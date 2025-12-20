'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân

Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân.

Chương trình sẽ được triển khai từ 12/2025 - 2/2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước và các chương trình dành riêng cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc đón Tết... Năm nay học bổng "Xây nền ước mơ" tiếp tục được chương trình triển khai, qua đó chung tay hỗ trợ con em công nhân có thành tích học tập từ khá trở lên, tạo thêm cơ hội học tập và xây dựng nền tảng kiến thức cho thế hệ tương lai.

Năm nay, ban tổ chức đã kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ bằng hiện vật cho Chương trình "Xây Tết 2026" để dành tặng công nhân vệ sinh môi trường và cấp, thoát nước đô thị tại Thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu tại lễ ra mắt chương trình “Xây Tết 2026".

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, chương trình "Xây Tết", hướng đến chăm lo Tết cho người lao động trong ngành xây dựng, vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đem đến mùa xuân hạnh phúc với các gia đình.

"Với chủ đề năm nay nhấn mạnh văn hóa an toàn và sự tri ân dành cho những người thầm lặng gìn giữ hạnh phúc, chúng tôi kỳ vọng "Xây Tết 2026" sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần đem đến một mùa xuân Bính Ngọ 2026 bình an, ấm áp cho người lao động; đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nhân văn và bền vững", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao quà tặng công nhân xây dựng của Coteccons và công nhân môi trường của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

"Người công nhân xây dựng là những người trực tiếp tạo nên diện mạo của các công trình, nhưng lại là những người khiêm nhường nhất, lặng lẽ nhất. Mỗi bước họ đi trên công trường, mỗi thao tác họ thực hiện đều gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chính mình và cho đồng đội. Chính vì vậy, "Xây Tết 2026" không chỉ là lời tri ân gửi tới những người thợ xây, mà còn là nỗ lực lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn – để mỗi người lao động có thể an tâm làm việc hôm nay, và trở về vui vẻ bên gia đình", bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons cho hay.

Được khởi xướng từ năm 2023, sau ba năm triển khai (2023 – 2024 – 2025), chương trình Xây Tết đã được triển khai tại 22 tỉnh, thành và 145 công trường trên cả nước, trao tận tay 48.000 phần quà Tết cho người lao động, thăm khám sức khỏe cho hơn 25.000 công nhân ngay tại công trường...