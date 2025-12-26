Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền
GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 40 phim "Lằn ranh", Triển tổ chức sinh nhật cho vợ và thắc mắc vì Phó bí thư tỉnh Sách biết ngày sinh của cô để gửi lời chúc mừng. Hiền nhận ra sự không thoải mái của chồng mình nhưng Triển dập đi, nói sẽ chỉ ở tỉnh Việt Đông hết năm rồi về với mẹ con cô.
"Tuy nhiên, anh còn đang vướng một số việc muốn giải quyết dứt điểm. Không cần biết đúng sai thế nào, chỉ cần biết anh không thể xa 2 mẹ con nữa", Triển nói.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch tỉnh Thủy chất vấn Chánh thanh tra Tú xem có chuyển nhầm file kết luận thanh tra Tập đoàn Trinh Tam cho Triển không. Ông Thủy thẳng thắn nói: "Mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải làm sáng tỏ các nội dung để bảo vệ quyền lợi cho người dân, cụ thể là phải trả lời cho người dân vì sao cấp sổ muộn".
Chủ tịch Thủy đề nghị: "Trong quá trình thanh tra phát hiện vi phạm sẽ không có chuyện thanh tra bổ sung như cậu nói mà sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tôi đề nghị các cậu tổng hợp báo cáo lại. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu tham nhũng và tiêu cực sẽ phải có sự vào cuộc của cơ quan tư pháp".
Trong khi đó, Khắc động viên thanh tra Nguyệt phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Nguyệt thừa nhận bản thân đã sai khi nghĩ rằng sếp sẽ chấp nhận việc bẻ cong kết quả thanh tra. Sự lo sợ khiến cô gần như đứng không vững và bật khóc, báo hiệu nguy cơ sai phạm sắp bị phơi bày.
Tập 40 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 20h tối 26/12 trên VTV1.
