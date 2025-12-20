'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân
GĐXH - Chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân.
Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân.
Chương trình sẽ được triển khai từ 12/2025 - 2/2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước và các chương trình dành riêng cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc đón Tết... Năm nay học bổng "Xây nền ước mơ" tiếp tục được chương trình triển khai, qua đó chung tay hỗ trợ con em công nhân có thành tích học tập từ khá trở lên, tạo thêm cơ hội học tập và xây dựng nền tảng kiến thức cho thế hệ tương lai.
Năm nay, ban tổ chức đã kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ bằng hiện vật cho Chương trình "Xây Tết 2026" để dành tặng công nhân vệ sinh môi trường và cấp, thoát nước đô thị tại Thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, chương trình "Xây Tết", hướng đến chăm lo Tết cho người lao động trong ngành xây dựng, vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đem đến mùa xuân hạnh phúc với các gia đình.
"Với chủ đề năm nay nhấn mạnh văn hóa an toàn và sự tri ân dành cho những người thầm lặng gìn giữ hạnh phúc, chúng tôi kỳ vọng "Xây Tết 2026" sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp.
Thông qua chương trình, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần đem đến một mùa xuân Bính Ngọ 2026 bình an, ấm áp cho người lao động; đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nhân văn và bền vững", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
"Người công nhân xây dựng là những người trực tiếp tạo nên diện mạo của các công trình, nhưng lại là những người khiêm nhường nhất, lặng lẽ nhất. Mỗi bước họ đi trên công trường, mỗi thao tác họ thực hiện đều gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chính mình và cho đồng đội. Chính vì vậy, "Xây Tết 2026" không chỉ là lời tri ân gửi tới những người thợ xây, mà còn là nỗ lực lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn – để mỗi người lao động có thể an tâm làm việc hôm nay, và trở về vui vẻ bên gia đình", bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons cho hay.
Được khởi xướng từ năm 2023, sau ba năm triển khai (2023 – 2024 – 2025), chương trình Xây Tết đã được triển khai tại 22 tỉnh, thành và 145 công trường trên cả nước, trao tận tay 48.000 phần quà Tết cho người lao động, thăm khám sức khỏe cho hơn 25.000 công nhân ngay tại công trường...
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.
Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đờiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh của một con người.
11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồngĐời sống - 17 giờ trước
Một số doanh nghiệp tại TP.HCM đã có kế hoạch thưởng Tết 2026 cho nhân viên với mức thưởng cao nhất từ 30 – 100 triệu đồng/người.
Hai cha con họ Hoàng và câu chuyện về ngôi đền bên dòng Linh GiangĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Tưởng nhớ công lao của hai cha con dòng họ Hoàng với đất nước, nhân dân lập đền thờ Song Trung thờ phụng. Tháng 9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đối với Đền Song Trung.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều khởi sắc đối với người tuổi Dần.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Không giàu sớm nhưng về già hưởng phúc lớnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng các số này giàu có không đến vội vàng, nhưng một khi đã đến thì bền vững và lâu dài.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
Hà Nội 'đêm không ngủ' sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vang lên, hàng triệu trái tim yêu bóng đá tại Thủ đô đã vỡ òa trong hạnh phúc. Khắp các ngả đường không khí lễ hội bao trùm với sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc...
Cờ đỏ sao vàng phủ kín phố phường mừng U22 Việt Nam vô địchĐời sống - 1 ngày trước
Sau tiếng còi kết thúc trận chung kết, hàng vạn người đổ về trung tâm Hà Nội, biến phố phường quanh hồ Gươm thành biển cờ đỏ sao vàng mừng U22 Việt Nam lên ngôi.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Sửu năm 2026Đời sống
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Sửu đi vào một chu kỳ vận trình nhiều thử thách khi chịu tác động của cục diện Hại Thái Tuế.