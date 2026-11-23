Sau khi bố phẫu thuật, ba chị em tôi thống nhất mỗi người sẽ thay nhau chăm ông một tuần tại bệnh viện và những ngày đầu khi về nhà. Tôi là con út, thấy hai chị đều có gia đình, công việc riêng nên chủ động nhận phần việc cuối cùng. Nhưng khi đến lượt mình, tôi mới hiểu vì sao trước đó hai chị thường xuyên tìm cách đổi lịch. Điều khiến tôi bất ngờ không phải là sự vất vả khi chăm bố, mà là những điều mỗi người đều đang âm thầm gánh chịu.

Bố tôi năm nay 78 tuổi, sống một mình trong căn nhà cũ sau khi mẹ mất cách đây 5 năm. Ba chị em đều đã lập gia đình, nhà cách bố không quá xa nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng. Chị cả ở cùng thành phố, chị hai lấy chồng cách nhà bố gần 20 km, còn tôi ở cách đó khoảng 10 km.

Trước khi nhập viện, bố vẫn tự lo được sinh hoạt cá nhân. Ông có bệnh nền, thỉnh thoảng đau nhức xương khớp nhưng vẫn thích tự đi chợ, nấu ăn và chăm mấy chậu cây trước sân. Vì thế, khi bác sĩ thông báo cần phẫu thuật thay khớp háng sau một lần bị ngã, cả ba chị em đều rất lo lắng.

Sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất thay nhau chăm bố. Mỗi người nhận một tuần, ai có việc đột xuất thì chủ động trao đổi để người khác hỗ trợ. Chúng tôi còn lập một nhóm chat riêng để cập nhật tình hình sức khỏe, tiền thuốc men và những việc cần chuẩn bị.

Tôi khá yên tâm vì nghĩ ba chị em đã thống nhất được cách làm. Chị cả làm kế toán, giờ hành chính tương đối ổn định. Chị hai bán hàng online, có thể chủ động sắp xếp thời gian. Tôi làm văn phòng, tuy bận nhưng vẫn có thể xin nghỉ phép hoặc làm việc từ xa vài hôm.

Những đêm thức trắng vừa hỗ trợ bố sinh hoạt vừa xoay xở với công việc giúp người con út thấu hiểu sự vất vả của hai chị. Ảnh minh họa

Thế nhưng, ngay trong tuần đầu tiên, chị cả đã nhắn nhóm xin đổi lịch vì con trai chị chuẩn bị thi cuối kỳ. Chị hai nhận thay một vài ngày nhưng đến lượt mình lại xin đổi vì cửa hàng có đợt hàng mới, không thể bỏ đi lâu.

Tôi thấy hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý. Tôi nghĩ bố đang cần người chăm, chị em ruột thịt giúp nhau một chút cũng không có gì đáng kể.

Những lần đổi lịch tiếp theo cũng diễn ra tương tự. Có hôm chị cả nhắn rằng chồng đi công tác, chị phải ở nhà lo cho mẹ chồng. Hôm khác, chị hai nói con nhỏ bị sốt, không thể vào viện. Tôi thường là người nhận phần thay thế vì công việc của tôi có vẻ linh hoạt hơn.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang chịu thiệt, nhưng lại ngại nói ra. Tôi sợ nếu phàn nàn, mọi người sẽ nghĩ tôi tính toán với bố.

Đêm thức trắng chăm bố và khoảnh khắc hiểu nỗi lòng của hai chị

Đến tuần thứ ba, bố được xuất viện. Bác sĩ dặn ông cần người hỗ trợ đi lại, vệ sinh cá nhân, ăn uống và tập phục hồi chức năng trong thời gian đầu. Chúng tôi thống nhất bố sẽ về nhà riêng, ba chị em tiếp tục thay nhau chăm sóc.

Lần này, tôi nhận tuần cuối cùng vì nghĩ bố đã quen với việc tập đi, mọi chuyện chắc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng chỉ đến ngày đầu tiên, tôi mới hiểu việc chăm bố không đơn giản như mình tưởng.

Bố không thể tự đứng dậy nếu không có người đỡ. Mỗi lần đi vệ sinh, tôi phải dìu ông từng bước. Có hôm ông đau, cáu gắt, không muốn tập đi theo hướng dẫn của bác sĩ. Bữa ăn cũng phải chuẩn bị riêng vì ông ăn kém, lại cần uống thuốc đúng giờ.

Ban đêm mới thực sự vất vả. Bố ngủ không sâu, thỉnh thoảng tỉnh giấc vì đau. Có hôm gần sáng, ông gọi tôi mấy lần chỉ để nhờ chỉnh lại chiếc gối hoặc lấy cốc nước. Tôi gần như không có một đêm ngủ trọn vẹn.

Sáng hôm sau, vừa lo bữa ăn cho bố, tôi vừa phải mở máy tính xử lý công việc. Những cuộc họp trực tuyến liên tục bị gián đoạn vì bố cần giúp đỡ. Đến chiều, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ muốn có người thay mình vài tiếng.

Lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao hai chị thường xuyên tìm cách đổi lịch.

Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ hơn là khi tôi gọi cho chị cả để nhờ sang trông bố một buổi, chị nói đang đưa mẹ chồng đi khám. Chị hai cũng không thể đến vì con nhỏ đang ốm, chồng lại đi làm xa.

Tôi không biết nên trách ai. Những lý do ấy đều có thật, không phải lời thoái thác vô căn cứ.

Tối hôm đó, khi bố đã ngủ, tôi mở lại nhóm chat của ba chị em. Tôi thấy những tin nhắn trước đây của hai chị, có những lần họ xin đổi lịch rất ngắn gọn, nhưng chưa bao giờ kể rõ mình đang gặp chuyện gì. Tôi chợt nghĩ có lẽ tôi đã quá dễ dàng cho rằng người khác không muốn chăm bố, trong khi thực tế mỗi người đều có những gánh nặng riêng.

Chia sẻ thật lòng để trách nhiệm không biến thành sự bất hòa

Ngày hôm sau, chị cả bất ngờ gọi điện hỏi tình hình bố. Nghe tôi kể chuyện đêm qua, chị im lặng rồi nói thật rằng tuần trước chị đã phải xin nghỉ làm mấy ngày, công việc tồn đọng rất nhiều. Chị còn có mẹ chồng bị bệnh, không thể nhờ chồng chăm sóc thường xuyên vì anh ấy đi làm xa.

Chị hai sau đó cũng tâm sự rằng việc bán hàng online tuy có thể làm tại nhà nhưng không có nghĩa là được nghỉ. Cửa hàng là nguồn thu nhập chính của gia đình, nếu chị ngừng bán nhiều ngày, tiền hàng và khách quen đều bị ảnh hưởng. Chị còn phải chăm con nhỏ, nhiều hôm vừa đóng hàng vừa trông con sốt.

Tôi nghe xong không còn cảm giác bực bội như trước. Tôi nhận ra mình cũng có công việc, gia đình và những giới hạn riêng, chỉ là trong những ngày ấy, tôi chưa phải nói ra hết.

Ba chị em sau đó ngồi lại bàn bạc. Chúng tôi quyết định không chia lịch cứng nhắc theo từng tuần nữa, mà phân công theo khả năng. Người có thể ở lại qua đêm sẽ nhận ca đêm, người không thể nghỉ làm thì phụ trách tiền thuốc, thực phẩm và những việc có thể giải quyết từ xa. Những ngày bố cần tập phục hồi chức năng, chúng tôi cùng tìm hiểu dịch vụ hỗ trợ phù hợp thay vì mặc định một người con phải làm tất cả.

Bố tôi nghe chuyện, chỉ thở dài nói rằng ông không muốn vì mình mà các con phải bất hòa. Tôi nắm tay bố, bảo rằng ba chị em sẽ cùng lo, bố đừng nghĩ mình là gánh nặng.

Từ ngày chăm bố sau phẫu thuật, tôi hiểu rằng trách nhiệm với cha mẹ không thể chỉ đo bằng số ngày ai ở bệnh viện nhiều hơn, hay ai ngủ lại nhiều đêm hơn. Có những người không trực tiếp túc trực nhưng vẫn đang gánh những phần việc khác trong gia đình.

Tuy vậy, tôi cũng nhận ra tình thương thôi chưa đủ. Nếu không có sự phân công rõ ràng, không ai nói ra giới hạn của mình và cứ âm thầm chờ người khác hiểu, những người thân nhất rất dễ trách móc nhau.

Tôi không còn muốn tính xem mình đã chăm bố nhiều hơn hai chị bao nhiêu ngày. Nhưng tôi mong từ nay, mỗi khi một người không thể nhận phần việc của mình, hãy nói rõ lý do và cùng tìm cách giải quyết, thay vì để người khác phải tự đoán.

Bởi chăm sóc cha mẹ khi về già là trách nhiệm chung của anh chị em, nhưng để trách nhiệm ấy không trở thành gánh nặng và sự bất hòa, có lẽ mỗi người cũng cần học cách chia sẻ thật lòng với nhau.

Tôi nhận cuộc gọi có giọng con trai cầu cứu, chỉ một lần gọi lại khiến tôi dừng chuyển 50 triệu đồng GĐXH - Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống nghe tiếng con trai cầu cứu qua điện thoại mà không biết người ở đầu dây bên kia có thực sự là con mình hay không.