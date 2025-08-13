Đừng để 'điểm G' trở thành sức ép
GĐXH - Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.
Trong thế giới của những “bí kíp phòng the” truyền miệng, có một quan niệm được nhắc đi nhắc lại đến mức nhiều người tin như một chân lý: phụ nữ chỉ thật sự hài lòng khi đạt cực khoái, đặc biệt là chạm tới “điểm G”. Thế nhưng, theo Tiến sĩ tình dục học Ian Kerner, tác giả She Comes First, “Nhiều phụ nữ khi quan hệ tình dục không nhất thiết phải đạt cực khoái vẫn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng.”
Điều này nghe có vẻ ngược với những gì ta vẫn thấy trên báo mạng hay phim ảnh, nhưng lại phản ánh một thực tế: tình dục không phải là cuộc đua để cán đích, mà là một hành trình để tận hưởng.
Không ít cặp đôi rơi vào vòng lặp căng thẳng khi một người — thường là nam giới — quá chú trọng vào việc “giúp cô ấy lên đỉnh” như một thước đo bản lĩnh. Nhưng khi sự chú ý bị dồn toàn bộ vào mục tiêu đó, cả hai dễ đánh mất sự kết nối cảm xúc và những khoảnh khắc tinh tế vốn làm nên sự thăng hoa.
Một độc giả từng tâm sự với tôi rằng, chính việc bạn trai luôn “truy lùng” điểm G đã khiến cô cảm thấy như đang tham gia một “cuộc kiểm tra” hơn là một cuộc yêu. Kết quả là, cơ thể cô phản ứng chậm hơn, còn tâm trí thì khó mà thư giãn.
Thực tế, nhiều phụ nữ tìm thấy sự hài lòng trong cảm giác được chạm, được yêu thương, được kết nối và được an toàn. Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.
Tiến sĩ Kerner nhấn mạnh: “Cực khoái chỉ là một phần nhỏ trong trải nghiệm tình dục. Điều đáng giá hơn là cách cả hai cùng nhau xây dựng sự tin tưởng và tận hưởng hành trình đó.”
GĐXH - Có một “truyền thuyết” khá phổ biến rằng các cặp đôi quan hệ tình dục nhiều lần mỗi tuần sẽ hạnh phúc hơn những cặp ít “yêu” hơn. Nghe thì hợp lý, nhưng các nghiên cứu gần đây lại cho thấy một bức tranh khác: tần suất không quyết định chất lượng, mà chính cảm xúc và sự sẵn sàng mới là yếu tố cốt lõi.
GĐXH - Tôi từng trò chuyện với một người bạn thân, và cô ấy thừa nhận rằng suốt nhiều năm đã “giả vờ” lên đỉnh để người yêu cảm thấy tự tin.
GĐXH - Khoái cảm của phụ nữ không đến từ kỹ thuật đơn thuần, mà từ cảm giác được tôn trọng, yêu thương và kết nối. Khi nam giới đặt mình vào trải nghiệm của đối phương, “chuyện ấy” sẽ không chỉ dừng ở ham muốn thể xác — mà trở thành một cuộc phiêu lưu cả về cảm xúc lẫn thể chất.
GĐXH - Không ít phụ nữ vẫn yêu chồng và có ham muốn nhưng vẫn không thể đẩy cảm xúc đến cao trào.
GĐXH - Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời, người chồng vô tình phát hiện... chiếc hộp bí mật của vợ: một món đồ chơi tình dục. Nhiều người đàn ông cảm thấy bất mãn hoặc trở nên hoài nghi vào chính mình. Nhưng đằng sau hành vi ấy có thể phản ánh nhu cầu khám phá, làm mới chính mình – kể cả trong tình dục. Hôm nay, chúng ta cùng BS Nguyễn Thế Lương giải mã sự thật đằng sau những chiếc sex toy.
GĐXH - Có một điều tôi đã chứng kiến – và từng trải qua – trong nhiều mối quan hệ: phòng ngủ đôi khi trở thành nơi nổ ra trận chiến, thay vì là không gian cho sự gần gũi.
GĐXH - Trong tình yêu – đặc biệt là đời sống tình dục – không phải kỹ năng, tư thế hay thời gian bên nhau mới là điều quan trọng nhất, mà chính là sự thẳng thắn và chia sẻ.
GĐXH - Lời thì thầm bên tai luôn có giá trị không nhỏ trong chăn gối.
GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…
Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.
