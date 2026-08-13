Thủ tục xin đi nước ngoài chuẩn nhất: Đảng viên, công chức và viên chức cần biết rõ tránh bị kỷ luật

Đảng viên, công chức, viên chức đi nước ngoài có cần phải xin phép không?

Theo Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 (thay thế Quy định 37-QĐ/TW) về những điều đảng viên không được làm. Tại Điều 12 Quy định số 207-QĐ/TW nêu rõ:

"Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, xếp ngạch, đánh giá, quy hoạch, chỉ định, điều động, biệt phái, bố trí công việc khác, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề cử, ứng cử, tái cử, khen thưởng, phong, thăng quân hàm, phong tặng danh hiệu, đi nước ngoài, quan hệ, làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài, thực hiện trọng dụng nhân tài, hưởng chế độ, chính sách cán bộ trái quy định. Lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực".

Tại điểm d khoản 1 Điều 34 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 về vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài quy định đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

"Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt".

Ngoài ra, tại Điều 4 Thông tư 08/2025/TT-BNG của Bộ Ngoại giao quy định chi tiết về quyết định cử hoặc văn bản cho phép cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài:

- Quyết định cử hoặc văn bản cho phép cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài (sau đây gọi là văn bản cử đi nước ngoài) quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam phải có đầy đủ nội dung theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 08/2025/TT-BNG.

- Văn bản cử đi nước ngoài phải được người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký, đóng dấu của cơ quan và phù hợp với các quy định pháp luật về thể thức văn bản hành chính.

+ Trường hợp văn bản cử đi nước ngoài có từ hai trang trở lên phải đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Đối với văn bản chỉ có hai trang trong một tờ thì trang đầu cần được đóng dấu treo. Trường hợp sửa đổi, bổ sung văn bản thì người có thẩm quyền ký và đóng dấu của cơ quan vào chỗ sửa đổi, bổ sung đó. Trường hợp sửa đổi, bổ sung từ hai nội dung trở lên thì cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản mới.

Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử, văn bản cử đi nước ngoài phải đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan đến chữ ký số và văn bản điện tử.

- Văn bản cử đi nước ngoài có thể là công văn của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội hoặc các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng hoặc các Ban của Đảng, Văn phòng Chính phủ thông báo danh sách đoàn đối với người đi công tác nước ngoài là thành viên, tùy tùng các đoàn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Văn bản cử đi nước ngoài là công văn của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội hoặc Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến đồng ý cho đi nước ngoài của cấp có thẩm quyền trong trường hợp người đi công tác nước ngoài thuộc diện quản lý của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Văn bản cử đi nước ngoài là văn bản bổ nhiệm thành viên cơ quan đại diện theo quy định tại Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp giữ chức vụ tại cơ quan đại diện quy định tại khoản 11 Điều 8 và khoản 4 Điều 9 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Người đồng thời kiêm nhiệm nhiều chức vụ tại các cơ quan, tổ chức khác nhau, khi đi công tác thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan nào phải sử dụng văn bản cử đi nước ngoài của cơ quan đó.

Tại Khoản 1, Khoản 4, Điều 13 Luật Viên chức 2010 quy định về quyền của viên chức:

- Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc và viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

- Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

- Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo các quy định nêu trên, việc xin phép nghỉ ngơi (nghỉ không hưởng lương) nói chung và đi nước ngoài đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan.

Đảng viên ra nước ngoài phải báo cáo và xin phép tổ chức Đảng nơi sinh hoạt. Nếu Đảng viên đi nước ngoài không xin phép thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 34 Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.

Theo quy định, đảng viên, công chức và viên chức đi nước ngoài phải báo cáo, xin phép. Ảnh minh họa: TL

Thủ tục xin đi nước ngoài của Đảng viên, công chức, viên chức được quy định thế nào?

Đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, việc xin phép ra nước ngoài còn phải tuân thủ Luật Cán bộ, công chức cùng các quy chế quản lý cán bộ của từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, trước khi làm thủ tục với tổ chức Đảng, đảng viên thường phải được người đứng đầu cơ quan hoặc đơn vị đồng ý cho nghỉ phép hoặc cử đi công tác theo đúng thẩm quyền.

Thủ tục xin đi nước ngoài của đảng viên bao gồm:

Đơn đề nghị ra nước ngoài, đơn xin nghỉ phép hoặc quyết định cử đi công tác, lịch trình chuyến đi, thư mời (nếu có) và các giấy tờ liên quan đến nguồn kinh phí.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đảng viên nộp cho chi bộ nơi đang sinh hoạt Đảng. Chi ủy hoặc chi bộ sẽ xem xét tính hợp pháp của chuyến đi, việc chấp hành kỷ luật của đảng viên, mục đích xuất cảnh, nguồn kinh phí cũng như các yếu tố liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ trước khi đưa ra ý kiến.

Đối với những trường hợp thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý, hồ sơ sau khi được chi bộ thống nhất sẽ được chuyển lên đảng ủy cơ sở để xem xét và ban hành văn bản chấp thuận nếu đủ điều kiện. Trường hợp đảng viên thuộc diện cấp trên quản lý thì đảng ủy cơ sở sẽ lập hồ sơ, báo cáo và xin ý kiến của Ban Thường vụ cấp có thẩm quyền trước khi quyết định.

Đảng viên chỉ được thực hiện chuyến đi sau khi nhận được văn bản đồng ý chính thức. Việc tự ý xuất cảnh khi chưa hoàn tất thủ tục có thể bị xem là vi phạm kỷ luật tổ chức của Đảng.

Thủ tục xin đi nước ngoài của viên chức, công chức gồm:

- Bản chính đơn xin xuất cảnh của công chức viên chức trong trường hợp người đó xuất cảnh vì việc riêng;

- Bản sao thư mời hoặc các văn bản khác có liên quan đến mục đích xuất cảnh nếu công chức viên chức xuất cảnh ra nước ngoài theo diện được mời.

- Bản chính công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý công chức, viên chức xin xuất cảnh;

- Bản chính công văn đồng ý của các cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp (thủ tục này chỉ có trong những trường hợp xuất cảnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Ngoại vụ). Các cơ quan chủ quản cấp trên được xác định như sau:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập do UBND cấp tỉnh trực tiếp quản lý thì phải có công văn đồng ý của UBND cấp tỉnh;

+ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoặc doanh nghiệp Nhà nước được UBND tỉnh ủy quyền cho Sở hoặc cơ quan hành chính cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp về tổ chức và nhân sự thì phải có công văn đồng ý của Sở hoặc cơ quan hành chính cấp tỉnh;

+ Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước thuộc xã, phường thì có công văn đồng ý của UBND cấp xã, phường.

- Văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của cấp ủy quản lý trực tiếp nếu đối tượng xin xuất cảnh là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau khi đi nước ngoài về, Đảng viên cần làm gì?

Theo Hướng dẫn 30-HD-BTCTW năm 2025 về nhiệm vụ của đảng viên ở nước ngoài: Đảng viên phải báo cáo cấp ủy trực tiếp quản lý mình về mục đích, nhiệm vụ, nội dung, thời gian ra nước ngoài trước chuyến đi; khi về nước phải báo cáo bằng văn bản kết quả chuyến đi, việc chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật sở tại, quan hệ tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài.

- Đảng viên ra nước ngoài từ 1 tháng đến dưới 3 tháng:

+ Đảng viên ra nước ngoài công tác (bao gồm đảng viên ra nước ngoài học tập do cơ quan, đơn vị cử đi) thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Khi về nước, trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc sau khi nhập cảnh, đảng viên báo cáo bằng văn bản với cấp ủy trực tiếp quản lý (mẫu 1).

+ Đảng viên ra nước ngoài học tập (không do cơ quan, đơn vị cử đi), lao động, về việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…): Đảng viên báo cáo bằng văn bản với chi bộ nơi sinh hoạt, cấp ủy quản lý và phải được sự đồng ý bằng văn bản trước khi ra nước ngoài (mẫu đơn đề nghị ra nước ngoài thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng). Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc sau khi nhập cảnh về nước, đảng viên báo cáo bằng văn bản với cấp ủy trực tiếp quản lý (mẫu 1).

- Đảng viên ra nước ngoài từ 3 tháng trở lên:

Đảng viên thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. Khi đến sở tại, kịp thời báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng để được tiếp nhận, bố trí sinh hoạt phù hợp. Khi đảng viên về nước phải làm bản tự kiểm kiểm trong thời gian ở nước ngoài (mẫu 2).

Trong trường hợp sắp hết hạn ở nước ngoài, đảng viên cần ở lại thêm thì phải báo cáo và chỉ được ở lại khi cơ quan quản lý trực tiếp trong nước đồng ý bằng văn bản và phải báo cáo cấp ủy ở sở tại. Đảng viên tự ý ở lại sở tại hoặc sang quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không báo cáo, không được phép thì cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Thủ tục xin đi nước ngoài mới nhất: Công chức, viên chức cần nắm rõ tránh không bị kỷ luật GĐXH - Công chức, viên chức muốn xuất cảnh ra nước ngoài có cần phải làm thủ tục xin phép là vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Để thực hiện thủ tục thuận lợi, cần thực hiện những gì?