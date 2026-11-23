Sống cùng mẹ vợ hết lòng vì con cháu, tôi bàng hoàng trước lời kể của đồng nghiệp về quá khứ của bà
GĐXH - Tôi luôn biết ơn mẹ vợ vì bà đã dành dụm 500 triệu đồng giúp vợ chồng tôi mua nhà, rồi chuyển đến sống cùng để đỡ đần con cháu. Nhưng một ngày, lời kể của đồng nghiệp về những chuyện trong quá khứ của bà khiến tôi không khỏi bàng hoàng, day dứt. Tôi nên tin vào những gì mình chứng kiến hay đối diện với câu chuyện chưa được kiểm chứng ấy?
*Một số chi tiết trong tâm sự đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư.
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