Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026

Tổng quan tuổi Mão năm 2026

Theo tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ, năm 2026 không xung khắc cũng không tam hợp với tuổi Mão, nhưng lại mang ý nghĩa "tĩnh để phát".

Nhờ sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức và Thiên Hỷ, phần lớn công việc và các mối quan hệ đều diễn tiến thuận lợi, ít gặp biến cố lớn.

Những ngôi sao tốt này giúp tinh thần người tuổi Mão luôn ở trạng thái tích cực, dễ đón nhận tin vui trong gia đình và cuộc sống cá nhân.

Người đã lập gia đình có thể đón thêm thành viên mới, trong khi người độc thân có cơ hội gặp được chính duyên và nhanh chóng nghĩ tới chuyện lâu dài.

Tuy nhiên, do lưu niên vẫn phạm phá Thái Tuế, tuổi Mão không nên chủ quan hay tự mãn.

Trong công việc và cuộc sống, cần giữ thái độ khiêm tốn, làm việc chắc chắn, tránh tâm lý nóng vội, muốn thành công nhanh dẫn đến sai lầm đáng tiếc.

Đặc biệt, ảnh hưởng của hung tinh Dương Nhẫn cảnh báo nguy cơ tai nạn, va chạm gây thương tích, chảy máu.

Người tuổi Mão nên hạn chế các hoạt động mạo hiểm, cẩn trọng khi di chuyển và tuân thủ nghiêm luật giao thông.

Năm 2026 (Bính Ngọ) là một năm "bình hòa" với tuổi Mão, không xung, không hợp nhưng lại là thời điểm tĩnh để phát sáng. Ảnh minh họa

Sự nghiệp

Sự nghiệp là phương diện nổi bật và tích cực nhất của tuổi Mão trong năm Bính Ngọ 2026.

Đây là thời điểm bạn có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, được giao phó những dự án mới phù hợp với sở trường.

Nhờ làm việc hiệu quả và tinh thần cầu tiến, người tuổi Mão dễ được cấp trên ghi nhận, khen thưởng và cân nhắc đề bạt vào vị trí cao hơn.

Khả năng lãnh đạo, phối hợp tập thể cũng được cải thiện rõ rệt thông qua các nhiệm vụ mang tính tập trung cao.

Ngoài ra, năm nay bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, những người có vị thế hoặc kinh nghiệm giúp con đường sự nghiệp rộng mở hơn.

Nếu dám thay đổi và không ngại thử thách, tuổi Mão hoàn toàn có thể đạt được những bước tiến quan trọng trong thời gian ngắn.

Điều cần lưu ý là các mối quan hệ ngang hàng trong công việc. Sự ganh ghét, đố kỵ từ đồng nghiệp hoặc đối tác có thể xuất hiện khi bạn được ưu ái quá mức.

Việc giữ thái độ mềm mỏng, thận trọng trong giao tiếp sẽ giúp bạn tránh được rắc rối không đáng có.

Tài lộc

Về tài chính, tuổi Mão năm 2026 có xu hướng tăng trưởng ổn định, tích lũy bền vững thay vì bùng nổ mạnh mẽ.

Nhờ sao Thiên Đức chiếu mệnh, vận quý nhân khá vượng, giúp hóa giải nhiều khó khăn trong kinh doanh và công việc làm ăn.

Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính và các mối quan hệ khách hàng quen thuộc. Tuy nhiên, dưới tác động của Dương Nhẫn, nguy cơ hao tài bất ngờ vẫn hiện hữu nếu chủ quan.

Người tuổi Mão cần đặc biệt thận trọng khi đầu tư hoặc hợp tác tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận nhanh.

Việc bảo lãnh tiền bạc, cho vay mượn dù là bạn bè hay người thân đều tiềm ẩn rủi ro cao, dễ dẫn đến mất tiền và vướng tranh chấp pháp lý.

Tài chính tuổi Mão năm 2026 có xu hướng tăng trưởng ổn định, tích lũy bền vững thay vì bùng nổ mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Tình cảm

Phương diện tình cảm của tuổi Mão trong năm Bính Ngọ có nhiều biến động.

Với người độc thân, cơ hội gặp được tình yêu đích thực khá cao, nhất là thông qua các hoạt động xã hội, câu lạc bộ hoặc môi trường sinh hoạt cộng đồng thay vì các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Mối quan hệ mới có xu hướng nghiêm túc và lâu dài, thậm chí tính tới hôn nhân. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu không hoàn toàn suôn sẻ, dễ nảy sinh hiểu lầm và thử thách, đòi hỏi cả hai phải biết nhường nhịn và hạ bớt cái tôi.

Đối với người đã có gia đình hoặc đang trong mối quan hệ ổn định, năm 2026 dễ phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, thói quen sinh hoạt hoặc chuyện con cái.

Một số người còn phải đối mặt với sự cám dỗ từ người thứ ba. Giữ lý trí và sự tỉnh táo là yếu tố then chốt để bảo vệ hạnh phúc hiện tại.

Sức khỏe

Sức khỏe của người tuổi Mão trong năm nay có dấu hiệu suy giảm. Các vấn đề liên quan đến cổ, mắt và gan cần được chú ý nhiều hơn.

Bên cạnh việc chăm sóc thể chất, yếu tố tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng, tránh để căng thẳng kéo dài.

Hung tinh Dương Nhẫn tiếp tục cảnh báo nguy cơ tai nạn do vật sắc nhọn hoặc va chạm giao thông.

Người cao tuổi trong gia đình có thể đối diện với khả năng phẫu thuật, cần được con cháu quan tâm, chăm sóc chu đáo.

Phụ nữ có kế hoạch sinh con nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì lối sống khoa học và từ bỏ các thói quen không lành mạnh để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sức khỏe của người tuổi Mão trong năm nay có dấu hiệu suy giảm. Ảnh minh họa

Tử vi tuổi Mão năm 2026 theo từng năm sinh

Người sinh năm Tân Mão 2011 dễ chịu áp lực tâm lý do mối quan hệ gia đình chưa hài hòa. Tuy nhiên, môi trường học đường lại mở ra nhiều cơ hội thể hiện năng khiếu, đặc biệt trong các hoạt động ngoại khóa, nếu biết quản lý thời gian hợp lý.

Tuổi Kỷ Mão 1999 đón nhận nhiều vận may trong sự nghiệp, có khả năng chuyển việc hoặc thăng tiến mạnh vào cuối năm. Thu nhập cải thiện rõ rệt nhưng chuyện tình cảm và bạn bè lại tiềm ẩn không ít tổn thương.

Người tuổi Đinh Mão 1987 dễ cảm thấy bất công vì công sức không được ghi nhận xứng đáng, thậm chí bị người khác chiếm đoạt thành quả. Làm việc trong lĩnh vực sáng tạo sẽ có cơ hội tạo dấu ấn lớn vào nửa cuối năm. Gia đình trung niên cần đề phòng người thứ ba xen vào hôn nhân.

Tuổi Ất Mão 1975 có vận may nổi bật về sự nghiệp, dễ được giao trọng trách hoặc thăng chức. Người kinh doanh nên tránh hợp tác với tuổi Dậu và Thìn để hạn chế rủi ro.

Với Quý Mão 1963, sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Quan hệ gia đình dễ phát sinh mâu thuẫn thế hệ, cần học cách lắng nghe và dung hòa.

Người sinh năm Tân Mão 1951 có vận trình tương đối ổn định. Việc giữ thái độ bao dung với con cháu và duy trì lối sống lành mạnh, vận động nhẹ nhàng sẽ giúp gia đạo yên ấm và sức khỏe bền lâu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

