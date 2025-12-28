Lê Phương thăng hạng nhan sắc sau khi giảm 30kg

Trước đây, Lê Phương có vóc dáng và gương mặt tròn trịa. Có thời điểm cô bị nhận xét là hơi "lúa" với mái tóc dài thẳng và phong cách thời trang cũ, ít biến hoá. Nhưng thời gian gần đây, cô thay đổi khá nhiều về hình ảnh, một phần để phục vụ cho vai diễn, phần vì cô cũng ý thức hơn trong việc đầu tư cho diện mạo. Ngoài ra, việc giảm 30kg hậu sinh con đã giúp nữ diễn viên không chỉ lấy lại vóc dáng mà nhan sắc cũng thăng hạng.



Mới đây, Lê Phương góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như: Cuộc chiến hạ lưu (bộ phim đã thu về nửa tỷ view sau khi kết thúc), Cô đừng hòng thoát khỏi tôi... Trong phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi Lê Phương đã hy sinh mái tóc dài để cắt tóc ngắn, hóa thân thành nữ tổng tài Kimmie. Đây là một nhân vật thuộc cộng đồng LGBT+ và có mối quan hệ tình cảm với nhân vật của Trịnh Thảo.

Ngoài sự nghiệp thành công, Lê Phương cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại bên chồng trẻ và hai con. Dù có chồng kém tuổi nhưng cô luôn được ông xã thấu hiểu và đưa ra lời khuyên chân thành nếu cô không may vướng phải những bình luận trái chiều về công việc hay cuộc sống.

Lê Phương kết hôn với Trung Kiên vào năm 2017 sau khi đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan và trải qua cuộc tình với Quý Bình. Trung Kiên là ca sĩ, đang công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất Tiếng ca học đường. Cặp đôi gặp nhau trong một lần cùng đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình và quan tâm chu đáo của chàng trai kém tuổi đã làm lay động trái tim Lê Phương.

Mặc dù Trung Kiên kém bạn gái 7 tuổi nhưng anh rất chững chạc, chín chắn, là chỗ dựa tinh thần cho Lê Phương sau những sóng gió. Mối quan hệ của họ được đông đảo khán giả ủng hộ. Bé Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương cũng rất yêu quý cha dượng. Năm 2019, cặp đôi sinh bé gái đáng yêu.

Lê Phương sinh năm 1985, quê Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long). Cô tốt nghiệp thủ khoa của Khoa Diễn viên sân khấu và điện ảnh năm 2003 của Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Lê Phương bắt đầu bước vào nghề bằng vai chính trong bộ phim truyền hình Ký túc xá của đạo diễn Châu Huế. Năm 2010, cô vào vai Nhàn trong bộ phim Vó ngựa trời Nam của đạo diễn Lê Cung Bắc thì Lê Phương mới thực sự gây ấn tượng và được biết đến rộng rãi.

Đến nay, Lê Phương từng chiến thắng giải thưởng HTV Awards ở hạng mục "Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất" và nhiều giải thưởng khác như "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim năm 2018 và đề cử nhiều hạng mục tại Giải Mai vàng và HTV Awards. Từ những thành công này, khán giả thường xuyên gặp Lê Phương trên màn ảnh với những bộ phim truyền hình quen thuộc như: Bước chân hoàn vũ, Tóc rối, Tình như tia nắng... Sau này, cô còn đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu kịch Hồng Vân.

Năm 2018 là một năm thành công của Lê Phương khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ và vai Kiều Nguyệt Nga trong vở kịch Tiên Nga đã gây được tiếng vang lớn và chiếm được cảm tình từ khán giả.

Ngắm hình ảnh Lê Phương thăng hạng nhan sắc sau khi giảm cân