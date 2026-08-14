Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 237 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 6 - 12/7/2026)

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

1 06-07-2026 06:16 Ô tô 36A-613.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2 06-07-2026 07:00 Ô tô 36C-260.71 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

3 06-07-2026 07:37 Ô tô 86M-000.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4 06-07-2026 08:03 Ô tô 36A-584.88 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

5 06-07-2026 08:29 Ô tô 30L-411.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6 06-07-2026 08:31 Ô tô 36A-430.21 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

7 06-07-2026 08:33 Ô tô 16M-6843 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8 06-07-2026 08:33 Ô tô 16M-6843 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

9 06-07-2026 08:40 Ô tô 36K-217.11 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10 06-07-2026 08:59 Ô tô 36CD-003.52 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11 06-07-2026 09:24 Ô tô 36H-094.67 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

12 06-07-2026 10:10 Ô tô 36K-093.07 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

13 06-07-2026 10:20 Ô tô 36A-642.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14 06-07-2026 10:43 Ô tô 36A-494.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

15 06-07-2026 10:49 Ô tô 36A-219.80 Ngã ba Bạch Đằng giao với Khu Công nghiệp (QL45)), phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16 06-07-2026 10:54 Ô tô 36C-243.90 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

17 06-07-2026 11:16 Ô tô 36F-011.28 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18 06-07-2026 11:32 Ô tô 36K-381.15 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19 06-07-2026 11:35 Ô tô 36H-068.21 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

20 06-07-2026 11:36 Ô tô 36H-068.21 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21 06-07-2026 12:20 Ô tô 34A-675.98 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

22 06-07-2026 12:27 Ô tô 36A-123.45 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23 06-07-2026 13:23 Ô tô 36A-670.78 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24 06-07-2026 13:30 Ô tô 36A-206.86 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

25 06-07-2026 13:49 Ô tô 36K-861.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

26 06-07-2026 14:28 Ô tô 36K-630.06 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

27 06-07-2026 14:43 Ô tô 36A-828.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28 06-07-2026 14:51 Ô tô 36K-864.56 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

29 06-07-2026 15:02 Ô tô 36A-301.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30 06-07-2026 15:12 Ô tô 36K-489.99 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31 06-07-2026 15:33 Ô tô 36A-895.28 Ngã tư Võ Nguyễn Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32 06-07-2026 16:00 Ô tô 36K-068.75 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

33 06-07-2026 16:00 Ô tô 36K-068.75 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

34 06-07-2026 16:50 Ô tô 36A-837.44 Ngã ba Bạch Đằng giao với Khu Công nghiệp (QL45)), phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35 06-07-2026 17:07 Ô tô 36K-278.26 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36 06-07-2026 17:17 Ô tô 36C-256.25 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37 06-07-2026 17:18 Ô tô 36A-413.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

38 07-07-2026 06:37 Ô tô 36A-280.28 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

39 07-07-2026 06:51 Ô tô 36A-710.39 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 07-07-2026 07:27 Ô tô 36A-768.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

41 07-07-2026 07:43 Ô tô 36A-983.89 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42 07-07-2026 08:29 Ô tô 36A-217.76 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

43 07-07-2026 08:29 Ô tô 36A-217.76 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

44 07-07-2026 10:05 Ô tô 36A-516.57 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45 07-07-2026 10:47 Ô tô 36A-585.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46 07-07-2026 10:47 Ô tô 36A-585.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

47 07-07-2026 11:19 Ô tô 36A-995.00 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 07-07-2026 11:35 Ô tô 36M-1514 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49 07-07-2026 11:39 Ô tô 36A-018.08 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50 07-07-2026 13:26 Ô tô 36K-841.13 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

51 07-07-2026 13:36 Ô tô 36A-097.87 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

52 07-07-2026 14:34 Ô tô 36C-367.10 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

53 07-07-2026 14:41 Ô tô 36A-514.69 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

54 07-07-2026 15:14 Ô tô 37C-165.87 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

55 07-07-2026 15:40 Ô tô 35C-131.33 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56 07-07-2026 15:54 Ô tô 36K-062.83 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57 07-07-2026 15:59 Ô tô 36A-383.40 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58 07-07-2026 17:00 Ô tô 36A-035.38 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

59 07-07-2026 17:00 Ô tô 36C-421.81 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

60 07-07-2026 17:41 Ô tô 29E-534.64 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 07-07-2026 18:11 Ô tô 36A-110.49 Ngã tư Võ Nguyễn Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

62 07-07-2026 19:21 Ô tô 36A-486.25 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

63 08-07-2026 06:43 Ô tô 36A-806.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

64 08-07-2026 07:21 Ô tô 36A-960.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65 08-07-2026 07:25 Ô tô 36B-345.21 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66 08-07-2026 07:37 Ô tô 36B-554.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67 08-07-2026 07:39 Ô tô 36A-345.15 KM760 Vành Đai Tây, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

68 08-07-2026 08:02 Ô tô 36A-440.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

69 08-07-2026 08:56 Ô tô 36B-042.78 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

70 08-07-2026 09:29 Ô tô 30B-173.35 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

71 08-07-2026 10:04 Ô tô 36K-297.79 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

72 08-07-2026 10:28 Ô tô 36A-286.03 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

73 08-07-2026 11:10 Ô tô 36C-069.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

74 08-07-2026 11:17 Ô tô 17C-180.35 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

75 08-07-2026 11:17 Ô tô 17C-180.35 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ

76 08-07-2026 12:41 Ô tô 36A-389.80 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77 08-07-2026 14:10 Ô tô 36C-483.56 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78 08-07-2026 14:56 Ô tô 36A-882.51 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79 08-07-2026 15:31 Ô tô 30L-362.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

80 08-07-2026 16:53 Ô tô 36A-837.12 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 08-07-2026 17:06 Ô tô 30F-838.60 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

82 08-07-2026 17:16 Ô tô 36A-650.68 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 09-07-2026 04:21 Ô tô 36H-045.47 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 09-07-2026 06:52 Ô tô 36A-431.01 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85 09-07-2026 11:48 Ô tô 36A-361.18 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86 09-07-2026 12:30 Ô tô 36K-019.95 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 09-07-2026 13:15 Ô tô 36A-906.64 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

88 09-07-2026 14:29 Ô tô 37K-827.98 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 09-07-2026 14:39 Ô tô 36K-293.23 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

90 09-07-2026 14:42 Ô tô 36A-691.04 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

91 09-07-2026 16:29 Ô tô 36A-586.89 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

92 09-07-2026 18:29 Ô tô 36A-998.00 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

93 10-07-2026 06:21 Ô tô 36A-216.71 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 10-07-2026 07:05 Ô tô 36C-478.42 Ngã Tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 10-07-2026 07:12 Ô tô 36A-811.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96 10-07-2026 07:31 Ô tô 36A-766.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97 10-07-2026 07:44 Ô tô 36A-388.51 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

98 10-07-2026 07:44 Ô tô 36A-869.52 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

99 10-07-2026 07:47 Ô tô 36A-795.19 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

100 10-07-2026 08:06 Ô tô 30H-462.37 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

101 10-07-2026 08:06 Ô tô 36A-745.42 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

102 10-07-2026 08:26 Ô tô 36C-303.47 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103 10-07-2026 09:23 Ô tô 36A-086.58 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

104 10-07-2026 09:23 Ô tô 36A-086.58 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

105 10-07-2026 10:08 Ô tô 36A-686.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

106 10-07-2026 10:08 Ô tô 36A-268.55 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

107 10-07-2026 10:33 Ô tô 30G-916.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108 10-07-2026 10:33 Ô tô 30G-916.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

109 10-07-2026 11:09 Ô tô 36A-501.58 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

110 10-07-2026 11:19 Ô tô 30L-884.22 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

111 10-07-2026 11:37 Ô tô 36A-344.98 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112 10-07-2026 11:53 Ô tô 36H-182.54 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113 10-07-2026 14:17 Ô tô 30B-679.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

114 10-07-2026 15:12 Ô tô 36C-302.48 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

115 10-07-2026 16:36 Ô tô 36K-410.91 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

116 10-07-2026 17:32 Ô tô 36A-642.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117 10-07-2026 17:52 Ô tô 36K-217.51 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118 10-07-2026 18:16 Ô tô 36A-298.45 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119 11-07-2026 07:00 Ô tô 36K-914.82 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

120 11-07-2026 07:37 Ô tô 30K-149.76 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 11-07-2026 07:42 Ô tô 36K-339.70 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

122 11-07-2026 08:01 Ô tô 36A-101.56 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

123 11-07-2026 08:05 Ô tô 36A-195.26 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

124 11-07-2026 08:08 Ô tô 36A-889.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

125 11-07-2026 08:08 Ô tô 36A-096.28 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

126 11-07-2026 08:18 Ô tô 36A-353.28 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

127 11-07-2026 08:23 Ô tô 36A-962.41 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

128 11-07-2026 08:24 Ô tô 36A-265.21 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

129 11-07-2026 08:26 Ô tô 29A-233.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

130 11-07-2026 08:26 Ô tô 29A-233.11 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

131 11-07-2026 08:29 Ô tô 36A-232.59 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

132 11-07-2026 08:30 Ô tô 36A-014.44 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

133 11-07-2026 08:35 Ô tô 29A-282.93 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

134 11-07-2026 08:38 Ô tô 36C-235.98 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

135 11-07-2026 08:46 Ô tô 36C-261.94 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

136 11-07-2026 09:08 Ô tô 36K-066.65 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

137 11-07-2026 09:13 Ô tô 36A-861.21 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

138 11-07-2026 09:39 Ô tô 37A-379.51 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

139 11-07-2026 09:41 Ô tô 36A-381.72 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

140 11-07-2026 10:10 Ô tô 36B-115.95 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141 11-07-2026 11:25 Ô tô 36K-026.43 Ngã tư Big C - Phía Đại lộ Lê Lợi, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

142 11-07-2026 13:06 Ô tô 36K-328.52 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

143 11-07-2026 15:02 Ô tô 36A-354.86 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

144 11-07-2026 15:16 Ô tô 36K-383.83 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

145 11-07-2026 15:16 Ô tô 36K-383.83 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

146 11-07-2026 15:29 Ô tô 36K-444.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

147 11-07-2026 15:52 Ô tô 36C-449.60 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

148 11-07-2026 15:56 Ô tô 30F-444.85 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

149 11-07-2026 16:01 Ô tô 36H-019.94 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

150 11-07-2026 16:05 Ô tô 36A-767.21 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 11-07-2026 16:07 Ô tô 36N-4705 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

152 11-07-2026 16:10 Ô tô 36A-541.53 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

153 11-07-2026 16:19 Ô tô 36A-604.16 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

154 11-07-2026 17:00 Ô tô 36A-729.91 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 11-07-2026 17:47 Ô tô 36A-979.89 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

156 11-07-2026 20:55 Ô tô 36B-390.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 12-07-2026 05:55 Ô tô 29E-814.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

158 12-07-2026 06:52 Ô tô 36D-000.53 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

159 12-07-2026 06:58 Ô tô 36K-474.27 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

160 12-07-2026 07:00 Ô tô 36A-141.51 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

161 12-07-2026 07:00 Ô tô 36A-141.51 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

162 12-07-2026 07:08 Ô tô 29E-814.01 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

163 12-07-2026 07:14 Ô tô 36K-907.92 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

164 12-07-2026 07:14 Ô tô 36A-554.67 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 12-07-2026 07:18 Ô tô 34A-335.67 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

166 12-07-2026 07:30 Ô tô 36A-126.39 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

167 12-07-2026 08:12 Ô tô 36A-498.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

168 12-07-2026 08:18 Ô tô 30E-354.50 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

169 12-07-2026 08:21 Ô tô 36C-161.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

170 12-07-2026 08:24 Ô tô 36A-015.57 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

171 12-07-2026 08:31 Ô tô 36A-788.57 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

172 12-07-2026 08:43 Ô tô 51G-347.05 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

173 12-07-2026 08:50 Ô tô 36A-123.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174 12-07-2026 08:59 Ô tô 30K-709.26 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

175 12-07-2026 09:07 Ô tô 36B-546.03 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176 12-07-2026 09:41 Ô tô 36A-386.82 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

177 12-07-2026 10:00 Ô tô 30K-891.99 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

178 12-07-2026 10:02 Ô tô 36A-186.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

179 12-07-2026 10:07 Ô tô 36D-004.60 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

180 12-07-2026 10:31 Ô tô 36K-182.17 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

181 12-07-2026 10:43 Ô tô 36H-188.23 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

182 12-07-2026 10:56 Ô tô 36A-974.30 Ngã 5 Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

183 12-07-2026 11:22 Ô tô 36A-902.56 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184 12-07-2026 11:27 Ô tô 36A-046.85 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

185 12-07-2026 11:57 Ô tô 36C-483.53 Ngã 5 Đình Hương- Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

186 12-07-2026 14:04 Ô tô 37K-853.42 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

187 12-07-2026 14:25 Ô tô 36A-451.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

188 12-07-2026 15:21 Ô tô 36K-369.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

189 12-07-2026 15:21 Ô tô 36K-369.97 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

190 12-07-2026 15:38 Ô tô 36K-194.69 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

191 12-07-2026 15:39 Ô tô 30Z-0740 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

192 12-07-2026 15:39 Ô tô 30Z-0740 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

193 12-07-2026 15:48 Ô tô 23A-071.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

194 12-07-2026 16:11 Ô tô 37A-335.97 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195 12-07-2026 16:19 Ô tô 30L-154.67 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

196 12-07-2026 16:45 Ô tô 36K-167.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

197 12-07-2026 16:46 Ô tô 36A-530.33 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

198 12-07-2026 16:46 Ô tô 36A-894.72 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199 12-07-2026 17:01 Ô tô 36K-444.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

200 12-07-2026 17:07 Ô tô 36A-569.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

201 12-07-2026 17:11 Ô tô 36A-239.58 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

202 12-07-2026 17:13 Ô tô 36A-680.86 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy

203 12-07-2026 17:26 Ô tô 36A-014.94 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204 12-07-2026 17:49 Ô tô 36E-008.10 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

205 06-07-2026 17:24 Mô tô (Xe máy) 36B7-280.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

206 06-07-2026 17:20 Mô tô (Xe máy) 36B1-551.12 Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

207 06-07-2026 17:20 Mô tô (Xe máy) 36B1-551.12 Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

208 06-07-2026 17:20 Mô tô (Xe máy) 29P2-033.25 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

209 06-07-2026 17:20 Mô tô (Xe máy) 29P2-033.25 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại

210 06-07-2026 14:16 Mô tô (Xe máy) 36B8-452.71 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

211 06-07-2026 13:37 Mô tô (Xe máy) 36B5-048.16 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212 06-07-2026 13:28 Mô tô (Xe máy) 36B2-920.88 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

213 07-07-2026 06:00 Mô tô (Xe máy) 36BE-015.53 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

214 07-07-2026 06:00 Mô tô (Xe máy) 36BE-015.53 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

215 07-07-2026 06:03 Mô tô (Xe máy) 36AE-237.18 Ngã tư Võ Chí Công - ĐL Hùng Vương (Vinhomes), Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

216 07-07-2026 06:06 Mô tô (Xe máy) 36B3-650.67 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

217 07-07-2026 06:06 Mô tô (Xe máy) 36B3-650.67 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

218 07-07-2026 06:14 Mô tô (Xe máy) 36B7-280.10 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

219 07-07-2026 06:30 Mô tô (Xe máy) 36AC-639.82 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh Tây QL1, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

220 07-07-2026 06:55 Mô tô (Xe máy) 36AS-101.09 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

221 07-07-2026 23:16 Mô tô (Xe máy) 36B4-540.47 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

222 07-07-2026 23:16 Mô tô (Xe máy) 36B4-540.47 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

223 09-07-2026 19:10 Mô tô (Xe máy) 36AA-179.92 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

224 09-07-2026 19:10 Mô tô (Xe máy) 36AA-179.92 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

225 09-07-2026 22:29 Mô tô (Xe máy) 36B4-037.04 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

226 10-07-2026 06:11 Mô tô (Xe máy) 36AE-105.20 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

227 10-07-2026 06:11 Mô tô (Xe máy) 36B8-869.35 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

228 10-07-2026 06:11 Mô tô (Xe máy) 36B8-869.35 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở theo 02 người trên xe

229 10-07-2026 06:11 Mô tô (Xe máy) 36B8-869.35 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

230 10-07-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 36AD-103.06 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

231 10-07-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 36AD-103.06 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

232 10-07-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 36C1-246.88 Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

233 10-07-2026 22:33 Mô tô (Xe máy) 36B7-924.14 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

234 10-07-2026 23:06 Mô tô (Xe máy) 36AE-430.39 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

235 11-07-2026 07:00 Mô tô (Xe máy) 36AA-270.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

236 11-07-2026 21:42 Mô tô (Xe máy) 36AC-835.46 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông