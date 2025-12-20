Mới nhất
Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời

Thứ bảy, 07:26 20/12/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh của một con người.

Có những ngày sinh được xem là "ngày lành tháng tốt", người chào đời vào thời khắc ấy thường mang theo phúc khí dồi dào. Nếu là nam thì dễ hưởng mệnh phú quý, sự nghiệp hanh thông, còn nữ giới lại được xem là vượng phu ích tử, cả đời được yêu thương, che chở. Trong số đó, bốn ngày Âm lịch dưới đây được cho là hội tụ đủ may mắn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Sinh ngày 16 Âm lịch: Phúc lành đến từ sự bền bỉ

Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời - Ảnh 1.

Cả nam lẫn nữ sinh vào ngày 16 Âm lịch đều được xem là "ngôi sao may mắn", không chỉ tự mình hưởng phúc mà còn mang vận tốt cho những người xung quanh. Ảnh minh họa

Những người sinh vào ngày 16 Âm lịch thường sở hữu tính cách thẳng thắn, tự tin và luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn cao trong cuộc sống. 

Họ cư xử tử tế với mọi người xung quanh, không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn. 

Dù thuở nhỏ không phải là người nổi trội về trí tuệ hay xuất phát điểm, nhưng họ lại có một ưu điểm rất lớn là sự chăm chỉ và tinh thần không bỏ cuộc.

Chính sự kiên trì ấy giúp người sinh ngày 16 Âm lịch từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. 

Nam giới sinh vào ngày này thường có chí tiến thủ mạnh mẽ, ít khuyết điểm lớn trong cuộc sống, đã đặt mục tiêu thì quyết tâm theo đuổi đến cùng. 

Nữ giới lại dễ gặp nhiều may mắn, thường xuyên được quý nhân giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. 

Cả nam lẫn nữ đều được xem là "ngôi sao may mắn", không chỉ tự mình hưởng phúc mà còn mang vận tốt cho những người xung quanh.

Sinh ngày mùng 8 Âm lịch: Phúc khí theo suốt một đời

Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời - Ảnh 2.

Gia đình có người sinh vào ngày ngày mùng 8 Âm lịch thường rất tự hào, bởi họ không chỉ thành công cho riêng mình mà còn mang lại niềm vui, danh dự cho cả nhà. Ảnh minh họa

Người sinh vào ngày mùng 8 Âm lịch được cho là mang trong mình phúc khí bền bỉ, theo họ từ thuở ấu thơ cho đến khi về già. 

Đây là những người có nội lực mạnh mẽ, luôn tin vào năng lực của bản thân và sẵn sàng nỗ lực để biến cơ hội thành thành quả thực sự. 

Cuộc đời họ thường có những cột mốc thuận lợi rõ rệt, càng về sau càng ổn định và vững vàng.

Theo quan niệm xưa, người sinh ngày này thường có sức khỏe tốt, ít bệnh vặt khi còn nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, con đường học hành và sự nghiệp đều khá suôn sẻ. 

Đặc biệt, phụ nữ sinh ngày mùng 8 Âm lịch thường được đánh giá là vừa có tài vừa có sắc, khí chất thu hút, luôn nhận được sự ưu ái của người thân và cả những người xung quanh. 

Gia đình có người sinh vào ngày này thường rất tự hào, bởi họ không chỉ thành công cho riêng mình mà còn mang lại niềm vui, danh dự cho cả nhà.

Người sinh ngày 24 Âm lịch: Sinh ra đã mang mệnh phúc

Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời - Ảnh 3.

Dù ở hoàn cảnh nào, người chào đời vào ngày 24 Âm lịch cũng được xem là người có phúc phần sâu dày, hậu vận an nhàn. Ảnh minh họa

Những người chào đời vào ngày 24 Âm lịch thường được xem là "sinh ra đã có lộc". 

Họ dễ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, nền tảng ban đầu tương đối vững vàng và cuộc sống ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn. 

Phúc khí của họ không chỉ thể hiện ở vật chất mà còn ở các mối quan hệ, đặc biệt là vận đào hoa và sự yêu mến từ người khác.

Dù được nâng đỡ từ sớm, người sinh ngày 24 Âm lịch hiếm khi kiêu căng hay ỷ lại. Ngược lại, họ sống tình cảm, hiếu thảo với cha mẹ, luôn ghi nhớ ân tình và biết trân trọng những gì mình đang có. 

Nam giới sinh ngày này thường thành đạt, có trách nhiệm với gia đình, còn nữ giới lại mang mệnh vượng phu ích tử, được chồng con yêu thương, cuộc sống hôn nhân viên mãn. 

Dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng được xem là người có phúc phần sâu dày, hậu vận an nhàn.

Người sinh ngày mùng 3 Âm lịch: May mắn khiến người khác ghen tỵ

Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời - Ảnh 4.

Dù là nam hay nữ, người sinh ngày mùng 3 Âm lịch hiếm khi phải lo lắng chuyện cơm áo, cả đời ít biết đến cảnh nghèo khó. Ảnh minh họa

Nhắc đến những ngày sinh Âm lịch may mắn, không thể bỏ qua mùng 3. Người sinh vào ngày này thường được cho là mang theo nhiều lời chúc phúc ngay từ khi chào đời. 

Họ có vận số khá "đỏ", làm việc gì cũng dễ gặp người giúp đỡ, khó khăn thường nhanh chóng được hóa giải.

Nam giới sinh ngày mùng 3 Âm lịch thường có hoài bão, không chấp nhận cuộc sống tầm thường, trong khi nữ giới lại là người khéo léo, thông minh và có năng lực. 

Họ được gia đình, bạn bè quý mến, các mối quan hệ xã hội hài hòa, nhờ đó con đường sự nghiệp và cuộc sống nhìn chung khá hanh thông. 

Dù là nam hay nữ, người sinh ngày này hiếm khi phải lo lắng chuyện cơm áo, cả đời ít biết đến cảnh nghèo khó.

4 ngày sinh Âm lịch được xem là "ngày vàng"

Dù không thể dùng ngày sinh để quyết định toàn bộ số phận, nhưng theo quan niệm dân gian, những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt thường mang trong mình phúc khí rõ rệt. 

Họ có thể không xuất phát sớm, không quá nổi bật ngay từ đầu, nhưng lại bền bỉ, gặp nhiều may mắn đúng thời điểm và luôn có người nâng đỡ khi cần thiết. 

Điều quan trọng hơn cả là phần lớn những người này đều biết trân trọng ân tình, sống tử tế và nỗ lực không ngừng, nhờ đó phúc lành càng tích tụ theo năm tháng. 

Có lẽ chính sự kết hợp giữa vận số và cách sống ấy mới là chìa khóa giúp họ có một cuộc đời đủ đầy, viên mãn và đáng ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch của người mang hoài bão lớn:Càng về sau càng dễ giàu sangTháng sinh Âm lịch của người mang hoài bão lớn:Càng về sau càng dễ giàu sang

GĐXH - Trong số 12 tháng Âm lịch, có 3 tháng được xem là "tháng sinh của người có chí lớn", thường sở hữu tinh thần kiên định, tầm nhìn xa và khả năng nắm bắt thời cơ hiếm có.

