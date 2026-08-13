Toàn cảnh những điểm nghẽn trên tuyến đường 70 ở phía Tây Hà Nội
GĐXH - Dự án mở rộng đường 70 dài gần 5 km đang được Hà Nội thúc tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, nhiều điểm trên tuyến vẫn chưa đồng bộ, còn những “nút thắt” về mặt bằng, hạ tầng và nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc.
Vật liệu xây dựng, thiết bị ô tô, động cơ ô tô hư hỏng xuất hiện tại một số khu vực dọc tuyến. Việc tập kết không đúng nơi quy định có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Video toàn cảnh những điểm nghẽn trên tuyến đường 70 ở phía Tây Hà Nội:
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