tan, cơ hội bứt phá

Nhân Mã vốn là cung hoàng đạo thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn biết cách ứng biến trước những tình huống bất ngờ. Họ giống như một bức tranh mùa hè rực rỡ, luôn tràn đầy năng lượng, sự lạc quan và tinh thần khám phá.

Theo chiêm tinh học, từ giữa tháng 8, vận hạn của Nhân Mã có xu hướng dần được hóa giải. Đây được xem là thời điểm thích hợp để cung hoàng đạo này mạnh dạn theo đuổi những mục tiêu từng bị trì hoãn.

Nhân Mã có thể trở thành một trong những cung hoàng đạo nổi bật nhất về cả tình cảm lẫn tài chính trong giai đoạn từ giữa tháng 8. Vận đào hoa của cung này có xu hướng đến từ sự dịch chuyển, giao lưu và những môi trường mới, theo Thời báo VHNT.

Công việc có thêm cơ hội mới, các mối quan hệ cũng trở nên thuận lợi hơn. Đặc biệt, cuối tháng có thể xuất hiện một cơ hội liên quan đến tài chính hoặc công việc giúp Nhân Mã cải thiện đáng kể thu nhập.

Chỉ cần biết nắm bắt đúng thời điểm, tránh hấp tấp và phát huy thế mạnh vốn có, Nhân Mã có thể tạo ra bước chuyển tích cực cho cuộc sống.

Theo chiêm tinh học, từ giữa tháng 8, vận hạn của Nhân Mã có xu hướng dần được hóa giải. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Quý nhân xuất hiện, tài lộc và sự nghiệp khởi sắc

Bọ Cạp là cung hoàng đạo sâu sắc, tinh tế và có nội tâm mạnh mẽ. Vẻ ngoài lạnh lùng đôi khi khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng thực tế họ lại là những người sống tình cảm, chân thành và rất coi trọng các mối quan hệ.

Bọ Cạp thường tin vào trực giác của mình khi đứng trước những lựa chọn quan trọng. Đây vừa là thế mạnh nhưng đôi khi cũng trở thành điểm yếu, bởi cảm xúc có thể khiến họ đưa ra quyết định chưa thật sự sáng suốt.

Từ giữa tháng 8, vận trình của Bọ Cạp được dự báo có nhiều chuyển biến đáng chú ý. Những áp lực và trở ngại trước đó dần được tháo gỡ, đặc biệt ở phương diện công việc và tài chính.

Một số Bọ Cạp có thể nhận được sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm hoặc quý nhân xuất hiện đúng lúc. Công việc kinh doanh có thêm tín hiệu tích cực, trong khi những nỗ lực trước đây cũng bắt đầu mang lại kết quả.

Đây có thể là giai đoạn Bọ Cạp lấy lại sự tự tin, từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững vàng hơn. Khi sự nghiệp khởi sắc, chuyện tình cảm cũng dễ xuất hiện những tín hiệu vui.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Rắc rối lùi xa, vận may tăng mạnh

Bảo Bình là cung hoàng đạo nhiệt tình, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ đề cao lý trí, thích suy nghĩ độc lập và thường đưa ra quyết định dựa trên logic thay vì cảm xúc nhất thời.

Sự sáng tạo cùng tinh thần cầu tiến giúp Bảo Bình dễ tạo được dấu ấn trong môi trường làm việc. Tuy nhiên, vì luôn muốn mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, đôi khi họ cũng chịu không ít áp lực khi thực tế không như kỳ vọng.

Theo chiêm tinh học, từ giữa tháng 8, những rắc rối từng khiến Bảo Bình đau đầu có xu hướng giảm bớt. Vận may có dấu hiệu tăng lên, kéo theo nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp và tài chính.

Đặc biệt, những Bảo Bình đang tìm kiếm hướng đi mới có thể bắt gặp một cơ hội đáng chú ý. Nếu đủ quyết đoán và không để sự chần chừ khiến cơ hội trôi qua, họ có khả năng tạo ra bước tiến đáng kể trong thời gian tới.

Từ nay đến cuối năm, sự nghiệp của Bảo Bình được kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực. Tài vận dồi dào hơn, các mối quan hệ cũng hài hòa, trong khi chuyện tình cảm có thể đón thêm những bất ngờ thú vị.

Theo chiêm tinh học, từ giữa tháng 8, những rắc rối từng khiến Bảo Bình đau đầu có xu hướng giảm bớt. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Khó khăn khép lại, công việc thuận lợi

Thiên Bình nổi bật bởi khả năng giao tiếp khéo léo, tư duy sắc bén và cách ứng xử tinh tế. Họ thường cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định, luôn muốn nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Chính sự cẩn trọng này đôi khi khiến Thiên Bình bị đánh giá là thiếu quyết đoán. Thế nhưng, khi đã xác định rõ mục tiêu, họ lại có khả năng kiên trì theo đuổi đến cùng.

Từ giữa tháng 8, vận hạn của Thiên Bình được dự báo dần đi đến hồi kết. Những kế hoạch từng gặp trở ngại có thể bắt đầu vận hành trơn tru hơn, trong khi nhiều tin vui cũng lần lượt xuất hiện.

Công việc có cơ hội tiến triển, khả năng được ghi nhận hoặc trao thêm trách nhiệm cũng tăng lên. Với những người đang tìm kiếm cơ hội phát triển tài chính, thời gian tới có thể mang đến một số lựa chọn đáng cân nhắc.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của Thiên Bình cũng có dấu hiệu khởi sắc. Những người độc thân có thể gặp một nhân duyên phù hợp, trong khi người đang yêu dễ có thêm bước tiến trong mối quan hệ.

Nếu biết tận dụng thế mạnh giao tiếp, sự tỉnh táo và khả năng cân bằng vốn có, Thiên Bình hoàn toàn có thể biến giai đoạn giữa tháng 8 trở đi thành bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.