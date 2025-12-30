Countdown 2026: Đức Phúc đem đến phiên bản 'Phù Đổng Thiên Vương' mới lạ nhất

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'? GĐXH - Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới, mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Năm 2025 đánh dấu những bước tiến quan trọng của đất nước Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân trước những thách thức thời đại. Từ việc vượt qua thiên tai đến nỗ lực lao động sáng tạo, tất cả đã góp phần xây dựng một Việt Nam kiên cường và tràn đầy hy vọng.

Trong không khí ấy, cầu truyền hình trực tiếp VTV Countdown 2026 - Tự hào Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 22h ngày 31/12 trên VTV1. Đây sẽ là không gian kể lại những câu chuyện đầy cảm hứng về con người Việt Nam, những con người biết biến khó khăn thành động lực, biến thử thách thành bước đệm cho tương lai. Mỗi tiết mục, mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều là lát cắt sinh động của hành trình vượt khó, gắn kết và vươn lên.

Đáng chú ý, sau khi giành Quán quân cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Nga vào tháng 9/2025, Đức Phúc sẽ xuất hiện trong sự kiện VTV Countdown 2026.

Chia sẻ về tiết mục sẽ xuất hiện trên sân khấu VTV Countdown 2026, Đức Phúc bày tỏ cảm xúc vô cùng tự hào khi được đứng trong một chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới trên sóng Đài Quốc gia. Nam ca sĩ lựa chọn mang ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" trở lại, nhưng ở một phiên bản hoàn toàn mới, được đầu tư và làm mới để phù hợp với không khí hoành tráng của chương trình.

Đức Phúc sẽ mang 'Phù Đổng Thiên Vương' phiên bản mới đến VTV Countdown 2026.

Dù đã nhiều lần biểu diễn ca khúc này, Đức Phúc thừa nhận anh vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp mỗi khi bước lên sân khấu. Theo nam ca sĩ, sân khấu "Tự Hào Việt Nam" năm nay được dàn dựng quy mô, vì vậy anh cùng ê-kíp đã tính toán kỹ lưỡng để đổi mới tiết mục, mang đến sự tươi mới và cảm xúc khác biệt cho khán giả.

"Mỗi lần cất lên tiếng hát với 'Phù Đổng Thiên Vương', tôi luôn cảm thấy rất tự hào và xúc động", Đức Phúc chia sẻ, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ yêu thích, đón nhận phiên bản lần này. Nhân dịp năm mới 2026, nam ca sĩ cũng gửi lời chúc khán giả luôn nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy năng lượng tích cực.

Không chỉ thế, góp mặt trong chương trình, nhóm ca sĩ "Điểm hẹn tài năng" gồm: Quang Anh, Minh Khôi và Ni Ni, Hạnh Huyền mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực. Chia sẻ cảm xúc khi được "mở bát" chương trình đầu năm mới trên sóng VTV, Quang Anh bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc năm mới hạnh phúc tới khán giả. Ni Ni cho biết cô cảm thấy rất vui và hào hứng khi tham gia chương trình, trong khi Minh Khôi gửi lời tri ân tới khán giả đã đồng hành suốt năm 2025, mong một năm mới bình an và nhiều niềm vui.

Một số hình ảnh đẹp của Đức Phúc tại sân khấu của VTV Countdown 2026 (Một phần của chương trình đã được ghi hình trước):