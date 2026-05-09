Thời trang cá tính gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với phong cách thời trang mới, cá tính nhưng không kém phần quyến rũ.
Thời gian gần đây, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy liên tục xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam và Miss International, nàng hậu có sự chuyển mình rõ rệt về phong cách cá nhân. Nếu trước đây cô ưu tiên các thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng mang màu sắc "hoa hậu", thì hiện tại Thanh Thủy mạnh dạn thử sức với nhiều kiểu trang phục cá tính hơn như váy ôm sát, croptop, blazer cách điệu hay các thiết kế cắt xẻ hiện đại.
Mới đây, Thanh Thủy thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo quyến rũ, trưởng thành hơn thường thấy. Người đẹp quê Đà Nẵng diện thiết kế tông đen - trắng ôm sát cơ thể, kết hợp sơ mi trắng khoác hờ cùng chân váy ngắn cạp cao.
Trang phục giúp Thanh Thủy khoe đôi chân dài cùng vóc dáng mảnh mai. Nàng hậu sinh năm 2002 chọn kiểu trang điểm tông nude nhẹ nhàng, mái tóc xoăn bồng bềnh và kính gọng đen để tăng vẻ cá tính. Không cần phụ kiện quá cầu kỳ, nàng hậu vẫn tạo được sức hút nhờ thần thái tự tin và phong cách thời thượng.
Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả dành lời khen cho sự thay đổi trong phong cách của Thanh Thủy. Không còn gắn chặt với hình tượng an toàn, kín đáo như thời điểm mới đăng quang, cô hiện thoải mái thử nghiệm nhiều xu hướng thời trang hiện đại hơn. Dẫu vậy, Thanh Thủy vẫn được nhận xét giữ được sự tinh tế, không tạo cảm giác phản cảm.
Ngắm hình ảnh sexy của Thanh Thủy:
