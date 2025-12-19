Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồng
Một số doanh nghiệp tại TP.HCM đã có kế hoạch thưởng Tết 2026 cho nhân viên với mức thưởng cao nhất từ 30 – 100 triệu đồng/người.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Ngô Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc Công ty Fujiwa Việt Nam cho biết, công ty này cũng đã có kế hoạch thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên. Theo đó, những người làm việc từ 1 năm trở lên sẽ nhận lương tháng 13 và thưởng Tết.
Dự kiến, mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất sẽ dành cho các nhân sự quản lý kinh doanh và Giám đốc nhà máy
“Ngoài việc thưởng bằng hiện kim, chúng tôi sẽ thưởng thêm cho nhân viên các sản phẩm của công ty và một số quà tặng khác”, bà Thủy cho hay.
Theo chia sẻ từ các doanh nghiệp, mức thưởng Tết năm nay có sự khác biệt rõ giữa các nhóm ngành. Đại diện một công ty chứng khoán tại TP.HCM cho biết, doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cho người lao động từ 40–100 triệu đồng/người, bao gồm lương tháng 13. Riêng nhóm quản lý cấp cao có thể nhận mức cao hơn 100 triệu đồng. Đây là mặt bằng thưởng được duy trì ổn định trong nhiều năm.
Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Trung An cho biết, doanh nghiệp của ông đang có tổng cộng 130 lao động làm việc trong ngành sản xuất, kinh doanh gạo. Năm nay, công ty dự kiến thưởng Tết từ 8 - 50 triệu đồng/người. Trong đó, nhóm quản lý cấp cao được hưởng mức thưởng cao nhất, từ 30–50 triệu đồng.
Theo ông Trương Văn Hiếu, đại diện Công ty Nhựa Minh Quân, mức thưởng Tết năm nay dành cho người lao động dao động từ 7–25 triệu đồng/người, tương đương khoảng một tháng thu nhập, căn cứ vào hiệu quả công việc và thâm niên làm việc.
“Mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng sẽ dành cho cấp quản lý, hiệu quả công việc cao và gắn bó với công ty nhiều năm”, ông Hiếu nói.
Trong khi đó, ở khối bán lẻ, mức thưởng ghi nhận cao hơn đáng kể. Đại diện Công ty Thế Giới Di Động cho hay doanh nghiệp đã trích lập hơn 3.049 tỷ đồng cho quỹ thưởng, với mức thưởng Tết bình quân ước khoảng 50 triệu đồng/người, tăng 1,8 lần so với năm ngoái. Theo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh khả quan là cơ sở để nâng mức thưởng, đồng thời khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên sau một năm nỗ lực.
Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đang có kế hoạch thưởng Tết từ 1 - 2 tháng lương cho người lao động. Năm nay, các doanh nghiệp có xu hướng thưởng cao hơn năm trước. Mức thưởng phổ biến nhất dao động từ 10 – 30 triệu đồng/người. Trong đó, nhân viên trong ngành dịch vụ, sản xuất, tài chính, ngân hàng có mức thưởng tốt hơn so với những ngành nghề khác.
Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, đơn vị này đã đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết 2026 và báo cáo đầy đủ tình hình tiền lương năm 2025 trước ngày 20/12.
Sở Nội vụ cũng đề nghị doanh nghiệp thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán để người lao động biết rõ về các khoản như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, quà Tết, hỗ trợ về quê…
“Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi tiền lương, tiền thưởng cho người lao động thì phải thông tin, trao đổi nhanh với Phòng Văn hóa – Xã hội, Công đoàn các xã, phường hoặc tổ công tác của Liên đoàn Lao động hay Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố”, Sở Nội vụ TP.HCM thông tin.
Theo đại diện Sở Nội vụ TP.HCM, đến nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã báo cáo kế hoạch trả lương, thưởng Tết 2026 cho Sở. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12 con số thống kê cụ thể mới được công bố.
Năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất TP.HCM thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng hơn 1,9 tỷ đồng. Mức thưởng bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước.
Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 1,8 tỷ đồng cũng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng bình quân của Tết Dương lịch là 3,4 triệu đồng.
Về tiền lương, theo báo cáo của các doanh nghiệp, năm 2024, mức lương cao nhất doanh nghiệp trả cho một lao động là 863 triệu đồng/tháng. Mức lương bình quân trong năm 2024 là 12,4 triệu đồng, mức lương thấp nhất là 6,2 triệu đồng/tháng.
Hai cha con họ Hoàng và câu chuyện về ngôi đền bên dòng Linh GiangĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Tưởng nhớ công lao của hai cha con dòng họ Hoàng với đất nước, nhân dân lập đền thờ Song Trung thờ phụng. Tháng 9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đối với Đền Song Trung.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều khởi sắc đối với người tuổi Dần.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Không giàu sớm nhưng về già hưởng phúc lớnĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng các số này giàu có không đến vội vàng, nhưng một khi đã đến thì bền vững và lâu dài.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
Hà Nội 'đêm không ngủ' sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vang lên, hàng triệu trái tim yêu bóng đá tại Thủ đô đã vỡ òa trong hạnh phúc. Khắp các ngả đường không khí lễ hội bao trùm với sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc...
Cờ đỏ sao vàng phủ kín phố phường mừng U22 Việt Nam vô địchĐời sống - 13 giờ trước
Sau tiếng còi kết thúc trận chung kết, hàng vạn người đổ về trung tâm Hà Nội, biến phố phường quanh hồ Gươm thành biển cờ đỏ sao vàng mừng U22 Việt Nam lên ngôi.
Quá do dự, không dám bày tỏ cảm xúc: 4 con giáp dễ bỏ lỡ nhiều điều quan trọng trong cuộc sốngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chính sự chần chừ ấy khiến 4 con giáp này nhiều lần bỏ lỡ những mối duyên quan trọng trong đời.
3 người tử vong khi xe cứu thương tông vào đuôi xe đầu kéo, bốc cháy dữ dộiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiếc xe cứu thương chở 5 người trong lúc di chuyển trên cao tốc thì bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo di chuyển cùng chiều. Vụ việc khiến 3 người (bao gồm cả bệnh nhân và tài xế) tử vong thương tâm.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Sửu năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Sửu đi vào một chu kỳ vận trình nhiều thử thách khi chịu tác động của cục diện Hại Thái Tuế.
Tháng sinh Âm lịch của người mang hoài bão lớn:Càng về sau càng dễ giàu sangĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong số 12 tháng Âm lịch, có 3 tháng được xem là "tháng sinh của người có chí lớn", thường sở hữu tinh thần kiên định, tầm nhìn xa và khả năng nắm bắt thời cơ hiếm có.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Sửu năm 2026Đời sống
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Sửu đi vào một chu kỳ vận trình nhiều thử thách khi chịu tác động của cục diện Hại Thái Tuế.