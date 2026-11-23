GĐXH - Mẹ tôi lặn lội mang rau, trứng ở quê lên thành phố để mừng sinh nhật đầu tiên của cháu ngoại, nào ngờ lại phải lặng lẽ lau nước mắt vì câu nói của con rể. Chứng kiến mẹ tủi thân ngay trong ngày vui của con, tôi đau lòng và lần đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện ly hôn.

GĐXH - Suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ mẹ rời quê miền Bắc vào Nam chỉ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Mẹ hiếm khi nhắc chuyện thời con gái, còn mỗi lần trở về quê ngoại, bà lại trầm lặng khác thường. Cho đến sau ngày giỗ bà ngoại, lời tiết lộ của dì út đã giúp tôi hiểu rằng đằng sau quyết định rời quê năm ấy là một bí mật về thân thế và những năm tháng mẹ phải sống trong điều tiếng.