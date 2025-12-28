Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây

Chủ nhật, 11:24 28/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Đoàn Minh Tài và bác sĩ nha khoa Sunny Đan Ngọc mới đây khiến khán giả chú ý bởi style đám cưới đậm chất miền Tây. Mỗi khung cảnh đều khiến khán giả gợi nhớ về miền văn hóa sông nước êm đềm.

Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạVợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạ

GĐXH - Bác sĩ Sunny Đan Ngọc - vợ diễn viên Đoàn Minh Tài đã khoe bộ ảnh cưới được chụp với phong cách độc lạ. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại một resort cách xa TP.HCM với không gian rộng mở và tràn ngập hơi thở từ thiên nhiên.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây - Ảnh 2.

Đoàn Minh Tài và vợ là bác sĩ Sunny Đan Ngọc đã có một hôn lễ trọn vẹn ở TP.HCM - nơi 2 người đang sinh sống và làm việc. Sau đó, cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới mang đậm chất miền Tây sông nước ở quê nhà chú rể - Vĩnh Long.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây - Ảnh 3.

Cặp đôi diện trang phục cô dâu - chú rể chèo ghe đón đưa trên con rạch trước nhà trong không khí reo vui của bà con khách mời.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây - Ảnh 4.

Sau màn chèo ghe thắm đượm tình quê hương miền Tây, cô dâu - chú rể mời quan khách vào hội trường hôn lễ với những nghi thức không thể thiếu trong đám cưới ở vùng sông nước này.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây - Ảnh 5.

Sau các nghi lễ thắp hương gia tiên, vợ chồng Đoàn Minh Tài thay trang phục suit và soiree phong cách cổ điển rót rượu, cắt bánh cưới và đãi tiệc, mời bà con, hàng xóm tới chung vui.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây - Ảnh 6.

Được biết, trước khi có hôn lễ đẹp như mơ, cặp đôi đã có 6 năm tìm hiểu và hẹn hò. Họ quen nhau từ năm 2019, với khoảng cách tuổi tác, thời điểm ban đầu, cô dâu từng gọi chú rể là "chú". Với Sunny Đan Ngọc, Đoàn Minh Tài là người hiền lành, sống trách nhiệm, giàu tình cảm, coi trọng gia đình.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây - Ảnh 7.

Còn với Đoàn Minh Tài, Sunny Đan Ngọc mang đến cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, luôn là người lắng nghe. Sau 6 năm hẹn hò, họ có cùng quan niệm tình yêu bền vững không đến từ sự hào nhoáng mà được nuôi dưỡng từ những điều giản dị, sự tôn trọng.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây - Ảnh 8.

Được biết, Sunny Đan Ngọc là một cô gái đa tài, không chỉ là một bác sĩ nha khoa, cô cũng là một ca sĩ với nhiều MV được đầu tư công phu. Gia đình Sunny Đan Ngọc còn có mẹ theo nghề y và hiện đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền Tây - Ảnh 9.

Về Đoàn Minh Tài, anh từng là nhân viên ngân hàng trước khi tham gia vào showbiz với vai trò người mẫu. Sau này anh lấn sân sang nghề diễn và nhận được những thành công nhất định. Ở tuổi 41, sau nhiều năm gắn bó với công việc diễn xuất, hiện tại anh được nhận xét là một đại gia ngầm khi sở hữu khối tài sản không hề nhỏ với 2 biệt thự ở Sài Gòn và nhiều BĐS ở các tỉnh miền Nam. Khi sự nghiệp lẫn tài sản ổn định, Đoàn Minh Tài quyết định kết hôn cùng Sunny Đan Ngọc vào tháng 8 vừa qua. Và giờ đây, họ đã nên duyên vợ chồng với cuộc sống tràn ngập những niềm vui dù chênh lệch tuổi tác khá lớn.

Ảnh: FBNV

Đoàn Minh Tài lỗ 5 tỷ đồng trong năm 2021Đoàn Minh Tài lỗ 5 tỷ đồng trong năm 2021

Trong vòng một năm, diễn viên Đoàn Minh Tài đóng cửa ba nhà hàng, nhiều dự án kinh doanh và phim ảnh phải hoãn do Covid-19, khiến anh tổn thất khoảng 5 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Á quân The Voice Kids 2015 - trò cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giờ 'lột xác' ra sao?

Á quân The Voice Kids 2015 - trò cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giờ 'lột xác' ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau một thập kỷ là Á quân The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí 2015), Felix Tiến Quang - trò cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bất ngờ trở lại. Hiện tại, cậu đang có những bước chuyển mình để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI

Tranh luận chuyện Khởi My dùng AI

Giải trí - 3 giờ trước

Khởi My bất ngờ vướng vào tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãn

Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãn

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.

Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025

Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã tìm ra nhiều thí sinh ấn tượng, đáng chú ý là bé Hồ Minh Châu với câu chuyện "Thần dược của Kay".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng tải một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2025, tổng kết lại một hành trình đáng nhớ và tiết lộ về hướng đi trong năm mới.

Nữ NSƯT cải lương vừa gây sốt trong phim kinh dị 'Nhà hai chủ' đời thực ở nhà 48m2, tôn trọng đời tư con cái

Nữ NSƯT cải lương vừa gây sốt trong phim kinh dị 'Nhà hai chủ' đời thực ở nhà 48m2, tôn trọng đời tư con cái

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kim Phương mới đây đã "lột xác" thành dì Bảy hiền lành trong phim kinh dị "Nhà hai chủ". Sau vai diễn hiền lành gây bất ngờ khiến khán giả đồng cảm, đời thực, bà cũng là một người mẹ tâm lý luôn đồng hành và thấu hiểu con cái.

'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.

'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?

'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Nguyễn Đình Mạnh gây chú ý khi vào vai "Tổng tài" lạnh lùng, kiêu ngạo trong bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang phát sóng trên VTV9.

Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3

Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Vào lúc 21h ngày 28/12, Chương trình Cine7 số cuối cùng của năm 2025 sẽ mang đến bộ phim điện ảnh lãng mạn "Đêm không ngủ ở Seattle".

Xem nhiều

Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ

Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ

Giải trí

GĐXH - Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi phát hiện vợ đã nhận tiền hối lộ từ Nguyệt và đứng sau là Tập đoàn Trinh Tam.

Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Giải trí
Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

Giải trí
Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý

Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ý

Giải trí
Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top