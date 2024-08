Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh, gồm: "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, vào khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (SN 1994); Hồng Tuấn Thành (SN 2003) cùng trú tại huyện Ý Yên (Nam Định). Đây là chủ chủ mưu, cầm đầu thuê địa điểm tại TP. Hà Nội trực tiếp làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng sử dụng căn cước công dân giả mở tài khoản ngân hàng, mạng xã hội ảo để hoạt động mua bán giấy tờ giả. Sau đó, 2 đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Văn Hải (SN 1998), Trần Quang Liêm (SN 2003), Trịnh Quang Trường (SN 2000, cùng trú tại huyện Ý Yên (Nam Định) làm trung gian mua bán giấy tờ giả.

Các đối tượng này tìm cách thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu rồi gửi thông tin cho Đại, Thành làm giấy tờ giả. Sau đó nhận, chuyển lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch.

Nhóm đối tượng chính (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Lê Bá Toàn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Nhóm này đã giao dịch, đặt làm cho rất nhiều khách hàng, trong số này có Nguyễn Văn Huân (SN 1983, trú ở TP. Hải Phòng), Nguyễn Thị Hải Ninh (SN 1991, trú tại tỉnh Quảng Ninh) đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Cũng theo điều tra của cơ quan công an, khoảng cuối tháng 7/2023, Lê Bá Toàn (SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khởi xướng, tìm kiếm, liên hệ, điều hành các đối tượng Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Vũ Tiến Đạt (SN 2000, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sản xuất tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng. Sau đó, đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả ở địa chỉ đã thuê tạiTP. Hà Nội.

Toàn thuê các đối tượng: Hoàng Trung Hòa (SN 1997), Vì Văn Ninh (SN 2003, cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để giao tiền giả cho Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Mạnh Hùng ở tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Tùng Bách ở TP. Hà Nội và một số khách hàng khác tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng trên đã làm 126 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng, đã tiêu thụ hơn 80 triệu tiền giả, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an cho biết, hiện nay tiền giả được làm khá tinh vi, có nhiều đặc điểm giống nhất với tiền thật làm cho người tiêu dùng khó phân biệt được.

Các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như tiêu thụ tiền giả vào lúc chập choạng tối; tiêu thụ tiền giả tại các khu chợ, cửa hàng tạp hóa lúc đông đúc, bận rộn để mua hàng giá trị thấp trả lại tiền thật hoặc để xen lẫn tiền giả, tiền thật khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện...

Xem thêm video đang được quan tâm: