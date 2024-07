Dùng điều hòa cũng như tháng trước nhưng tiền điện lại có thể ‘tăng chóng mặt’, đâu là lí do ?

'Biệt phủ trên sông' của vợ chồng shipper khiến dân tình choáng ngợp Mỗi ngày cô vợ lại đăng tải những đoạn clip ngắn về cuộc sống thường nhật của hai vợ chồng trong "tổ ấm" đặc biệt của mình.

Ngày nay ở trong mỗi nhà, điều hòa đã trở thành một trong những thiết bị điện thiết yếu. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa ngày càng nhiều hơn. Điều hòa mang lại luồng không khí mát hơn cho căn phòng, nhưng đây cũng là thiết bị ngốn chi phí tiền điện có thể coi là nhiều nhất ở trong gia đình. Theo nghiên cứu, tiêu thụ điện của điều hòa nhiệt độ chiếm từ 28 - 64%, có khi đến 80% tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình.

Khi sử dụng điều hòa, người dùng thường có xu hướng điều chỉnh nhiệt độ về mức thấp nhất có thể để căn phòng có thể mát lên nhanh chóng, nhưng lại không hề biết nhiệt độ càng thấp thì sẽ tốn càng nhiều điện hơn.

Để tiết kiệm điện khi dùng điều hòa nên để ở nhiệt độ 26 độ C, kết hợp dùng quạt. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia điện lạnh, khi đặt nhiệt độ thấp hơn 26 độ C, điều hòa cần phải hoạt động liên tục để có thể duy trì mức nhiệt độ đã cài đặt. Bởi vậy mà tuổi thọ của thiết bị giảm, tiêu tốn điện năng hơn so với bình thường. Đặc biệt là khi chỉ dùng điều hòa trong thời gian ngắn, dẫn đến việc máy phải khởi động lại nhiều lần để đạt đến mức nhiệt cài đặt, gây hao phí điện năng của gia đình.



Nhiệt độ ngoài trời cứ tăng lên 1 độ C, tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2 - 3% tùy loại. Nếu nhiệt độ tăng lên 5 độ C, lượng tiêu thụ điện tăng 10%. Bởi nguyên lý vận hành trời càng nóng, điều hòa càng tốn điện. Do đó mà có thể cùng mức dùng 8 - 10 tiếng/ngày, nhưng điều hòa chạy trong nền thời tiết 35 - 40 độ C sẽ tốn điện hơn khi nền nhiệt độ xuống khoảng 30 - 35 độ C.

Điều này lí giải trước những thắc mắc của nhiều người vì sao thời gian dùng điều hòa cũng như tháng trước mà tiền điện lại tăng thêm. Đó là chưa kể, lượng điện năng tiêu thụ "âm thầm" vì thói quen dùng ở nhiệt độ thấp sâu cho mát nhanh của nhiều người. Cứ giảm 1 độC của điều hòa thì điện năng tiêu thụ sẽ tăng thêm từ 1,5 - 3%. Nếu biết cách dùng điều hòa đúng cách, tiền điện sẽ không quá tốn kém.

Tiết kiệm điện khi dùng điều hòa

Theo các chuyên gia về năng lượng, để hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, ngay từ khi lựa chọn điều hòa, mọi người cũng nên lựa điều hòa công nghệ mới Inverter có dán nhãn tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương, chi phí tiền điện có thể giảm từ 15 - 30%.

Điều hòa sau một thời gian sử dụng cần được vệ sinh. Chúng ta nên vệ sinh định kỳ 3 - 6 tháng/lần. Điều này góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng của thiết bị lạnh, giảm được chi phí tiền điện, có thể giảm từ 10 - 15% tiền điện.

Theo khuyến cáo của EVNHANOI Hà Nội, khi dùng điều hòa nhiệt độ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt. Mức nhiệt này vừa giúp cơ thể dễ dàng thích nghi, tránh tình trạng ‘sốc nhiệt’ vừa giúp cho gia đình bạn giảm thiểu chi phí tiêu thụ điện. Đồng thời, tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế dùng các thiết bị điện có công suất lớn vào những giờ cao điểm. Để tránh quá tải cục bộ lưới điện, không dùng nhiều đồ điện cùng lúc, cũng giúp tránh nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.