Em chồng tôi rất tự hào về bản thân, còn bố mẹ chồng cũng luôn lấy cậu ấy làm hình mẫu để so sánh với tôi. Khang tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố làm việc. Nghe đâu cậu ấy đã lên chức trưởng phòng, thường xuyên đi công tác, tiếp khách hàng, ăn uống ở những nơi sang trọng. Tháng nào Khang cũng gửi về cho bố mẹ vài triệu đồng tiêu vặt.

Mỗi lần về quê, Khang đều ăn mặc bảnh bao, đeo đồng hồ hàng hiệu, đi xe ô tô, áo sơ mi đóng thùng chỉn chu. Nhìn cậu ấy chẳng khác nào thiếu gia về làng.

Bố mẹ chồng tôi lại càng có cớ để nhắc nhở con dâu. Bố chồng thường bảo tôi nhìn Khang mà học hỏi, người ta làm việc trên thành phố, ăn mặc sang trọng, phong thái đĩnh đạc, còn tôi ngày ngày lăn lộn trong xưởng gỗ, mặt mũi lem luốc, chẳng có dáng vẻ gì của một người phụ nữ thành đạt.

Ảnh minh họa

Tôi chỉ cười cho qua. Tôi cũng từng học đại học nhưng không thích cuộc sống xô bồ nơi thành phố nên quyết định về quê lập nghiệp. Tôi mở một xưởng gỗ chuyên gia công đồ nội thất. Nhờ chịu khó tìm tòi, sáng tạo và giữ chữ tín với khách hàng, công việc ngày càng thuận lợi. Tôi đã xây được nhà, mua xe tải chở hàng và có lượng khách ổn định. Vậy mà trong mắt bố mẹ chồng, những thành quả ấy dường như vẫn chẳng đáng kể bằng vẻ ngoài hào nhoáng của Khang.

Nửa tháng trước, tôi có chuyến lên thành phố tìm địa điểm mở thêm cơ sở kinh doanh. Tình cờ đi ngang một công trình, tôi nhìn thấy Khang đang làm công việc bốc vác. Cậu ấy mặc quần áo lao động, khuân vác vật liệu cùng những người thợ khác. Vừa nhìn thấy tôi, Khang tỏ ra vô cùng bất ngờ rồi nhanh chóng lảng sang chỗ khác.

Đến chiều, khi đi uống cà phê với nhóm bạn đại học, tôi lại bắt gặp Khang trong bộ quần áo chỉnh tề, bước ra từ một cửa hàng cầm đồ. Thấy chiếc ô tô màu đen của bạn tôi đỗ trước quán, cậu ấy liền đứng cạnh chụp ảnh. Tôi cũng tiện tay chụp lại khoảnh khắc đó.

Tối qua, Khang về quê. Cậu ấy hào hứng khoe với bố mẹ rằng mình vừa đổi xe tiền tỷ, rồi đưa điện thoại cho mọi người xem ảnh. Tôi nhìn bức ảnh mà không khỏi buồn cười vì nhận ra đó chính là chiếc xe của bạn mình.

Khoe con xong, mẹ chồng còn quay sang nói với tôi: “Bao giờ con mới mua được ô tô bạc tỷ như em nó? Cố gắng thêm vài năm nữa nhé!”.

Tôi biết rõ sự thật đằng sau bức ảnh ấy, nhưng cũng phân vân không biết có nên nói ra hay không. Một mặt, tôi không muốn Khang tiếp tục dùng vẻ ngoài hào nhoáng để khiến cả nhà hiểu lầm. Mặt khác, nếu tôi đưa ảnh ra, có khi mọi người lại nghĩ tôi cố tình bêu xấu em chồng vì bị so sánh.

Tôi chỉ cười nhạt đáp: "Vâng, trông cậy cả vào chồng con"...