Tôi 28 tuổi, từng có mối tình kéo dài từ năm lớp 8 đến hết cấp 3. Khi ấy, cả hai còn quá trẻ, chưa thực sự hiểu tình yêu là gì, chỉ đơn giản cảm mến rồi ở bên nhau. Sau khi vào đại học, chúng tôi chia tay vì một lý do mà đến giờ tôi cũng không còn nhớ rõ. Nghĩ lại, tôi thấy chuyện tình ngày ấy trẻ con đến mức đôi khi còn buồn cười.

Mười năm qua, tôi trải qua vài mối tình nhưng đều không đi đến đâu. Có người không cùng quan điểm sống, có người lại không đủ nghiêm túc để tính chuyện lâu dài. Tôi từng nghĩ mình đã quên hẳn mối tình đầu, cho đến chuyến công tác gần đây.

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Hôm đó, tôi cùng đoàn đến gặp đại diện một doanh nghiệp đang muốn hợp tác cung cấp sản phẩm cho công ty mình. Người trực tiếp tiếp đón và trao đổi với chúng tôi chính là người yêu cũ. Ban đầu, cả hai đều bất ngờ, nhưng chỉ sau vài câu hỏi thăm, những câu chuyện cũ đã được nhắc lại tự nhiên như thể chưa từng có khoảng cách mười năm.

Anh vẫn nhớ nhiều chuyện nhỏ từ thời đi học mà chính tôi đã quên. Sau buổi làm việc, anh chủ động xin số điện thoại và thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm. Những cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh công việc, cuộc sống, rồi dần chuyển sang những kỷ niệm thời còn đi học.

Qua đó, tôi biết anh hiện điều hành công ty riêng, có sự nghiệp khá thành công, điều kiện kinh tế tốt, đã mua được nhà, xe và vẫn chưa lập gia đình. So với cậu học sinh ngày nào, anh trưởng thành, điềm đạm và có định hướng rõ ràng hơn. Tôi không phủ nhận mình có chút rung động khi nhìn thấy người từng gắn bó với mình nay đã trở thành một người đàn ông như vậy.

Gần đây, anh ngỏ ý muốn gặp riêng, rủ tôi đi ăn và nhắc lại chuyện tình cảm trước đây. Anh nói ngày ấy cả hai còn quá trẻ, chưa biết cách trân trọng một mối quan hệ. Nếu có cơ hội, anh muốn tìm hiểu tôi thêm một lần nữa, lần này với thái độ nghiêm túc hơn.

Tôi bất ngờ nhưng cũng có chút vui. Sau nhiều mối tình không thành, việc một người từng thân thuộc với mình chủ động ngỏ lời khiến tôi cảm thấy được quan tâm. Hơn nữa, anh dường như có nhiều điều mà tôi từng mong đợi ở một người bạn đời: công việc ổn định, có trách nhiệm, biết lo cho tương lai và đã xây dựng được nền tảng kinh tế riêng.

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Thế nhưng, càng nghĩ tôi càng phân vân. Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để hai con người thay đổi hoàn toàn. Những gì chúng tôi nhớ về nhau có thể chỉ là hình ảnh của hai đứa trẻ ngày trước, chứ chưa chắc phản ánh con người hiện tại. Tôi cũng không biết anh thực sự còn tình cảm hay chỉ đang hoài niệm về mối tình đầu.

Một điều khác khiến tôi băn khoăn là liệu mình rung động vì con người anh hôm nay hay vì sự thành đạt, nhà cửa, xe cộ mà anh đang có. Tôi không muốn trở thành người chỉ nhìn vào điều kiện kinh tế để lựa chọn bạn đời, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự ổn định tài chính là yếu tố quan trọng khi nghĩ đến hôn nhân.

Đặc biệt, anh hiện là đại diện của doanh nghiệp đang đàm phán hợp tác với công ty tôi. Nếu chuyện tình cảm không đi đến đâu, liệu cả hai có còn thoải mái khi tiếp tục gặp nhau trong công việc? Tôi không muốn vì một phút rung động mà khiến mối quan hệ chuyên nghiệp trở nên khó xử.

Ở tuổi 28, tôi mong tìm được người có thể cùng mình xây dựng gia đình, nhưng cũng không muốn vội vàng chỉ vì nghĩ người cũ đã có đủ những điều kiện cần thiết. Tôi nên cho anh cơ hội tìm hiểu lại từ đầu hay giữ mối quan hệ ở mức bạn bè, để những kỷ niệm đẹp thời đi học không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại?

Hoàng Nguyên (Hà Nội)