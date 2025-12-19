Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồng

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Ngô Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc Công ty Fujiwa Việt Nam cho biết, công ty này cũng đã có kế hoạch thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên. Theo đó, những người làm việc từ 1 năm trở lên sẽ nhận lương tháng 13 và thưởng Tết.

Dự kiến, mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất sẽ dành cho các nhân sự quản lý kinh doanh và Giám đốc nhà máy

“Ngoài việc thưởng bằng hiện kim, chúng tôi sẽ thưởng thêm cho nhân viên các sản phẩm của công ty và một số quà tặng khác”, bà Thủy cho hay.

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã có kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên. (Ảnh: Đ.V)

Theo chia sẻ từ các doanh nghiệp, mức thưởng Tết năm nay có sự khác biệt rõ giữa các nhóm ngành. Đại diện một công ty chứng khoán tại TP.HCM cho biết, doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cho người lao động từ 40–100 triệu đồng/người, bao gồm lương tháng 13. Riêng nhóm quản lý cấp cao có thể nhận mức cao hơn 100 triệu đồng. Đây là mặt bằng thưởng được duy trì ổn định trong nhiều năm.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Trung An cho biết, doanh nghiệp của ông đang có tổng cộng 130 lao động làm việc trong ngành sản xuất, kinh doanh gạo. Năm nay, công ty dự kiến thưởng Tết từ 8 - 50 triệu đồng/người. Trong đó, nhóm quản lý cấp cao được hưởng mức thưởng cao nhất, từ 30–50 triệu đồng.

Theo ông Trương Văn Hiếu, đại diện Công ty Nhựa Minh Quân, mức thưởng Tết năm nay dành cho người lao động dao động từ 7–25 triệu đồng/người, tương đương khoảng một tháng thu nhập, căn cứ vào hiệu quả công việc và thâm niên làm việc.

“Mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng sẽ dành cho cấp quản lý, hiệu quả công việc cao và gắn bó với công ty nhiều năm”, ông Hiếu nói.

Trong khi đó, ở khối bán lẻ, mức thưởng ghi nhận cao hơn đáng kể. Đại diện Công ty Thế Giới Di Động cho hay doanh nghiệp đã trích lập hơn 3.049 tỷ đồng cho quỹ thưởng, với mức thưởng Tết bình quân ước khoảng 50 triệu đồng/người, tăng 1,8 lần so với năm ngoái. Theo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh khả quan là cơ sở để nâng mức thưởng, đồng thời khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên sau một năm nỗ lực.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đang có kế hoạch thưởng Tết từ 1 - 2 tháng lương cho người lao động. Năm nay, các doanh nghiệp có xu hướng thưởng cao hơn năm trước. Mức thưởng phổ biến nhất dao động từ 10 – 30 triệu đồng/người. Trong đó, nhân viên trong ngành dịch vụ, sản xuất, tài chính, ngân hàng có mức thưởng tốt hơn so với những ngành nghề khác.

Các doanh nghiệp có mức chi thưởng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. (Ảnh: Đ.V)

Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, đơn vị này đã đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết 2026 và báo cáo đầy đủ tình hình tiền lương năm 2025 trước ngày 20/12.

Sở Nội vụ cũng đề nghị doanh nghiệp thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán để người lao động biết rõ về các khoản như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, quà Tết, hỗ trợ về quê…

“Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi tiền lương, tiền thưởng cho người lao động thì phải thông tin, trao đổi nhanh với Phòng Văn hóa – Xã hội, Công đoàn các xã, phường hoặc tổ công tác của Liên đoàn Lao động hay Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố”, Sở Nội vụ TP.HCM thông tin.

Theo đại diện Sở Nội vụ TP.HCM, đến nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã báo cáo kế hoạch trả lương, thưởng Tết 2026 cho Sở. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12 con số thống kê cụ thể mới được công bố.

Năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất TP.HCM thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng hơn 1,9 tỷ đồng. Mức thưởng bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước.

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 1,8 tỷ đồng cũng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng bình quân của Tết Dương lịch là 3,4 triệu đồng.

Về tiền lương, theo báo cáo của các doanh nghiệp, năm 2024, mức lương cao nhất doanh nghiệp trả cho một lao động là 863 triệu đồng/tháng. Mức lương bình quân trong năm 2024 là 12,4 triệu đồng, mức lương thấp nhất là 6,2 triệu đồng/tháng.