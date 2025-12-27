Mới nhất
Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân

Thứ bảy, 19:59 27/12/2025 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng tải một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2025, tổng kết lại một hành trình đáng nhớ và tiết lộ về hướng đi trong năm mới.

Đặc biệt, cô cũng hé lộ nhiều hình ảnh tình tứ bên ông xã Viết Vương. Cô đồng hành cùng anh trong nhiều sự kiện, chuyến công tác và còn chăm chỉ nấu ăn, trổ tài “nữ công gia chánh” sau khi làm vợ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 1.

Đỗ Thị Hà đã có những chia sẻ về hành trình mới sau khi kết hôn. Cô đã rời khỏi vị trí quản lý của một công ty do chính mình sáng lập để tập trung hơn vào việc chăm sóc gia đình, đồng hành cùng ông xã Viết Vương.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 2.

Nàng hậu nói: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, và có những lúc mình chọn dừng lại. Không phải để kết thúc, mà để chuyển sang một hành trình khác.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 3.

Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không chỉ là tiếp tục làm tốt những điều đã quen, mà là học cách ưu tiên cho những giá trị mới, những trách nhiệm mới và một tương lai chung.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 4.

Mình biết ơn những chặng đường đã qua, biết ơn những nơi từng cho mình cơ hội học hỏi, trưởng thành. Những năm tháng đẹp nhất trong hành trình sự nghiệp của mình.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 5.

Nhưng ở thời điểm này, mình chọn nhận một vai trò mới, nhẹ nhàng và văn minh, để trân trọng và toàn tâm vun vén cho hành trình mới: Đồng hành, xây dựng và phát triển chung bằng sự thấu hiểu, tin tưởng và dài hạn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 6.

Hành trình phía trước có thể không ồn ào, nhưng là hành trình mình thực sự muốn đi: Vững vàng hơn, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn và có người để cùng song hành.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 7.

Một chương mới bắt đầu, không phải vì mình rời bỏ điều gì, mà vì mình đã sẵn sàng cho những điều tiếp theo. Đơn giản chỉ là một sự lựa chọn đến từ sự bình yên bên trong".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 8.

Nhiều người cho rằng thời gian tới Đỗ Thị Hà sẽ đồng hành cùng chồng trong nhiều chuyến công tác và tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Đây được coi là quyết định hợp lý sau khi nàng hậu tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 9.

Từ khi kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 2020 hỗ trợ gia đình nhà chồng - Tập đoàn Sơn Hải trong công việc kinh doanh. Cô cũng đồng hành với gia đình chồng ở những hoạt động thiện nguyện. 

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 10.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng ông xã Viết Vương.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổng kết năm hạnh phúc bên chồng doanh nhân Viết Vương - Ảnh 11.

Đỗ Thị Hà cho biết trên Ngôi sao, cô không có ý định giấu hình ông xã, tuy nhiên trên mạng xã hội, cô hạn chế đăng tải nhiều hình ảnh của anh để giữ sự riêng tư. Sau khi làm đám cưới, uyên ương thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Trên TikTok của Đỗ Thị Hà, cô thường xuyên được các khán giả đề nghị cập nhật thêm nhiều hình ảnh về cuộc sống của hai vợ chồng.

Tòa soạn Quảng cáo
Top