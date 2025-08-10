'Dưới cờ vinh quang' và khoảnh khắc đổi gác tại Lăng Bác lay động hàng vạn khán giả

Video chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang' tại điểm cầu Hà Nội:

Chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang' tối 9/8 tại Quảng trường Ba Đình.

Tối 9/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) cùng hai điểm cầu ở Huế và thành phố Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang' chính thức diễn ra, thu hút hơn 10.000 đại biểu và nhân dân tham dự, theo dõi trực tiếp. Đây là sự kiện đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tham dự điểm cầu Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội; các đồng chí cựu chiến binh-nhân chứng lịch sử; 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn-Kỳ Đài Huế (TP Huế) có: đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng; Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Huế.

Tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy một số tỉnh vùng Đông Nam Bộ cùng đông đảo nhân dân tham dự.

Cùng tham dự tại 3 điểm cầu có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam...

'Dưới cờ vinh quang' không chỉ là sân khấu nghệ thuật, mà còn là tuyên ngôn bằng hình ảnh và cảm xúc về lòng yêu nước, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Chương trình khắc họa sâu đậm hình tượng Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng căn tính dân tộc, người lính sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là tôn vinh những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc, cội nguồn văn hóa dân tộc - cách mạng; tái hiện hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ như biểu tượng cao đẹp của hệ giá trị Việt Nam; khơi dậy lý tưởng cách mạng như ánh sáng dẫn đường; gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Nội dung của Chương trình nhằm khẳng định: Suốt 80 năm 'Dưới cờ vinh quang', Đảng, Tổ quốc, nhân dân luôn là điểm tựa để Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành những 'phiên gác' đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, Quân đội luôn là chỗ dựa, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong bất luận hoàn cảnh nào - tất cả vì một dân tộc Việt Nam thống nhất, một niềm tin, một ý chí, một khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Tại Quảng trường Ba Đình, các đại biểu và nhân dân tham dự được tận mắt thấy, tận tai nghe ở khoảng cách gần nhất, chân thực nhất nghi lễ đổi gác trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều này cũng đã để lại ấn tượng sâu đậm với hàng nghìn khán giả theo dõi tại hai điểm cầu còn lại là Huế và thành phố Hồ Chí Minh.

Không đơn thuần là nghi lễ, khoảnh khắc đổi gác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời nhắc đầy cảm xúc về sự nối tiếp thiêng liêng giữa các thế hệ, giữa lịch sử và hiện tại. Trong ánh sáng linh thiêng tại Quảng trường Ba Đình, tiếng nhạc nền vang lên trang nghiêm, người xem như lặng đi trong cảm xúc kính trọng và tự hào.

Tối 9/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang'.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang' tại điểm cầu Ba Đình (Hà Nội).

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng trong tối 9/8.

Với thời lượng 100 phút, chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang' là bản trường ca nghệ thuật mang đậm màu sắc chính luận, kết hợp giữa cảm xúc nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại như trình chiếu hologram, AR, visual LED, ánh sáng, âm thanh sống động.

Trích đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khiến toàn bộ đại biểu, nhân dân theo dõi chương trình đứng dậy, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để cùng làm lễ chào cờ.

Các tiết mục được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, sau mỗi màn trình diễn là những tràng pháo tay không ngớt, cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng luôn tung bay trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Những màn tái hiện lịch sử hào hùng đã chạm sâu vào cảm xúc khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí kiên cường của thế hệ hôm nay.

Qua từng hình ảnh và âm thanh, quá khứ oai hùng được sống lại một cách chân thực, giúp người xem hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh cao cả của cha ông.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nhạc giao hưởng, rock, rap, múa đương đại và các bản hùng ca được làm mới, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc.

Những phóng sự sâu sắc được trình chiếu trong chương trình đã chạm đến trái tim hàng vạn người, khắc họa hình ảnh người lính hùng tráng, kiên cường, hiện lên đầy tự hào và nghĩa tình.

Nghi thức đổi gác trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền hình trực tiếp tại cả 3 điểm cầu. Mỗi bước chân của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng như hòa chung nhịp đập của triệu trái tim Việt Nam, không chỉ là nghi thức thường nhật của Đội Tiêu binh Danh dự mà còn là khoảnh khắc hội tụ niềm tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác.

Thông qua sự kết nối ba miền Bắc - Trung - Nam, chương trình 'Dưới cờ vinh quang' khẳng định tinh thần đại đoàn kết: Một dân tộc, một niềm tin, một ý chí và một khát vọng vươn tới tương lai - dưới ngọn cờ Tổ quốc.

