Toàn cảnh những điểm nghẽn trên tuyến đường 70 ở phía Tây Hà Nội

Thứ năm, 13:45 13/08/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Dự án mở rộng đường 70 dài gần 5 km đang được Hà Nội thúc tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, nhiều điểm trên tuyến vẫn chưa đồng bộ, còn những “nút thắt” về mặt bằng, hạ tầng và nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 1.

Tuyến đường 70 qua khu vực phía Tây Hà Nội dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng hiện vẫn chưa hình thành một trục giao thông đồng bộ. Nhiều đoạn có quy mô mặt đường hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 2.

Sáng ngày 13/8, ghi nhận của phóng viên, khu vực kết nối với cầu Ngà - Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương là một trong những vị trí còn chưa đồng bộ về hạ tầng, tạo thành điểm nghẽn trên tuyến. Vào những thời điểm đông phương tiện, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 3.

Một số đoạn đường 70 hiện hữu có mặt đường xuống cấp, không đáp ứng tốt nhu cầu đi lại ngày càng lớn. Thời tiết mưa dễ phát sinh lầy lội, trong khi trời nắng thường xuất hiện bụi.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 4.

Một số đoạn tuyến đã được thi công, mở rộng, tạo diện mạo khang trang hơn. Tuy nhiên, việc chưa kết nối đồng bộ với các đoạn còn lại khiến hiệu quả khai thác chưa đạt như kỳ vọng.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 5.

Tại một số vị trí, khu vực đã được đầu tư hạ tầng nhưng chưa khai thác đồng bộ lại xuất hiện rác thải, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường xung quanh.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 6.

Thậm chí, mặt đường còn bị chiếm dụng làm điểm trung chuyển phế thải, động cơ ô tô.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 7.
Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 8.
Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 9.

Vật liệu xây dựng, thiết bị ô tô, động cơ ô tô hư hỏng xuất hiện tại một số khu vực dọc tuyến. Việc tập kết không đúng nơi quy định có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 10.

Một số vị trí còn xuất hiện lều quán hoạt động tạm thời cho thấy những bất cập trong quản lý mặt bằng trong thời gian chờ triển khai đồng bộ dự án.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 11.

Mới đây, theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, các nhà thầu phải tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công theo phương châm “có mặt bằng đến đâu làm đến đó”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Điểm nghẽn trên tuyến đường 70 phía Tây Hà Nội cần giải quyết trước năm 2026 - Ảnh 12.

Khi hoàn thành, tuyến đường 70 được kỳ vọng trở thành một trục giao thông quan trọng ở phía Tây Thủ đô, tăng khả năng kết nối với Đại lộ Thăng Long, đường Trịnh Văn Bô và các khu đô thị đang phát triển, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Video toàn cảnh những điểm nghẽn trên tuyến đường 70 ở phía Tây Hà Nội:


 

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