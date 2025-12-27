Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân

Đỗ Thị Hà cho biết trên Ngôi sao, cô không có ý định giấu hình ông xã, tuy nhiên trên mạng xã hội, cô hạn chế đăng tải nhiều hình ảnh của anh để giữ sự riêng tư. Sau khi làm đám cưới, uyên ương thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Trên TikTok của Đỗ Thị Hà, cô thường xuyên được các khán giả đề nghị cập nhật thêm nhiều hình ảnh về cuộc sống của hai vợ chồng.