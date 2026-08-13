Toàn cảnh những điểm nghẽn trên tuyến đường 70 ở phía Tây Hà Nội

1 ngày trước

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.