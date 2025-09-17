Gần 500 người dân sống ‘thấp thỏm’ cạnh suối bị sạt lở

Suối Khe Chậm đoạn qua xã Thăng Bình bắt nguồn từ Bột Dột huyện Như Thanh (cũ) chảy về Khe Ngang và nhập lưu với Khe Lườn - Đò Bòn. Bờ bên tả có chiều dài khoảng 2,6 km, riêng đoạn qua xã Thăng Bình có chiều dài khoảng 1,150 km hiện nay chưa được đầu tư.

Toàn cảnh suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình.

Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn, nước suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình dâng cao và chảy xiết, dòng chủ lưu áp sát vào bờ nên làm 3 vị trí bị sạt lở sát mặt đường bê tông dài khoảng 50m, chiều cao cung sạt từ 6 - 7m, chiều sâu cung sạt khoảng từ 3 - 4m.

Điểm gần nhất của cung sạt chỉ cách tường bao nhà dân từ 3 - 5m, nhiều đoạn bị tụt chân mái ta-luy, chiều cao tính từ đỉnh bờ suối xuống mép nước khoảng 12 - 15m.

Sạt lở chiều cao cung sạt từ 6 - 7m, chiều sâu cung sạt khoảng từ 3 - 4m.

Một đoạn dài khoảng hơn 600m mặt đường bê tông xuất hiện các vết nứt và sạt lở. Sạt lở có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản tại khu dân cư thôn Tân Giao với 120 hộ, 480 khẩu đang sinh sống sát tuyến đường bê tông. Sạt lở tại khu vực này có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Điểm gần nhất của cung sạt chỉ cách tường bao nhà dân từ 3 - 5m.

Ông Trần Hữu Hóa, một người dân sống gần khu vực sạt lở lo lắng khi điểm sạt lở tiến sát con đường bê tông trước nhà, chỉ còn cách tường nhà ông một đoạn rất ngắn. "Người dân sống trong lo sợ. Cứ đà này, chẳng mấy chốc nhà cửa và tài sản sẽ bị cuốn phăng xuống lòng suối. Điều đáng sợ nhất là rủi ro cho người già và trẻ em, đặc biệt nếu sự cố xảy ra vào ban đêm. Mong chính quyền sớm có phương án xử lý dứt điểm để người dân an tâm sinh sống", ông Hoá nói.

Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, ngay khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương khẩn trương thông báo tình hình sạt lở đến cơ quan chức năng, các phương tiện truyền thông, và các đơn vị có liên quan, cắm biển cảnh báo, giăng rào chắn, không cho người dân, phương tiện đi lại trong khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng.

Chính quyền cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở.

Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định khẩn cấp về tình trạng sạt lở bờ tả suối Khe Chậm. UBND xã Thăng Bình được giao nhiệm vụ chủ trì, thực hiện các biện pháp an toàn tức thời như rào chắn, cắm biển cảnh báo và tuyệt đối không cho người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm. Đặc biệt, phương án sơ tán, di dời người dân theo phương châm "bốn tại chỗ" đã được kích hoạt, sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ tiếp tục xảy ra.

Tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ban ngành liên quan xử lý triệt để sự cố. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính sẽ nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí và đưa ra giải pháp khắc phục ổn định lâu dài.