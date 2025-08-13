Đừng để 'điểm G' trở thành sức ép

Ảnh minh họa

Trong thế giới của những “bí kíp phòng the” truyền miệng, có một quan niệm được nhắc đi nhắc lại đến mức nhiều người tin như một chân lý: phụ nữ chỉ thật sự hài lòng khi đạt cực khoái, đặc biệt là chạm tới “điểm G”. Thế nhưng, theo Tiến sĩ tình dục học Ian Kerner, tác giả She Comes First, “Nhiều phụ nữ khi quan hệ tình dục không nhất thiết phải đạt cực khoái vẫn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng.”

Điều này nghe có vẻ ngược với những gì ta vẫn thấy trên báo mạng hay phim ảnh, nhưng lại phản ánh một thực tế: tình dục không phải là cuộc đua để cán đích, mà là một hành trình để tận hưởng.

Không ít cặp đôi rơi vào vòng lặp căng thẳng khi một người — thường là nam giới — quá chú trọng vào việc “giúp cô ấy lên đỉnh” như một thước đo bản lĩnh. Nhưng khi sự chú ý bị dồn toàn bộ vào mục tiêu đó, cả hai dễ đánh mất sự kết nối cảm xúc và những khoảnh khắc tinh tế vốn làm nên sự thăng hoa.

Một độc giả từng tâm sự với tôi rằng, chính việc bạn trai luôn “truy lùng” điểm G đã khiến cô cảm thấy như đang tham gia một “cuộc kiểm tra” hơn là một cuộc yêu. Kết quả là, cơ thể cô phản ứng chậm hơn, còn tâm trí thì khó mà thư giãn.

Thực tế, nhiều phụ nữ tìm thấy sự hài lòng trong cảm giác được chạm, được yêu thương, được kết nối và được an toàn. Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.

Tiến sĩ Kerner nhấn mạnh: “Cực khoái chỉ là một phần nhỏ trong trải nghiệm tình dục. Điều đáng giá hơn là cách cả hai cùng nhau xây dựng sự tin tưởng và tận hưởng hành trình đó.”