Lê Phương thăng hạng nhan sắc sau khi giảm 30kg
GĐXH - Sau khi sinh con gái thứ 2, Lê Phương thay đổi phong cách thời trang, đồng thời giảm 30kg khiến nhan sắc của cô thăng hạng.
Trước đây, Lê Phương có vóc dáng và gương mặt tròn trịa. Có thời điểm cô bị nhận xét là hơi "lúa" với mái tóc dài thẳng và phong cách thời trang cũ, ít biến hoá. Nhưng thời gian gần đây, cô thay đổi khá nhiều về hình ảnh, một phần để phục vụ cho vai diễn, phần vì cô cũng ý thức hơn trong việc đầu tư cho diện mạo. Ngoài ra, việc giảm 30kg hậu sinh con đã giúp nữ diễn viên không chỉ lấy lại vóc dáng mà nhan sắc cũng thăng hạng.
Mới đây, Lê Phương góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như: Cuộc chiến hạ lưu (bộ phim đã thu về nửa tỷ view sau khi kết thúc), Cô đừng hòng thoát khỏi tôi... Trong phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi Lê Phương đã hy sinh mái tóc dài để cắt tóc ngắn, hóa thân thành nữ tổng tài Kimmie. Đây là một nhân vật thuộc cộng đồng LGBT+ và có mối quan hệ tình cảm với nhân vật của Trịnh Thảo.
Ngoài sự nghiệp thành công, Lê Phương cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại bên chồng trẻ và hai con. Dù có chồng kém tuổi nhưng cô luôn được ông xã thấu hiểu và đưa ra lời khuyên chân thành nếu cô không may vướng phải những bình luận trái chiều về công việc hay cuộc sống.
Lê Phương kết hôn với Trung Kiên vào năm 2017 sau khi đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan và trải qua cuộc tình với Quý Bình. Trung Kiên là ca sĩ, đang công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất Tiếng ca học đường. Cặp đôi gặp nhau trong một lần cùng đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình và quan tâm chu đáo của chàng trai kém tuổi đã làm lay động trái tim Lê Phương.
Mặc dù Trung Kiên kém bạn gái 7 tuổi nhưng anh rất chững chạc, chín chắn, là chỗ dựa tinh thần cho Lê Phương sau những sóng gió. Mối quan hệ của họ được đông đảo khán giả ủng hộ. Bé Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương cũng rất yêu quý cha dượng. Năm 2019, cặp đôi sinh bé gái đáng yêu.
Lê Phương sinh năm 1985, quê Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long). Cô tốt nghiệp thủ khoa của Khoa Diễn viên sân khấu và điện ảnh năm 2003 của Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.
Lê Phương bắt đầu bước vào nghề bằng vai chính trong bộ phim truyền hình Ký túc xá của đạo diễn Châu Huế. Năm 2010, cô vào vai Nhàn trong bộ phim Vó ngựa trời Nam của đạo diễn Lê Cung Bắc thì Lê Phương mới thực sự gây ấn tượng và được biết đến rộng rãi.
Đến nay, Lê Phương từng chiến thắng giải thưởng HTV Awards ở hạng mục "Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất" và nhiều giải thưởng khác như "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim năm 2018 và đề cử nhiều hạng mục tại Giải Mai vàng và HTV Awards. Từ những thành công này, khán giả thường xuyên gặp Lê Phương trên màn ảnh với những bộ phim truyền hình quen thuộc như: Bước chân hoàn vũ, Tóc rối, Tình như tia nắng... Sau này, cô còn đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu kịch Hồng Vân.
Năm 2018 là một năm thành công của Lê Phương khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ và vai Kiều Nguyệt Nga trong vở kịch Tiên Nga đã gây được tiếng vang lớn và chiếm được cảm tình từ khán giả.
Ngắm hình ảnh Lê Phương thăng hạng nhan sắc sau khi giảm cân
Thư biết được tình cảm của Biên, Hiếu thừa nhận thích Tú thật lòngXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc nói chuyện với Viễn, Hiếu đã bày tỏ muốn đầu tư vào dự án phim và chia sẻ thật lòng thích Tú.
Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền TâyGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Đoàn Minh Tài và bác sĩ nha khoa Sunny Đan Ngọc mới đây khiến khán giả chú ý bởi style đám cưới đậm chất miền Tây. Mỗi khung cảnh đều khiến khán giả gợi nhớ về miền văn hóa sông nước êm đềm.
Á quân The Voice Kids 2015 - trò cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giờ 'lột xác' ra sao?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Sau một thập kỷ là Á quân The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí 2015), Felix Tiến Quang - trò cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bất ngờ trở lại. Hiện tại, cậu đang có những bước chuyển mình để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.
Tranh luận chuyện Khởi My dùng AIGiải trí - 5 giờ trước
Khởi My bất ngờ vướng vào tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.
Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãnCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.
Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã tìm ra nhiều thí sinh ấn tượng, đáng chú ý là bé Hồ Minh Châu với câu chuyện "Thần dược của Kay".
Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhânGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng tải một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2025, tổng kết lại một hành trình đáng nhớ và tiết lộ về hướng đi trong năm mới.
Nữ NSƯT cải lương vừa gây sốt trong phim kinh dị 'Nhà hai chủ' đời thực ở nhà 48m2, tôn trọng đời tư con cáiGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - NSƯT Kim Phương mới đây đã "lột xác" thành dì Bảy hiền lành trong phim kinh dị "Nhà hai chủ". Sau vai diễn hiền lành gây bất ngờ khiến khán giả đồng cảm, đời thực, bà cũng là một người mẹ tâm lý luôn đồng hành và thấu hiểu con cái.
'Mưa đỏ' có mặt trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.
Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phụcGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.
Người đẹp quê Hà Tĩnh vừa 'lội ngược dòng' tại Miss World Vietnam 2025 là ai?Giải trí
GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang là 1 trong 2 người đẹp quê Hà Tĩnh nhận được quan tâm tại Miss World Vietnam 2025. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thành tích ấn tượng trong ngành tài chính.