Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 237 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 6 - 12/7/2026)

| Đời sống
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 6 - 12/7/2026.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 6 - 12/7/2026.

Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 237 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 6-12/7/2026) - Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là danh sách các trường hợp bị phạt nguội:

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

06-07-2026 06:16

Ô tô

36A-613.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2

06-07-2026 07:00

Ô tô

36C-260.71

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

3

06-07-2026 07:37

Ô tô

86M-000.11

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4

06-07-2026 08:03

Ô tô

36A-584.88

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5

06-07-2026 08:29

Ô tô

30L-411.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6

06-07-2026

08:31

Ô tô

36A-430.21

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

7

06-07-2026

08:33

Ô tô

16M-6843

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8

06-07-2026

08:33

Ô tô

16M-6843

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

9

06-07-2026

08:40

Ô tô

36K-217.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10

06-07-2026

08:59

Ô tô

36CD-003.52

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11

06-07-2026

09:24

Ô tô

36H-094.67

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

12

06-07-2026

10:10

Ô tô

36K-093.07

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

13

06-07-2026

10:20

Ô tô

36A-642.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14

06-07-2026

10:43

Ô tô

36A-494.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

15

06-07-2026

10:49

Ô tô

36A-219.80

Ngã ba Bạch Đằng giao với Khu Công nghiệp (QL45)), phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16

06-07-2026

10:54

Ô tô

36C-243.90

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

17

06-07-2026

11:16

Ô tô

36F-011.28

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18

06-07-2026

11:32

Ô tô

36K-381.15

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19

06-07-2026

11:35

Ô tô

36H-068.21

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

20

06-07-2026

11:36

Ô tô

36H-068.21

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21

06-07-2026

12:20

Ô tô

34A-675.98

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

22

06-07-2026

12:27

Ô tô

36A-123.45

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23

06-07-2026

13:23

Ô tô

36A-670.78

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24

06-07-2026

13:30

Ô tô

36A-206.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

25

06-07-2026

13:49

Ô tô

36K-861.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

26

06-07-2026

14:28

Ô tô

36K-630.06

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

27

06-07-2026

14:43

Ô tô

36A-828.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28

06-07-2026

14:51

Ô tô

36K-864.56

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

29

06-07-2026

15:02

Ô tô

36A-301.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30

06-07-2026

15:12

Ô tô

36K-489.99

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31

06-07-2026

15:33

Ô tô

36A-895.28

Ngã tư Võ Nguyễn Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32

06-07-2026

16:00

Ô tô

36K-068.75

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

33

06-07-2026

16:00

Ô tô

36K-068.75

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

34

06-07-2026

16:50

Ô tô

36A-837.44

Ngã ba Bạch Đằng giao với Khu Công nghiệp (QL45)), phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35

06-07-2026

17:07

Ô tô

36K-278.26

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36

06-07-2026

17:17

Ô tô

36C-256.25

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37

06-07-2026

17:18

Ô tô

36A-413.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

38

07-07-2026

06:37

Ô tô

36A-280.28

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

39

07-07-2026

06:51

Ô tô

36A-710.39

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40

07-07-2026

07:27

Ô tô

36A-768.11

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

41

07-07-2026

07:43

Ô tô

36A-983.89

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42

07-07-2026

08:29

Ô tô

36A-217.76

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

43

07-07-2026

08:29

Ô tô

36A-217.76

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

44

07-07-2026

10:05

Ô tô

36A-516.57

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45

07-07-2026

10:47

Ô tô

36A-585.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46

07-07-2026

10:47

Ô tô

36A-585.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

47

07-07-2026

11:19

Ô tô

36A-995.00

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48

07-07-2026

11:35

Ô tô

36M-1514

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49

07-07-2026

11:39

Ô tô

36A-018.08

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50

07-07-2026

13:26

Ô tô

36K-841.13

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

51

07-07-2026

13:36

Ô tô

36A-097.87

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52

07-07-2026

14:34

Ô tô

36C-367.10

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

53

07-07-2026

14:41

Ô tô

36A-514.69

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54

07-07-2026

15:14

Ô tô

37C-165.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

55

07-07-2026

15:40

Ô tô

35C-131.33

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56

07-07-2026

15:54

Ô tô

36K-062.83

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57

07-07-2026

15:59

Ô tô

36A-383.40

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58

07-07-2026

17:00

Ô tô

36A-035.38

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

59

07-07-2026

17:00

Ô tô

36C-421.81

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

60

07-07-2026

17:41

Ô tô

29E-534.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61

07-07-2026

18:11

Ô tô

36A-110.49

Ngã tư Võ Nguyễn Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

62

07-07-2026

19:21

Ô tô

36A-486.25

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63

08-07-2026

06:43

Ô tô

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

64

08-07-2026

07:21

Ô tô

36A-960.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65

08-07-2026

07:25

Ô tô

36B-345.21

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66

08-07-2026

07:37

Ô tô

36B-554.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67

08-07-2026

07:39

Ô tô

36A-345.15

KM760 Vành Đai Tây, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68

08-07-2026

08:02

Ô tô

36A-440.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

69

08-07-2026

08:56

Ô tô

36B-042.78

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70

08-07-2026

09:29

Ô tô

30B-173.35

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

71

08-07-2026

10:04

Ô tô

36K-297.79

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

72

08-07-2026

10:28

Ô tô

36A-286.03

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

73

08-07-2026

11:10

Ô tô

36C-069.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

74

08-07-2026

11:17

Ô tô

17C-180.35

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

75

08-07-2026

11:17

Ô tô

17C-180.35

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ

76

08-07-2026

12:41

Ô tô

36A-389.80

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77

08-07-2026

14:10

Ô tô

36C-483.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78

08-07-2026

14:56

Ô tô

36A-882.51

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79

08-07-2026

15:31

Ô tô

30L-362.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

80

08-07-2026

16:53

Ô tô

36A-837.12

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81

08-07-2026

17:06

Ô tô

30F-838.60

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

82

08-07-2026

17:16

Ô tô

36A-650.68

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83

09-07-2026

04:21

Ô tô

36H-045.47

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84

09-07-2026

06:52

Ô tô

36A-431.01

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85

09-07-2026

11:48

Ô tô

36A-361.18

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86

09-07-2026

12:30

Ô tô

36K-019.95

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87

09-07-2026

13:15

Ô tô

36A-906.64

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88

09-07-2026

14:29

Ô tô

37K-827.98

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89

09-07-2026

14:39

Ô tô

36K-293.23

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90

09-07-2026

14:42

Ô tô

36A-691.04

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91

09-07-2026

16:29

Ô tô

36A-586.89

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92

09-07-2026

18:29

Ô tô

36A-998.00

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93

10-07-2026

06:21

Ô tô

36A-216.71

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94

10-07-2026

07:05

Ô tô

36C-478.42

Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95

10-07-2026

07:12

Ô tô

36A-811.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96

10-07-2026

07:31

Ô tô

36A-766.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97

10-07-2026

07:44

Ô tô

36A-388.51

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

98

10-07-2026

07:44

Ô tô

36A-869.52

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

99

10-07-2026

07:47

Ô tô

36A-795.19

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

100

10-07-2026

08:06

Ô tô

30H-462.37

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

101

10-07-2026

08:06

Ô tô

36A-745.42

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

102

10-07-2026

08:26

Ô tô

36C-303.47

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103

10-07-2026

09:23

Ô tô

36A-086.58

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

104

10-07-2026

09:23

Ô tô

36A-086.58

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

105

10-07-2026

10:08

Ô tô

36A-686.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

106

10-07-2026

10:08

Ô tô

36A-268.55

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

107

10-07-2026

10:33

Ô tô

30G-916.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108

10-07-2026

10:33

Ô tô

30G-916.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

109

10-07-2026

11:09

Ô tô

36A-501.58

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

110

10-07-2026

11:19

Ô tô

30L-884.22

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

111

10-07-2026

11:37

Ô tô

36A-344.98

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112

10-07-2026

11:53

Ô tô

36H-182.54

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113

10-07-2026

14:17

Ô tô

30B-679.68

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

114

10-07-2026

15:12

Ô tô

36C-302.48

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

115

10-07-2026

16:36

Ô tô

36K-410.91

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

116

10-07-2026

17:32

Ô tô

36A-642.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117

10-07-2026

17:52

Ô tô

36K-217.51

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118

10-07-2026

18:16

Ô tô

36A-298.45

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119

11-07-2026

07:00

Ô tô

36K-914.82

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120

11-07-2026

07:37

Ô tô

30K-149.76

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121

11-07-2026

07:42

Ô tô

36K-339.70

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

122

11-07-2026

08:01

Ô tô

36A-101.56

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

123

11-07-2026

08:05

Ô tô

36A-195.26

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

124

11-07-2026

08:08

Ô tô

36A-889.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

125

11-07-2026

08:08

Ô tô

36A-096.28

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

126

11-07-2026

08:18

Ô tô

36A-353.28

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127

11-07-2026

08:23

Ô tô

36A-962.41

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

128

11-07-2026

08:24

Ô tô

36A-265.21

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

129

11-07-2026

08:26

Ô tô

29A-233.11

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

130

11-07-2026

08:26

Ô tô

29A-233.11

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

131

11-07-2026

08:29

Ô tô

36A-232.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

132

11-07-2026

08:30

Ô tô

36A-014.44

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

133

11-07-2026

08:35

Ô tô

29A-282.93

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

134

11-07-2026

08:38

Ô tô

36C-235.98

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

135

11-07-2026

08:46

Ô tô

36C-261.94

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

136

11-07-2026

09:08

Ô tô

36K-066.65

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

137

11-07-2026

09:13

Ô tô

36A-861.21

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

138

11-07-2026

09:39

Ô tô

37A-379.51

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

139

11-07-2026

09:41

Ô tô

36A-381.72

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

140

11-07-2026

10:10

Ô tô

36B-115.95

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141

11-07-2026

11:25

Ô tô

36K-026.43

Ngã tư Big C - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142

11-07-2026

13:06

Ô tô

36K-328.52

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

143

11-07-2026

15:02

Ô tô

36A-354.86

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

144

11-07-2026

15:16

Ô tô

36K-383.83

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

145

11-07-2026

15:16

Ô tô

36K-383.83

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

146

11-07-2026

15:29

Ô tô

36K-444.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

147

11-07-2026

15:52

Ô tô

36C-449.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

148

11-07-2026

15:56

Ô tô

30F-444.85

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

149

11-07-2026

16:01

Ô tô

36H-019.94

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

150

11-07-2026

16:05

Ô tô

36A-767.21

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151

11-07-2026

16:07

Ô tô

36N-4705

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

152

11-07-2026

16:10

Ô tô

36A-541.53

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

153

11-07-2026

16:19

Ô tô

36A-604.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

154

11-07-2026

17:00

Ô tô

36A-729.91

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155

11-07-2026

17:47

Ô tô

36A-979.89

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

156

11-07-2026

20:55

Ô tô

36B-390.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157

12-07-2026

05:55

Ô tô

29E-814.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

158

12-07-2026

06:52

Ô tô

36D-000.53

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

159

12-07-2026

06:58

Ô tô

36K-474.27

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

160

12-07-2026

07:00

Ô tô

36A-141.51

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

161

12-07-2026

07:00

Ô tô

36A-141.51

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

162

12-07-2026

07:08

Ô tô

29E-814.01

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

163

12-07-2026

07:14

Ô tô

36K-907.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

164

12-07-2026

07:14

Ô tô

36A-554.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165

12-07-2026

07:18

Ô tô

34A-335.67

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

166

12-07-2026

07:30

Ô tô

36A-126.39

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

167

12-07-2026

08:12

Ô tô

36A-498.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

168

12-07-2026

08:18

Ô tô

30E-354.50

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

169

12-07-2026

08:21

Ô tô

36C-161.23

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

170

12-07-2026

08:24

Ô tô

36A-015.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

171

12-07-2026

08:31

Ô tô

36A-788.57

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

172

12-07-2026

08:43

Ô tô

51G-347.05

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

173

12-07-2026

08:50

Ô tô

36A-123.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174

12-07-2026

08:59

Ô tô

30K-709.26

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

175

12-07-2026

09:07

Ô tô

36B-546.03

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176

12-07-2026

09:41

Ô tô

36A-386.82

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

177

12-07-2026

10:00

Ô tô

30K-891.99

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

178

12-07-2026

10:02

Ô tô

36A-186.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

179

12-07-2026

10:07

Ô tô

36D-004.60

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

180

12-07-2026

10:31

Ô tô

36K-182.17

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

181

12-07-2026

10:43

Ô tô

36H-188.23

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

182

12-07-2026

10:56

Ô tô

36A-974.30

Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183

12-07-2026

11:22

Ô tô

36A-902.56

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184

12-07-2026

11:27

Ô tô

36A-046.85

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

185

12-07-2026

11:57

Ô tô

36C-483.53

Ngã 5 Đình Hương- Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

186

12-07-2026

14:04

Ô tô

37K-853.42

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

187

12-07-2026

14:25

Ô tô

36A-451.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

188

12-07-2026

15:21

Ô tô

36K-369.97

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

189

12-07-2026

15:21

Ô tô

36K-369.97

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

190

12-07-2026

15:38

Ô tô

36K-194.69

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

191

12-07-2026

15:39

Ô tô

30Z-0740

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

192

12-07-2026

15:39

Ô tô

30Z-0740

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

193

12-07-2026

15:48

Ô tô

23A-071.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

194

12-07-2026

16:11

Ô tô

37A-335.97

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195

12-07-2026

16:19

Ô tô

30L-154.67

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

196

12-07-2026

16:45

Ô tô

36K-167.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

197

12-07-2026

16:46

Ô tô

36A-530.33

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

198

12-07-2026

16:46

Ô tô

36A-894.72

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199

12-07-2026

17:01

Ô tô

36K-444.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

200

12-07-2026

17:07

Ô tô

36A-569.68

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

201

12-07-2026

17:11

Ô tô

36A-239.58

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

202

12-07-2026

17:13

Ô tô

36A-680.86

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

203

12-07-2026

17:26

Ô tô

36A-014.94

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204

12-07-2026

17:49

Ô tô

36E-008.10

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

205

06-07-2026

17:24

Mô tô (Xe máy)

36B7-280.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

206

06-07-2026

17:20

Mô tô (Xe máy)

36B1-551.12

Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

207

06-07-2026

17:20

Mô tô (Xe máy)

36B1-551.12

Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

208

06-07-2026

17:20

Mô tô (Xe máy)

29P2-033.25

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

209

06-07-2026

17:20

Mô tô (Xe máy)

29P2-033.25

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại

210

06-07-2026

14:16

Mô tô (Xe máy)

36B8-452.71

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

211

06-07-2026

13:37

Mô tô (Xe máy)

36B5-048.16

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212

06-07-2026

13:28

Mô tô (Xe máy)

36B2-920.88

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

213

07-07-2026

06:00

Mô tô (Xe máy)

36BE-015.53

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

214

07-07-2026

06:00

Mô tô (Xe máy)

36BE-015.53

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

215

07-07-2026

06:03

Mô tô (Xe máy)

36AE-237.18

Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

216

07-07-2026

06:06

Mô tô (Xe máy)

36B3-650.67

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

217

07-07-2026

06:06

Mô tô (Xe máy)

36B3-650.67

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

218

07-07-2026

06:14

Mô tô (Xe máy)

36B7-280.10

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

219

07-07-2026

06:30

Mô tô (Xe máy)

36AC-639.82

Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

220

07-07-2026

06:55

Mô tô (Xe máy)

36AS-101.09

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

221

07-07-2026

23:16

Mô tô (Xe máy)

36B4-540.47

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

222

07-07-2026

23:16

Mô tô (Xe máy)

36B4-540.47

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

223

09-07-2026

19:10

Mô tô (Xe máy)

36AA-179.92

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

224

09-07-2026

19:10

Mô tô (Xe máy)

36AA-179.92

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

225

09-07-2026

22:29

Mô tô (Xe máy)

36B4-037.04

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

226

10-07-2026

06:11

Mô tô (Xe máy)

36AE-105.20

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

227

10-07-2026

06:11

Mô tô (Xe máy)

36B8-869.35

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

228

10-07-2026

06:11

Mô tô (Xe máy)

36B8-869.35

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở theo 02 người trên xe

229

10-07-2026

06:11

Mô tô (Xe máy)

36B8-869.35

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

230

10-07-2026

06:12

Mô tô (Xe máy)

36AD-103.06

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

231

10-07-2026

06:12

Mô tô (Xe máy)

36AD-103.06

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

232

10-07-2026

06:12

Mô tô (Xe máy)

36C1-246.88

Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

233

10-07-2026

22:33

Mô tô (Xe máy)

36B7-924.14

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

234

10-07-2026

23:06

Mô tô (Xe máy)

36AE-430.39

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

235

11-07-2026

07:00

Mô tô (Xe máy)

36AA-270.10

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

236

11-07-2026

21:42

Mô tô (Xe máy)

36AC-835.46

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

237

11-07-2026

21:42

Mô tô (Xe máy)

36AC-835.46

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Cách tra cứu phạt nguội

1. Tra cứu trên website của Cục Cảnh sát Giao thông

Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.

Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.

Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).

Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.

2. Tra cứu qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.

3. Tra cứu trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.

Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.