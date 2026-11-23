Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như trở thành người trông cháu cố định cho vợ chồng con gái. Ngày thường, tôi đón cháu ở trường, nấu cơm, cho cháu ăn rồi chờ bố mẹ đến đón. Tôi nghĩ đó là niềm vui tuổi già, cho đến khi cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật cũng mặc nhiên trở thành thời gian tôi phải dành cho cháu. Khi tôi đề nghị con gái tự sắp xếp việc chăm con vào cuối tuần, con lại nói một câu khiến tôi chạnh lòng: "Mẹ nghỉ hưu rồi thì còn bận việc gì nữa?".

Tôi nghỉ hưu được gần hai năm. Trước đó, tôi làm nhân viên hành chính ở một cơ quan nhà nước, công việc không quá vất vả nhưng giờ giấc khá cố định. Tôi luôn mong đến ngày nghỉ hưu để có thời gian chăm sóc bản thân, đi tập thể dục, gặp gỡ bạn bè và thỉnh thoảng cùng chồng đi du lịch.

Con gái tôi lấy chồng cách nhà khoảng 3 km, có một bé trai năm nay 4 tuổi. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, công việc bận rộn, thường xuyên phải về muộn. Vì thương con, ngay từ khi cháu đi học mẫu giáo, tôi đã chủ động giúp đón cháu về nhà mình, cho ăn uống rồi chờ bố mẹ đến đón.

Ban đầu, việc này chỉ diễn ra vài buổi trong tuần. Tôi thấy vui vì được gần cháu, căn nhà cũng có thêm tiếng trẻ con. Chồng tôi vốn ít nói nhưng mỗi lần cháu về đều thích chơi cùng ông, lúc thì xếp hình, lúc lại đưa cháu ra sân tưới cây.

Sau đó, việc đón cháu trở thành lịch cố định. Có hôm con gái gọi nhờ tôi đón sớm vì phải họp, hôm khác lại nhờ trông thêm vì hai vợ chồng có việc. Tôi đều đồng ý, hiếm khi từ chối.

Tôi nghĩ con cái còn trẻ, đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, bố mẹ giúp được gì thì giúp. Hơn nữa, cháu ở với ông bà cũng an toàn và có người chăm sóc.

Khi cả ngày cuối tuần cũng không còn thuộc về mình

Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi những ngày cuối tuần của tôi cũng không còn được tự do.

Ban đầu, con gái chỉ nhờ tôi trông cháu sáng thứ Bảy để hai vợ chồng đi siêu thị. Sau đó là cả ngày vì con rể có lịch gặp đối tác, con gái muốn tranh thủ đi làm tóc, mua sắm. Có tuần, hai đứa còn gửi cháu từ tối thứ Sáu, đến chiều Chủ nhật mới đón.

Tôi không phản đối việc thỉnh thoảng con cái có thời gian riêng. Nhưng khi chuyện ấy lặp lại gần như hàng tuần, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Cháu còn nhỏ, hiếu động, không thể tự chơi lâu. Tôi phải chuẩn bị đồ ăn, nhắc cháu ngủ trưa, đưa đi công viên, tắm rửa và để mắt từng chút. Có hôm cháu nghịch làm đổ nước ra sàn, tôi vừa dọn vừa trông, đến chiều lưng đau nhức.

Tôi cũng có những kế hoạch riêng. Tôi muốn sáng thứ Bảy đi tập dưỡng sinh với nhóm bạn, thỉnh thoảng sang thăm chị gái ở tỉnh bên, hoặc đơn giản là cùng chồng ăn một bữa sáng thong thả rồi đi dạo.

Nhưng cứ mỗi lần định sắp xếp, con gái lại gọi điện hỏi có thể trông cháu giúp không. Tôi từ chối vài lần thì con tỏ ra không vui, bảo bố mẹ đi đâu thì đi, nhưng cuối tuần chỉ cần ở nhà giúp các con.

Suốt nhiều tháng liên tục chăm cháu ngoại từ ngày thường đến cuối tuần khiến người bà nghỉ hưu mệt mỏi, đau lưng và không còn thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Ảnh minh họa.

Một buổi tối, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với con gái. Tôi bảo từ tuần sau, hai vợ chồng nên tự sắp xếp người trông cháu vào cuối tuần, mẹ vẫn sẵn sàng giúp khi có việc đột xuất nhưng không thể mặc định cả hai ngày đều dành cho cháu.

Con gái nghe xong liền hỏi: "Sao tự nhiên mẹ lại thay đổi thế? Trước đây mẹ vẫn thích trông cháu cơ mà".

Tôi giải thích rằng mình vẫn yêu cháu, vẫn muốn chăm sóc cháu, nhưng nghỉ hưu không có nghĩa là không còn cuộc sống riêng. Tôi cũng cần thời gian nghỉ ngơi và làm những việc mình yêu thích.

Không ngờ con gái đáp lại: "Mẹ đã nghỉ hưu rồi thì còn bận việc gì nữa? Vợ chồng con đi làm cả tuần, cuối tuần mới có thời gian giải quyết việc riêng. Nếu không nhờ ông bà thì biết nhờ ai?".

Câu nói ấy khiến tôi buồn hơn cả việc phải trông cháu.

Tôi không trách con vì bận rộn. Nhưng dường như trong suy nghĩ của con, thời gian của mẹ đã nghỉ hưu là khoảng thời gian có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Những buổi tập thể dục, cuộc hẹn với bạn bè hay dự định riêng của tôi đều trở nên không quan trọng bằng việc con cần người trông trẻ.

Ông bà giúp trông cháu là tình thương, không phải nghĩa vụ mặc định

Tối hôm ấy, tôi kể lại chuyện với chồng. Ông nghe xong chỉ nói: "Mình thương cháu thì chăm, nhưng đừng để các con nghĩ đó là trách nhiệm mặc định của ông bà. Ngày trước mình nuôi con cũng phải tự thu xếp, đâu thể lúc nào cũng trông chờ ông bà nội ngoại".

Tôi biết chồng nói có lý, nhưng vẫn cảm thấy khó xử. Tôi sợ nếu kiên quyết từ chối, con gái sẽ cho rằng mẹ không còn thương cháu, hoặc nghĩ tôi chỉ biết hưởng thụ khi tuổi già đã nhàn hạ.

Vài ngày sau, tôi chủ động gọi con gái sang nhà ăn cơm. Tôi nói rõ mình không muốn cắt việc chăm cháu, cũng không bắt các con phải tự xoay xở trong mọi tình huống. Tôi chỉ mong hai vợ chồng thống nhất một lịch cụ thể, chẳng hạn ông bà hỗ trợ đón cháu một số buổi trong tuần, còn cuối tuần các con tự sắp xếp, trừ khi có việc đặc biệt cần nhờ.

Tôi cũng nói rằng nếu đã nhờ ông bà, các con nên báo trước, đừng mặc nhiên coi việc gửi cháu là điều đương nhiên.

Con gái ban đầu vẫn có vẻ không vui. Nhưng sau khi nghe tôi kể về những dự định còn dang dở của mình, con cũng dịu lại. Con bảo sẽ bàn với chồng để điều chỉnh lịch sinh hoạt, đồng thời tìm thêm phương án hỗ trợ khi cả hai cùng bận.

Tôi không biết mọi chuyện có thực sự thay đổi được hay không, nhưng ít nhất lần đầu tiên tôi nói ra điều mình đã giữ trong lòng suốt nhiều tháng.

Tôi yêu cháu và không muốn những ngày tháng bên cháu trở thành gánh nặng. Tôi cũng hiểu con gái đang phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhưng tôi nghĩ, ông bà giúp con chăm cháu là tình thương, không phải nghĩa vụ thay thế trách nhiệm làm cha mẹ.

Nghỉ hưu không có nghĩa là cuộc sống của một người đã kết thúc những nhu cầu riêng. Ở tuổi này, tôi vẫn muốn có những buổi sáng thong thả, những chuyến đi ngắn ngày và những cuộc gặp gỡ bạn bè mà không phải thấp thỏm chờ điện thoại của con.

Tôi chỉ mong các con hiểu rằng ông bà luôn sẵn lòng dành tình yêu thương cho cháu, nhưng cũng cần được tôn trọng thời gian và cuộc sống của chính mình.

Thu Hiền

Thống nhất thay phiên chăm bố sau phẫu thuật, tôi ấm ức vì hai chị liên tục đổi lịch cho đến khi tự mình gánh ca đêm GĐXH - Bố 78 tuổi phẫu thuật thay khớp háng, ba chị em thống nhất thay phiên nhau mỗi người chăm sóc một tuần. Thế nhưng, hai người chị liên tục nhắn tin xin đổi lịch khiến cô em út âm thầm ấm ức vì nghĩ mình phải gánh phần thiệt. Chỉ đến khi tự tay chăm bố ở nhà và chứng kiến những đêm thức trắng cùng gánh nặng riêng của hai chị, cô mới nhận ra bài học chia sẻ trong gia đình.