NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026
GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.
Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình là sự hòa quyện tuyệt vời của nhiều thanh âm, nhạc cụ và tiết tấu – hình ảnh ẩn dụ cho sự đa dạng, phong phú của các lĩnh vực cốt lõi trong xã hội như Kinh tế, Văn hóa, Khoa học, Giáo dục, Công nghệ và Nhân sự.
Mỗi chương, mỗi đoạn của bản giao hưởng chính là một chặng đường phát triển, một dấu mốc đổi mới, thể hiện tinh thần Đồng lòng – Đồng điệu – Đồng tiến của toàn dân tộc. Hình ảnh này gợi mở về một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, biết lắng nghe, biết hòa quyện tinh hoa truyền thống với hơi thở hiện đại, kết hợp nội lực vững vàng cùng tinh thần hội nhập sâu rộng.
Chương trình tiếp cận tinh thần đổi mới đó từ những định hướng lớn của đất nước – đặc biệt là từ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 4 nghị quyết trụ cột về: Khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật – thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.
Thông qua chương trình, ê-kíp mong muốn truyền tải thông điệp đón chào năm mới trong âm nhạc, chúng ta cùng hướng về tương lai bằng niềm tin vào nội lực dân tộc, sự bứt phá sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của mỗi người Việt Nam.
Bên cạnh đó, là chương trình nghệ thuật chào đón năm mới, "Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ có những màn trình diễn được đầu tư công phu, hoành tráng, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thu Huyền, ca nương Kiều Anh, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Erik, Hương Tràm, Phạm Thu Hà...
