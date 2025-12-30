Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Countdown 2026: Đức Phúc đem đến phiên bản 'Phù Đổng Thiên Vương' mới lạ nhất

Thứ ba, 13:14 30/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Mỗi lần cất lên tiếng hát với 'Phù Đổng Thiên Vương', tôi luôn cảm thấy rất tự hào và xúc động", Đức Phúc chia sẻ.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của "VTV Countdown 2026"?Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

GĐXH - Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới, mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Năm 2025 đánh dấu những bước tiến quan trọng của đất nước Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân trước những thách thức thời đại. Từ việc vượt qua thiên tai đến nỗ lực lao động sáng tạo, tất cả đã góp phần xây dựng một Việt Nam kiên cường và tràn đầy hy vọng. 

Trong không khí ấy, cầu truyền hình trực tiếp VTV Countdown 2026 - Tự hào Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 22h ngày 31/12 trên VTV1. Đây sẽ là không gian kể lại những câu chuyện đầy cảm hứng về con người Việt Nam, những con người biết biến khó khăn thành động lực, biến thử thách thành bước đệm cho tương lai. Mỗi tiết mục, mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều là lát cắt sinh động của hành trình vượt khó, gắn kết và vươn lên.

Đáng chú ý, sau khi giành Quán quân cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Nga vào tháng 9/2025, Đức Phúc sẽ xuất hiện trong sự kiện VTV Countdown 2026.

Chia sẻ về tiết mục sẽ xuất hiện trên sân khấu VTV Countdown 2026, Đức Phúc bày tỏ cảm xúc vô cùng tự hào khi được đứng trong một chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới trên sóng Đài Quốc gia. Nam ca sĩ lựa chọn mang ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" trở lại, nhưng ở một phiên bản hoàn toàn mới, được đầu tư và làm mới để phù hợp với không khí hoành tráng của chương trình.

Countdown 2026: Đức Phúc mang đến phiên bản mới ' Phù Đổng Thiên Vương ' ấn tượng - Ảnh 1.

Đức Phúc sẽ mang 'Phù Đổng Thiên Vương' phiên bản mới đến VTV Countdown 2026.

Dù đã nhiều lần biểu diễn ca khúc này, Đức Phúc thừa nhận anh vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp mỗi khi bước lên sân khấu. Theo nam ca sĩ, sân khấu "Tự Hào Việt Nam" năm nay được dàn dựng quy mô, vì vậy anh cùng ê-kíp đã tính toán kỹ lưỡng để đổi mới tiết mục, mang đến sự tươi mới và cảm xúc khác biệt cho khán giả.

"Mỗi lần cất lên tiếng hát với 'Phù Đổng Thiên Vương', tôi luôn cảm thấy rất tự hào và xúc động", Đức Phúc chia sẻ, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ yêu thích, đón nhận phiên bản lần này. Nhân dịp năm mới 2026, nam ca sĩ cũng gửi lời chúc khán giả luôn nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy năng lượng tích cực.

Không chỉ thế, góp mặt trong chương trình, nhóm ca sĩ "Điểm hẹn tài năng" gồm: Quang Anh, Minh Khôi và Ni Ni, Hạnh Huyền mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực. Chia sẻ cảm xúc khi được "mở bát" chương trình đầu năm mới trên sóng VTV, Quang Anh bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc năm mới hạnh phúc tới khán giả. Ni Ni cho biết cô cảm thấy rất vui và hào hứng khi tham gia chương trình, trong khi Minh Khôi gửi lời tri ân tới khán giả đã đồng hành suốt năm 2025, mong một năm mới bình an và nhiều niềm vui.

Một số hình ảnh đẹp của Đức Phúc tại sân khấu của VTV Countdown 2026 (Một phần của chương trình đã được ghi hình trước):

Countdown 2026: Đức Phúc mang đến phiên bản mới ' Phù Đổng Thiên Vương ' ấn tượng - Ảnh 2.

Countdown 2026: Đức Phúc mang đến phiên bản mới ' Phù Đổng Thiên Vương ' ấn tượng - Ảnh 3.

Countdown 2026: Đức Phúc mang đến phiên bản mới ' Phù Đổng Thiên Vương ' ấn tượng - Ảnh 4.

Countdown 2026: Đức Phúc mang đến phiên bản mới ' Phù Đổng Thiên Vương ' ấn tượng - Ảnh 5.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Bia Saigon Special trao 'Lộc Special' hòa nhịp lễ hội cuối năm tại HOZO CITY TẾT FEST 2025

Bia Saigon Special trao 'Lộc Special' hòa nhịp lễ hội cuối năm tại HOZO CITY TẾT FEST 2025

Cùng chuyên mục

Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", MC Mai Ngọc nhắn gửi con trai khi đón sinh nhật tuổi 36.

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.

Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi ghi dấu ấn với bộ ảnh lộng lẫy và dòng tâm sự về năm 2025. Cô nhìn lại hành trình phát triển bản thân, trân trọng tình yêu thương và những trải nghiệm quý giá.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Bé Bo - con trai Lệ Quyên mới đây lại xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh điển trai cùng chiều cao vượt trội. Mới 14 tuổi nhưng cuộc sống của Bo đã được nhiều người mơ ước.

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng.

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.

'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung đã kết năm 2025 bằng những dòng tâm sự nhiều ý nghĩa. Chị coi năm 2025 là một năm "có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách và cả những ngạc nhiên mà tưởng rằng tới độ tuổi này chắc khó có gì làm mình phải ngỡ ngàng hay là kinh ngạc".

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Vụ nhận tiền của Tập đoàn Trinh Tam bại lộ khiến thanh tra Nguyệt biến mất, Phó bí thư tỉnh Sách chỉ đạo cấp dưới tìm ngay người chịu trách nhiệm.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Xem - nghe - đọc
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Giải trí
Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top