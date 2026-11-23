Tôi 32 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình cũng không đến nỗi nào. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ chẳng ai nghĩ tôi là người thiếu tự tin. Thế nhưng có một chuyện tôi luôn cố giấu, đó là mặc cảm về kích thước cơ thể.

Tôi từng yêu một người gần 3 năm. Cô ấy biết tôi không tự tin về chuyện này và nhiều lần chủ động trấn an rằng kích thước không quyết định sự hòa hợp giữa hai người. Trong những năm yêu nhau, cô chưa bao giờ phàn nàn hay khiến tôi có cảm giác mình không đủ tốt. Ngược lại, cô luôn nói rằng chuyện chăn gối giữa hai người hoàn toàn ổn. Nhờ vậy, tôi dần cởi mở hơn, không còn quá căng thẳng mỗi khi gần gũi.

Nhưng khoảng một tháng sau khi chia tay, tôi phát hiện bạn gái cũ từng qua lại với một người đàn ông khác trong thời gian chúng tôi vẫn yêu nhau. Tôi không biết chuyện đó có liên quan gì đến đời sống tình dục hay không, nhưng phát hiện ấy khiến tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những lời cô từng nói.

Tôi tự hỏi: Liệu cô ấy thực sự hài lòng với tôi hay chỉ cố nói những điều dễ nghe để tôi không tổn thương? Càng nghĩ, tôi càng mất niềm tin vào chính mình.

Gần đây, tôi quen một cô gái qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi đi chơi vài lần, nói chuyện khá hợp và cô ấy cũng chủ động thể hiện tình cảm. Một tối, sau buổi hẹn, cô mời tôi về nhà. Khi hai người bắt đầu thân mật, cảm giác mặc cảm quen thuộc bất ngờ quay trở lại. Tôi trở nên căng thẳng, không thể thoải mái như mong muốn.

Cô nhận ra điều đó, hỏi tôi có chuyện gì rồi ôm tôi và nói không cần phải vội. Tôi lại lấy lý do mệt để ra về.

Hôm sau, cô nhắn hỏi liệu cô có làm điều gì khiến tôi không vui. Lần đầu tiên, tôi quyết định nói thật rằng bản thân có chút mặc cảm về cơ thể. Cô trả lời rằng chuyện đó không quan trọng, điều cô cần là cảm giác gần gũi và sự chân thành giữa hai người.

Tôi cảm ơn cô, nhưng trong lòng vẫn không yên. Tôi không biết đó có thực sự là suy nghĩ của cô hay chỉ là một cách tế nhị để giúp tôi bớt ngại.

Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn sau khi tôi đọc một bài đăng trên mạng xã hội chế giễu một người đàn ông vì kích thước khiêm tốn. Những bình luận bên dưới khiến tôi thấy mình như bị đánh trúng điểm yếu. Tôi biết đó chỉ là lời của một nhóm người trên mạng, không thể đại diện cho suy nghĩ của tất cả phụ nữ, nhưng những lời ấy vẫn khiến tôi càng mất tự tin.

Từ hôm đó, tôi ít chủ động hẹn gặp cô hơn. Cô có lần hỏi tôi có thực sự muốn tiếp tục tìm hiểu hay không. Tôi có tình cảm với cô và không muốn đánh mất một mối quan hệ có thể tốt đẹp chỉ vì nỗi tự ti của mình, nhưng lại sợ nếu tiến xa hơn, cô sẽ thất vọng rồi một ngày nào đó tìm đến người khác.

Tôi cũng không muốn biến mỗi lần gần gũi thành một cuộc kiểm tra, phải liên tục hỏi cô có hài lòng không hay có thấy tôi “đủ” hay không. Càng nghĩ như vậy, tôi càng thấy áp lực.

Có lẽ điều khiến tôi khổ sở nhất không hẳn là kích thước, mà là việc tôi không còn tin vào cảm nhận của chính mình sau chuyện tình cũ. Một lần bị phản bội khiến tôi bắt đầu nghi ngờ cả những lời chân thành mà người khác dành cho mình.

Tôi nên làm thế nào để vượt qua mặc cảm này? Kích thước thực sự ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng của phụ nữ đến đâu, hay tôi đang tự phóng đại vấn đề vì tổn thương từ mối tình trước? Và làm sao để biết người phụ nữ mình đang tìm hiểu thực sự chấp nhận mình, thay vì chỉ nói những lời an ủi?