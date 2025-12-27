Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng tải một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2025, tổng kết lại một hành trình đáng nhớ và tiết lộ về hướng đi trong năm mới.
Đặc biệt, cô cũng hé lộ nhiều hình ảnh tình tứ bên ông xã Viết Vương. Cô đồng hành cùng anh trong nhiều sự kiện, chuyến công tác và còn chăm chỉ nấu ăn, trổ tài “nữ công gia chánh” sau khi làm vợ.
Nữ NSƯT cải lương vừa gây sốt trong phim kinh dị 'Nhà hai chủ' đời thực ở nhà 48m2, tôn trọng đời tư con cáiGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - NSƯT Kim Phương mới đây đã "lột xác" thành dì Bảy hiền lành trong phim kinh dị "Nhà hai chủ". Sau vai diễn hiền lành gây bất ngờ khiến khán giả đồng cảm, đời thực, bà cũng là một người mẹ tâm lý luôn đồng hành và thấu hiểu con cái.
'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.
Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phụcGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.
'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Nguyễn Đình Mạnh gây chú ý khi vào vai "Tổng tài" lạnh lùng, kiêu ngạo trong bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang phát sóng trên VTV9.
Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Vào lúc 21h ngày 28/12, Chương trình Cine7 số cuối cùng của năm 2025 sẽ mang đến bộ phim điện ảnh lãng mạn "Đêm không ngủ ở Seattle".
Hồ Hoài Anh khoe ảnh hạnh phúc bên 2 con gái, ái nữ đầu lòng lập tức gây chú ýGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường hạnh phúc bên hai con gái. Đặc biệt, nhan sắc phổng phao ở tuổi dậy thì của ái nữ đầu lòng Mina được đặc biệt chú ý.
Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý HảiThế giới showbiz - 6 giờ trước
GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.
Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang là 1 trong 2 người đẹp quê Hà Tĩnh nhận được quan tâm tại Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thành tích ấn tượng trong ngành tài chính.
Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt?Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - "Khởi thủy" mang nhiều tầng nghĩa - vừa là 'khởi nguyên' đánh dấu điểm bắt đầu hành trình làm việc với chất liệu gốm của tôi, vừa gợi nhắc tên mình", nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ nói.
Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi phát hiện vợ đã nhận tiền hối lộ từ Nguyệt và đứng sau là Tập đoàn Trinh Tam.
Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.