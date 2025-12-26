Mới nhất
NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

Thứ sáu, 16:00 26/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình là sự hòa quyện tuyệt vời của nhiều thanh âm, nhạc cụ và tiết tấu – hình ảnh ẩn dụ cho sự đa dạng, phong phú của các lĩnh vực cốt lõi trong xã hội như Kinh tế, Văn hóa, Khoa học, Giáo dục, Công nghệ và Nhân sự.

Mỗi chương, mỗi đoạn của bản giao hưởng chính là một chặng đường phát triển, một dấu mốc đổi mới, thể hiện tinh thần Đồng lòng – Đồng điệu – Đồng tiến của toàn dân tộc. Hình ảnh này gợi mở về một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, biết lắng nghe, biết hòa quyện tinh hoa truyền thống với hơi thở hiện đại, kết hợp nội lực vững vàng cùng tinh thần hội nhập sâu rộng.

Bản giao hưởng Việt Nam chào năm mới 2026 với sự góp mặt của Đức Phúc - Ảnh 1.

MC Đức Bảo và Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Ảnh VTV

Chương trình tiếp cận tinh thần đổi mới đó từ những định hướng lớn của đất nước – đặc biệt là từ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 4 nghị quyết trụ cột về: Khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật – thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.

Thông qua chương trình, ê-kíp mong muốn truyền tải thông điệp đón chào năm mới trong âm nhạc, chúng ta cùng hướng về tương lai bằng niềm tin vào nội lực dân tộc, sự bứt phá sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của mỗi người Việt Nam.

Bản giao hưởng Việt Nam chào năm mới 2026 với sự góp mặt của Đức Phúc - Ảnh 2.

Chương trình sẽ có sự tham gia của nhiều khách mời trẻ. Ảnh VTV

Bên cạnh đó, là chương trình nghệ thuật chào đón năm mới, "Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ có những màn trình diễn được đầu tư công phu, hoành tráng, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thu Huyền, ca nương Kiều Anh, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Erik, Hương Tràm, Phạm Thu Hà...

Chương trình "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Bản giao hưởng Việt Nam chào năm mới 2026 với sự góp mặt của Đức Phúc - Ảnh 3.Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?

GĐXH - Dù không có tình cảm với nhau nhưng hai nhân vật trong phim "Cách em 1 milimet" của Quỳnh Châu và Thanh Hải lại được khán giả tích cực "đẩy thuyền".

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.

Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 39 phim "Lằn ranh", sau khi nhận được khoản tiền hối lộ từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt đã mang tiền đi đút lót cấp trên.

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", Duyên dù vẫn lén lút với Hiếu nhưng lại liên tục bày tỏ sự nghi ngờ với Bách.

Y Concert: Giải mã "’cơn địa chấn’ giải trí cuối năm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Y Concert đã chính thức diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, thu hút hơn 60.000 khán giả cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hùng hậu.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Xem - nghe - đọc
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Xem - nghe - đọc
Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Xem - nghe - đọc
Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Xem - nghe - đọc

