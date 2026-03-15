Festival of colors - Bốn mùa tỉnh thức: Bản hòa ca nghệ thuật tóc đầy cảm xúc

Hair show Festival of colors - chương trình nghệ thuật tóc với chủ đề "Bốn mùa tỉnh thức" thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia ngành tóc cùng khách mời và người yêu nghệ thuật làm đẹp.

Chương trình là bản hoà ca đầy màu sắc rực rỡ với sự xuất hiện của các bộ sưu tập tóc độc đáo, được thực hiện bởi những nhà tạo mẫu tài năng. Mỗi bộ sưu tập không chỉ thể hiện kỹ thuật tạo mẫu điêu luyện mà còn mang theo thông điệp nghệ thuật sâu sắc, tái hiện hành trình chuyển mình của thiên nhiên qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Lấy cảm hứng từ sự tuần hoàn của cuộc sống, chủ đề "Bốn Mùa Tỉnh Thức" được các nhà tạo mẫu tóc thể hiện bằng những ngôn ngữ sáng tạo riêng.

Mùa Xuân mang đến sắc màu tươi mới, tượng trưng cho sự khởi đầu và sức sống tràn đầy. Mùa Hạ rực rỡ với tinh thần đam mê và năng lượng bứt phá.

Mùa Thu là mùa nhẹ nhàng, sâu lắng, thể hiện vẻ đẹp tinh tế và trưởng thành. Mùa Đông khép lại hành trình bằng sự tĩnh lặng, sang trọng và chiều sâu nội tâm, mở ra một chu kỳ sáng tạo mới.

Không chỉ là một chương trình trình diễn tóc, Hair show lần này còn là sân chơi nghệ thuật, nơi các nhà tạo mẫu thể hiện tư duy sáng tạo, kỹ thuật chuyên môn và cá tính nghệ thuật của mình. Sự kết hợp giữa ánh sáng sân khấu, âm nhạc và những thiết kế tóc độc đáo đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm thị giác ấn tượng và đầy cảm xúc.

Hair show "Bốn Mùa Tỉnh Thức" không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật tạo mẫu tóc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, đam mê và sự "tỉnh thức" trong hành trình làm nghề của mỗi nghệ sĩ tóc Việt Nam.

Bà Đặng Tú Quyên - Trưởng BTC Festival of colors cho biết, đây là sân chơi nghệ thuật, nơi các nhà tạo mẫu thể hiện tư duy sáng tạo, kỹ thuật chuyên môn và cá tính nghệ thuật của mình.