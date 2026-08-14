Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 237 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 6 - 12/7/2026)
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 6 - 12/7/2026.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 6 - 12/7/2026.
Dưới đây là danh sách các trường hợp bị phạt nguội:
STT
Thời gian vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
06-07-2026 06:16
Ô tô
36A-613.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2
06-07-2026 07:00
Ô tô
36C-260.71
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
3
06-07-2026 07:37
Ô tô
86M-000.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4
06-07-2026 08:03
Ô tô
36A-584.88
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5
06-07-2026 08:29
Ô tô
30L-411.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6
06-07-2026
08:31
Ô tô
36A-430.21
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
7
06-07-2026
08:33
Ô tô
16M-6843
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8
06-07-2026
08:33
Ô tô
16M-6843
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
9
06-07-2026
08:40
Ô tô
36K-217.11
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10
06-07-2026
08:59
Ô tô
36CD-003.52
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11
06-07-2026
09:24
Ô tô
36H-094.67
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
12
06-07-2026
10:10
Ô tô
36K-093.07
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
13
06-07-2026
10:20
Ô tô
36A-642.54
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14
06-07-2026
10:43
Ô tô
36A-494.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
15
06-07-2026
10:49
Ô tô
36A-219.80
Ngã ba Bạch Đằng giao với Khu Công nghiệp (QL45)), phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16
06-07-2026
10:54
Ô tô
36C-243.90
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
17
06-07-2026
11:16
Ô tô
36F-011.28
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18
06-07-2026
11:32
Ô tô
36K-381.15
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19
06-07-2026
11:35
Ô tô
36H-068.21
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
20
06-07-2026
11:36
Ô tô
36H-068.21
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21
06-07-2026
12:20
Ô tô
34A-675.98
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
22
06-07-2026
12:27
Ô tô
36A-123.45
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23
06-07-2026
13:23
Ô tô
36A-670.78
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24
06-07-2026
13:30
Ô tô
36A-206.86
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
25
06-07-2026
13:49
Ô tô
36K-861.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26
06-07-2026
14:28
Ô tô
36K-630.06
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27
06-07-2026
14:43
Ô tô
36A-828.40
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28
06-07-2026
14:51
Ô tô
36K-864.56
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
29
06-07-2026
15:02
Ô tô
36A-301.17
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30
06-07-2026
15:12
Ô tô
36K-489.99
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
31
06-07-2026
15:33
Ô tô
36A-895.28
Ngã tư Võ Nguyễn Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32
06-07-2026
16:00
Ô tô
36K-068.75
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33
06-07-2026
16:00
Ô tô
36K-068.75
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
34
06-07-2026
16:50
Ô tô
36A-837.44
Ngã ba Bạch Đằng giao với Khu Công nghiệp (QL45)), phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35
06-07-2026
17:07
Ô tô
36K-278.26
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36
06-07-2026
17:17
Ô tô
36C-256.25
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37
06-07-2026
17:18
Ô tô
36A-413.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38
07-07-2026
06:37
Ô tô
36A-280.28
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
39
07-07-2026
06:51
Ô tô
36A-710.39
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40
07-07-2026
07:27
Ô tô
36A-768.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41
07-07-2026
07:43
Ô tô
36A-983.89
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42
07-07-2026
08:29
Ô tô
36A-217.76
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43
07-07-2026
08:29
Ô tô
36A-217.76
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
44
07-07-2026
10:05
Ô tô
36A-516.57
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
45
07-07-2026
10:47
Ô tô
36A-585.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
46
07-07-2026
10:47
Ô tô
36A-585.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
47
07-07-2026
11:19
Ô tô
36A-995.00
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48
07-07-2026
11:35
Ô tô
36M-1514
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
49
07-07-2026
11:39
Ô tô
36A-018.08
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
50
07-07-2026
13:26
Ô tô
36K-841.13
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
51
07-07-2026
13:36
Ô tô
36A-097.87
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
52
07-07-2026
14:34
Ô tô
36C-367.10
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
53
07-07-2026
14:41
Ô tô
36A-514.69
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
54
07-07-2026
15:14
Ô tô
37C-165.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
55
07-07-2026
15:40
Ô tô
35C-131.33
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
56
07-07-2026
15:54
Ô tô
36K-062.83
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
57
07-07-2026
15:59
Ô tô
36A-383.40
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
58
07-07-2026
17:00
Ô tô
36A-035.38
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
59
07-07-2026
17:00
Ô tô
36C-421.81
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
60
07-07-2026
17:41
Ô tô
29E-534.64
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
61
07-07-2026
18:11
Ô tô
36A-110.49
Ngã tư Võ Nguyễn Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
62
07-07-2026
19:21
Ô tô
36A-486.25
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
63
08-07-2026
06:43
Ô tô
36A-806.61
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
64
08-07-2026
07:21
Ô tô
36A-960.45
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
65
08-07-2026
07:25
Ô tô
36B-345.21
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
66
08-07-2026
07:37
Ô tô
36B-554.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
67
08-07-2026
07:39
Ô tô
36A-345.15
KM760 Vành Đai Tây, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
68
08-07-2026
08:02
Ô tô
36A-440.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
69
08-07-2026
08:56
Ô tô
36B-042.78
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
70
08-07-2026
09:29
Ô tô
30B-173.35
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
71
08-07-2026
10:04
Ô tô
36K-297.79
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
72
08-07-2026
10:28
Ô tô
36A-286.03
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
73
08-07-2026
11:10
Ô tô
36C-069.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
74
08-07-2026
11:17
Ô tô
17C-180.35
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
75
08-07-2026
11:17
Ô tô
17C-180.35
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ
76
08-07-2026
12:41
Ô tô
36A-389.80
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
77
08-07-2026
14:10
Ô tô
36C-483.56
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
78
08-07-2026
14:56
Ô tô
36A-882.51
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
79
08-07-2026
15:31
Ô tô
30L-362.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
80
08-07-2026
16:53
Ô tô
36A-837.12
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
08-07-2026
17:06
Ô tô
30F-838.60
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
82
08-07-2026
17:16
Ô tô
36A-650.68
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83
09-07-2026
04:21
Ô tô
36H-045.47
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
09-07-2026
06:52
Ô tô
36A-431.01
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
85
09-07-2026
11:48
Ô tô
36A-361.18
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
86
09-07-2026
12:30
Ô tô
36K-019.95
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87
09-07-2026
13:15
Ô tô
36A-906.64
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
88
09-07-2026
14:29
Ô tô
37K-827.98
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89
09-07-2026
14:39
Ô tô
36K-293.23
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
90
09-07-2026
14:42
Ô tô
36A-691.04
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91
09-07-2026
16:29
Ô tô
36A-586.89
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
92
09-07-2026
18:29
Ô tô
36A-998.00
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
93
10-07-2026
06:21
Ô tô
36A-216.71
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
94
10-07-2026
07:05
Ô tô
36C-478.42
Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
95
10-07-2026
07:12
Ô tô
36A-811.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
96
10-07-2026
07:31
Ô tô
36A-766.95
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
97
10-07-2026
07:44
Ô tô
36A-388.51
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
98
10-07-2026
07:44
Ô tô
36A-869.52
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
99
10-07-2026
07:47
Ô tô
36A-795.19
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
100
10-07-2026
08:06
Ô tô
30H-462.37
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
101
10-07-2026
08:06
Ô tô
36A-745.42
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
102
10-07-2026
08:26
Ô tô
36C-303.47
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
103
10-07-2026
09:23
Ô tô
36A-086.58
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
104
10-07-2026
09:23
Ô tô
36A-086.58
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
105
10-07-2026
10:08
Ô tô
36A-686.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
106
10-07-2026
10:08
Ô tô
36A-268.55
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
107
10-07-2026
10:33
Ô tô
30G-916.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
108
10-07-2026
10:33
Ô tô
30G-916.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
109
10-07-2026
11:09
Ô tô
36A-501.58
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
110
10-07-2026
11:19
Ô tô
30L-884.22
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
111
10-07-2026
11:37
Ô tô
36A-344.98
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
112
10-07-2026
11:53
Ô tô
36H-182.54
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
113
10-07-2026
14:17
Ô tô
30B-679.68
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
114
10-07-2026
15:12
Ô tô
36C-302.48
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
115
10-07-2026
16:36
Ô tô
36K-410.91
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
116
10-07-2026
17:32
Ô tô
36A-642.54
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
117
10-07-2026
17:52
Ô tô
36K-217.51
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
118
10-07-2026
18:16
Ô tô
36A-298.45
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
119
11-07-2026
07:00
Ô tô
36K-914.82
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120
11-07-2026
07:37
Ô tô
30K-149.76
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
11-07-2026
07:42
Ô tô
36K-339.70
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
122
11-07-2026
08:01
Ô tô
36A-101.56
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
123
11-07-2026
08:05
Ô tô
36A-195.26
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
124
11-07-2026
08:08
Ô tô
36A-889.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
125
11-07-2026
08:08
Ô tô
36A-096.28
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
126
11-07-2026
08:18
Ô tô
36A-353.28
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
127
11-07-2026
08:23
Ô tô
36A-962.41
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
128
11-07-2026
08:24
Ô tô
36A-265.21
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
129
11-07-2026
08:26
Ô tô
29A-233.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
130
11-07-2026
08:26
Ô tô
29A-233.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
131
11-07-2026
08:29
Ô tô
36A-232.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
132
11-07-2026
08:30
Ô tô
36A-014.44
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
133
11-07-2026
08:35
Ô tô
29A-282.93
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
134
11-07-2026
08:38
Ô tô
36C-235.98
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
135
11-07-2026
08:46
Ô tô
36C-261.94
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
136
11-07-2026
09:08
Ô tô
36K-066.65
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
137
11-07-2026
09:13
Ô tô
36A-861.21
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
138
11-07-2026
09:39
Ô tô
37A-379.51
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
139
11-07-2026
09:41
Ô tô
36A-381.72
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
140
11-07-2026
10:10
Ô tô
36B-115.95
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
141
11-07-2026
11:25
Ô tô
36K-026.43
Ngã tư Big C - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
142
11-07-2026
13:06
Ô tô
36K-328.52
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
143
11-07-2026
15:02
Ô tô
36A-354.86
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
144
11-07-2026
15:16
Ô tô
36K-383.83
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
145
11-07-2026
15:16
Ô tô
36K-383.83
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
146
11-07-2026
15:29
Ô tô
36K-444.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
147
11-07-2026
15:52
Ô tô
36C-449.60
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
148
11-07-2026
15:56
Ô tô
30F-444.85
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
149
11-07-2026
16:01
Ô tô
36H-019.94
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
150
11-07-2026
16:05
Ô tô
36A-767.21
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
151
11-07-2026
16:07
Ô tô
36N-4705
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
152
11-07-2026
16:10
Ô tô
36A-541.53
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
153
11-07-2026
16:19
Ô tô
36A-604.16
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
154
11-07-2026
17:00
Ô tô
36A-729.91
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
155
11-07-2026
17:47
Ô tô
36A-979.89
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
156
11-07-2026
20:55
Ô tô
36B-390.45
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157
12-07-2026
05:55
Ô tô
29E-814.01
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
158
12-07-2026
06:52
Ô tô
36D-000.53
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
159
12-07-2026
06:58
Ô tô
36K-474.27
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
160
12-07-2026
07:00
Ô tô
36A-141.51
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
161
12-07-2026
07:00
Ô tô
36A-141.51
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
162
12-07-2026
07:08
Ô tô
29E-814.01
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
163
12-07-2026
07:14
Ô tô
36K-907.92
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
164
12-07-2026
07:14
Ô tô
36A-554.67
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
165
12-07-2026
07:18
Ô tô
34A-335.67
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
166
12-07-2026
07:30
Ô tô
36A-126.39
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
167
12-07-2026
08:12
Ô tô
36A-498.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
168
12-07-2026
08:18
Ô tô
30E-354.50
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
169
12-07-2026
08:21
Ô tô
36C-161.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
170
12-07-2026
08:24
Ô tô
36A-015.57
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
171
12-07-2026
08:31
Ô tô
36A-788.57
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
172
12-07-2026
08:43
Ô tô
51G-347.05
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
173
12-07-2026
08:50
Ô tô
36A-123.45
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
174
12-07-2026
08:59
Ô tô
30K-709.26
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
175
12-07-2026
09:07
Ô tô
36B-546.03
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
176
12-07-2026
09:41
Ô tô
36A-386.82
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
177
12-07-2026
10:00
Ô tô
30K-891.99
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
178
12-07-2026
10:02
Ô tô
36A-186.27
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
179
12-07-2026
10:07
Ô tô
36D-004.60
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
180
12-07-2026
10:31
Ô tô
36K-182.17
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
181
12-07-2026
10:43
Ô tô
36H-188.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
182
12-07-2026
10:56
Ô tô
36A-974.30
Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
183
12-07-2026
11:22
Ô tô
36A-902.56
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
184
12-07-2026
11:27
Ô tô
36A-046.85
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
185
12-07-2026
11:57
Ô tô
36C-483.53
Ngã 5 Đình Hương- Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
186
12-07-2026
14:04
Ô tô
37K-853.42
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
187
12-07-2026
14:25
Ô tô
36A-451.45
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
188
12-07-2026
15:21
Ô tô
36K-369.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
189
12-07-2026
15:21
Ô tô
36K-369.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
190
12-07-2026
15:38
Ô tô
36K-194.69
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
191
12-07-2026
15:39
Ô tô
30Z-0740
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
192
12-07-2026
15:39
Ô tô
30Z-0740
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
193
12-07-2026
15:48
Ô tô
23A-071.05
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
194
12-07-2026
16:11
Ô tô
37A-335.97
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
195
12-07-2026
16:19
Ô tô
30L-154.67
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
196
12-07-2026
16:45
Ô tô
36K-167.31
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
197
12-07-2026
16:46
Ô tô
36A-530.33
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
198
12-07-2026
16:46
Ô tô
36A-894.72
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
199
12-07-2026
17:01
Ô tô
36K-444.36
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
200
12-07-2026
17:07
Ô tô
36A-569.68
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
201
12-07-2026
17:11
Ô tô
36A-239.58
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
202
12-07-2026
17:13
Ô tô
36A-680.86
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
203
12-07-2026
17:26
Ô tô
36A-014.94
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
204
12-07-2026
17:49
Ô tô
36E-008.10
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
205
06-07-2026
17:24
Mô tô (Xe máy)
36B7-280.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
206
06-07-2026
17:20
Mô tô (Xe máy)
36B1-551.12
Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
207
06-07-2026
17:20
Mô tô (Xe máy)
36B1-551.12
Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
208
06-07-2026
17:20
Mô tô (Xe máy)
29P2-033.25
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
209
06-07-2026
17:20
Mô tô (Xe máy)
29P2-033.25
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại
210
06-07-2026
14:16
Mô tô (Xe máy)
36B8-452.71
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
211
06-07-2026
13:37
Mô tô (Xe máy)
36B5-048.16
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
212
06-07-2026
13:28
Mô tô (Xe máy)
36B2-920.88
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
213
07-07-2026
06:00
Mô tô (Xe máy)
36BE-015.53
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
214
07-07-2026
06:00
Mô tô (Xe máy)
36BE-015.53
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
215
07-07-2026
06:03
Mô tô (Xe máy)
36AE-237.18
Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
216
07-07-2026
06:06
Mô tô (Xe máy)
36B3-650.67
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
217
07-07-2026
06:06
Mô tô (Xe máy)
36B3-650.67
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
218
07-07-2026
06:14
Mô tô (Xe máy)
36B7-280.10
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
219
07-07-2026
06:30
Mô tô (Xe máy)
36AC-639.82
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
220
07-07-2026
06:55
Mô tô (Xe máy)
36AS-101.09
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
221
07-07-2026
23:16
Mô tô (Xe máy)
36B4-540.47
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
222
07-07-2026
23:16
Mô tô (Xe máy)
36B4-540.47
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
223
09-07-2026
19:10
Mô tô (Xe máy)
36AA-179.92
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
224
09-07-2026
19:10
Mô tô (Xe máy)
36AA-179.92
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
225
09-07-2026
22:29
Mô tô (Xe máy)
36B4-037.04
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
226
10-07-2026
06:11
Mô tô (Xe máy)
36AE-105.20
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
227
10-07-2026
06:11
Mô tô (Xe máy)
36B8-869.35
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
228
10-07-2026
06:11
Mô tô (Xe máy)
36B8-869.35
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở theo 02 người trên xe
229
10-07-2026
06:11
Mô tô (Xe máy)
36B8-869.35
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
230
10-07-2026
06:12
Mô tô (Xe máy)
36AD-103.06
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
231
10-07-2026
06:12
Mô tô (Xe máy)
36AD-103.06
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
232
10-07-2026
06:12
Mô tô (Xe máy)
36C1-246.88
Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
233
10-07-2026
22:33
Mô tô (Xe máy)
36B7-924.14
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
234
10-07-2026
23:06
Mô tô (Xe máy)
36AE-430.39
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
235
11-07-2026
07:00
Mô tô (Xe máy)
36AA-270.10
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
236
11-07-2026
21:42
Mô tô (Xe máy)
36AC-835.46
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
237
11-07-2026
21:42
Mô tô (Xe máy)
36AC-835.46
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Cách tra cứu phạt nguội
1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông
Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.
Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.
Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.
Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).
Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.
2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic
Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).
Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.
3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam
Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.
Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.