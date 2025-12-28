Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây

Về Đoàn Minh Tài, anh từng là nhân viên ngân hàng trước khi tham gia vào showbiz với vai trò người mẫu. Sau này anh lấn sân sang nghề diễn và nhận được những thành công nhất định. Ở tuổi 41, sau nhiều năm gắn bó với công việc diễn xuất, hiện tại anh được nhận xét là một đại gia ngầm khi sở hữu khối tài sản không hề nhỏ với 2 biệt thự ở Sài Gòn và nhiều BĐS ở các tỉnh miền Nam. Khi sự nghiệp lẫn tài sản ổn định, Đoàn Minh Tài quyết định kết hôn cùng Sunny Đan Ngọc vào tháng 8 vừa qua. Và giờ đây, họ đã nên duyên vợ chồng với cuộc sống tràn ngập những niềm vui dù chênh lệch tuổi tác khá lớn.