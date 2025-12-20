Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh của một con người.
Có những ngày sinh được xem là "ngày lành tháng tốt", người chào đời vào thời khắc ấy thường mang theo phúc khí dồi dào. Nếu là nam thì dễ hưởng mệnh phú quý, sự nghiệp hanh thông, còn nữ giới lại được xem là vượng phu ích tử, cả đời được yêu thương, che chở. Trong số đó, bốn ngày Âm lịch dưới đây được cho là hội tụ đủ may mắn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
Sinh ngày 16 Âm lịch: Phúc lành đến từ sự bền bỉ
Những người sinh vào ngày 16 Âm lịch thường sở hữu tính cách thẳng thắn, tự tin và luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn cao trong cuộc sống.
Họ cư xử tử tế với mọi người xung quanh, không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn.
Dù thuở nhỏ không phải là người nổi trội về trí tuệ hay xuất phát điểm, nhưng họ lại có một ưu điểm rất lớn là sự chăm chỉ và tinh thần không bỏ cuộc.
Chính sự kiên trì ấy giúp người sinh ngày 16 Âm lịch từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
Nam giới sinh vào ngày này thường có chí tiến thủ mạnh mẽ, ít khuyết điểm lớn trong cuộc sống, đã đặt mục tiêu thì quyết tâm theo đuổi đến cùng.
Nữ giới lại dễ gặp nhiều may mắn, thường xuyên được quý nhân giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến.
Cả nam lẫn nữ đều được xem là "ngôi sao may mắn", không chỉ tự mình hưởng phúc mà còn mang vận tốt cho những người xung quanh.
Sinh ngày mùng 8 Âm lịch: Phúc khí theo suốt một đời
Người sinh vào ngày mùng 8 Âm lịch được cho là mang trong mình phúc khí bền bỉ, theo họ từ thuở ấu thơ cho đến khi về già.
Đây là những người có nội lực mạnh mẽ, luôn tin vào năng lực của bản thân và sẵn sàng nỗ lực để biến cơ hội thành thành quả thực sự.
Cuộc đời họ thường có những cột mốc thuận lợi rõ rệt, càng về sau càng ổn định và vững vàng.
Theo quan niệm xưa, người sinh ngày này thường có sức khỏe tốt, ít bệnh vặt khi còn nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, con đường học hành và sự nghiệp đều khá suôn sẻ.
Đặc biệt, phụ nữ sinh ngày mùng 8 Âm lịch thường được đánh giá là vừa có tài vừa có sắc, khí chất thu hút, luôn nhận được sự ưu ái của người thân và cả những người xung quanh.
Gia đình có người sinh vào ngày này thường rất tự hào, bởi họ không chỉ thành công cho riêng mình mà còn mang lại niềm vui, danh dự cho cả nhà.
Người sinh ngày 24 Âm lịch: Sinh ra đã mang mệnh phúc
Những người chào đời vào ngày 24 Âm lịch thường được xem là "sinh ra đã có lộc".
Họ dễ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, nền tảng ban đầu tương đối vững vàng và cuộc sống ít khi rơi vào cảnh thiếu thốn.
Phúc khí của họ không chỉ thể hiện ở vật chất mà còn ở các mối quan hệ, đặc biệt là vận đào hoa và sự yêu mến từ người khác.
Dù được nâng đỡ từ sớm, người sinh ngày 24 Âm lịch hiếm khi kiêu căng hay ỷ lại. Ngược lại, họ sống tình cảm, hiếu thảo với cha mẹ, luôn ghi nhớ ân tình và biết trân trọng những gì mình đang có.
Nam giới sinh ngày này thường thành đạt, có trách nhiệm với gia đình, còn nữ giới lại mang mệnh vượng phu ích tử, được chồng con yêu thương, cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng được xem là người có phúc phần sâu dày, hậu vận an nhàn.
Người sinh ngày mùng 3 Âm lịch: May mắn khiến người khác ghen tỵ
Nhắc đến những ngày sinh Âm lịch may mắn, không thể bỏ qua mùng 3. Người sinh vào ngày này thường được cho là mang theo nhiều lời chúc phúc ngay từ khi chào đời.
Họ có vận số khá "đỏ", làm việc gì cũng dễ gặp người giúp đỡ, khó khăn thường nhanh chóng được hóa giải.
Nam giới sinh ngày mùng 3 Âm lịch thường có hoài bão, không chấp nhận cuộc sống tầm thường, trong khi nữ giới lại là người khéo léo, thông minh và có năng lực.
Họ được gia đình, bạn bè quý mến, các mối quan hệ xã hội hài hòa, nhờ đó con đường sự nghiệp và cuộc sống nhìn chung khá hanh thông.
Dù là nam hay nữ, người sinh ngày này hiếm khi phải lo lắng chuyện cơm áo, cả đời ít biết đến cảnh nghèo khó.
4 ngày sinh Âm lịch được xem là "ngày vàng"
Dù không thể dùng ngày sinh để quyết định toàn bộ số phận, nhưng theo quan niệm dân gian, những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt thường mang trong mình phúc khí rõ rệt.
Họ có thể không xuất phát sớm, không quá nổi bật ngay từ đầu, nhưng lại bền bỉ, gặp nhiều may mắn đúng thời điểm và luôn có người nâng đỡ khi cần thiết.
Điều quan trọng hơn cả là phần lớn những người này đều biết trân trọng ân tình, sống tử tế và nỗ lực không ngừng, nhờ đó phúc lành càng tích tụ theo năm tháng.
Có lẽ chính sự kết hợp giữa vận số và cách sống ấy mới là chìa khóa giúp họ có một cuộc đời đủ đầy, viên mãn và đáng ngưỡng mộ.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026Đời sống - 11 phút trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.
11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồngĐời sống - 14 giờ trước
Một số doanh nghiệp tại TP.HCM đã có kế hoạch thưởng Tết 2026 cho nhân viên với mức thưởng cao nhất từ 30 – 100 triệu đồng/người.
Hai cha con họ Hoàng và câu chuyện về ngôi đền bên dòng Linh GiangĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Tưởng nhớ công lao của hai cha con dòng họ Hoàng với đất nước, nhân dân lập đền thờ Song Trung thờ phụng. Tháng 9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đối với Đền Song Trung.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều khởi sắc đối với người tuổi Dần.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Không giàu sớm nhưng về già hưởng phúc lớnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng các số này giàu có không đến vội vàng, nhưng một khi đã đến thì bền vững và lâu dài.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
Hà Nội 'đêm không ngủ' sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vang lên, hàng triệu trái tim yêu bóng đá tại Thủ đô đã vỡ òa trong hạnh phúc. Khắp các ngả đường không khí lễ hội bao trùm với sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc...
Cờ đỏ sao vàng phủ kín phố phường mừng U22 Việt Nam vô địchĐời sống - 1 ngày trước
Sau tiếng còi kết thúc trận chung kết, hàng vạn người đổ về trung tâm Hà Nội, biến phố phường quanh hồ Gươm thành biển cờ đỏ sao vàng mừng U22 Việt Nam lên ngôi.
Quá do dự, không dám bày tỏ cảm xúc: 4 con giáp dễ bỏ lỡ nhiều điều quan trọng trong cuộc sốngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chính sự chần chừ ấy khiến 4 con giáp này nhiều lần bỏ lỡ những mối duyên quan trọng trong đời.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Sửu năm 2026Đời sống
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Sửu đi vào một chu kỳ vận trình nhiều thử thách khi chịu tác động của cục diện Hại Thái Tuế.