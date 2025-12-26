Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền

Thứ sáu, 15:58 26/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 40 phim "Lằn ranh", Triển tổ chức sinh nhật cho vợ và thắc mắc vì Phó bí thư tỉnh Sách biết ngày sinh của cô để gửi lời chúc mừng. Hiền nhận ra sự không thoải mái của chồng mình nhưng Triển dập đi, nói sẽ chỉ ở tỉnh Việt Đông hết năm rồi về với mẹ con cô. 

"Tuy nhiên, anh còn đang vướng một số việc muốn giải quyết dứt điểm. Không cần biết đúng sai thế nào, chỉ cần biết anh không thể xa 2 mẹ con nữa", Triển nói.

Lằn ranh - Tập 40: Sai phạm của Nguyệt bị lộ, Triển đứng trước nỗi lo lớn - Ảnh 1.

Triển tổ chức sinh nhật cho vợ và hứa sẽ sớm về với vợ con. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch tỉnh Thủy chất vấn Chánh thanh tra Tú xem có chuyển nhầm file kết luận thanh tra Tập đoàn Trinh Tam cho Triển không. Ông Thủy thẳng thắn nói: "Mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải làm sáng tỏ các nội dung để bảo vệ quyền lợi cho người dân, cụ thể là phải trả lời cho người dân vì sao cấp sổ muộn". 

Chủ tịch Thủy đề nghị: "Trong quá trình thanh tra phát hiện vi phạm sẽ không có chuyện thanh tra bổ sung như cậu nói mà sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tôi đề nghị các cậu tổng hợp báo cáo lại. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu tham nhũng và tiêu cực sẽ phải có sự vào cuộc của cơ quan tư pháp".

Lằn ranh - Tập 40: Sai phạm của Nguyệt bị lộ, Triển đứng trước nỗi lo lớn - Ảnh 2.

Chánh thanh tra Tú áp lực vì báo cáo thanh tra có nhiều sai sót. Ảnh VTV

Trong khi đó, Khắc động viên thanh tra Nguyệt phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Nguyệt thừa nhận bản thân đã sai khi nghĩ rằng sếp sẽ chấp nhận việc bẻ cong kết quả thanh tra. Sự lo sợ khiến cô gần như đứng không vững và bật khóc, báo hiệu nguy cơ sai phạm sắp bị phơi bày.

Thanh tra Nguyệt bật khóc lo sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiền - Ảnh 3.

Thanh tra Nguyệt bật khóc lo sợ bị phát hiện nhận và đưa hối lộ.

Tập 40 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 20h tối 26/12 trên VTV1.

Tú bật khóc khi chấm dứt làm "bạn online" của BáchTú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ NguyệtVợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Cùng chuyên mục

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.

Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'

Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 39 phim "Lằn ranh", sau khi nhận được khoản tiền hối lộ từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt đã mang tiền đi đút lót cấp trên.

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", Duyên dù vẫn lén lút với Hiếu nhưng lại liên tục bày tỏ sự nghi ngờ với Bách.

Y Concert: Giải mã "’cơn địa chấn’ giải trí cuối năm

Y Concert: Giải mã "’cơn địa chấn’ giải trí cuối năm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Y Concert đã chính thức diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, thu hút hơn 60.000 khán giả cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hùng hậu.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tập

Xem - nghe - đọc
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam tin tưởng Khắc vì có quan hệ tốt với thanh tra tỉnh

Xem - nghe - đọc
Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Dù 'bắt cá hai tay', Duyên vẫn nghi ngờ Bách có mối quan hệ mờ ám

Xem - nghe - đọc
Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Thanh tra Nguyệt mang bọc tiền đến nhà sếp 'đút lót'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top