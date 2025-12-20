Mới nhất
11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026

Thứ bảy, 07:00 20/12/2025 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.

Nhóm đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026?

Tai Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh như sau:

1. Sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

3. Học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

4. Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Dân quân thường trực.

6. Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

7. Trẻ em dưới 6 tuổi.

8. Thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

9. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

10. Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

11. Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?Đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2025?

GĐXH - Người từ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận 500.000 đồng/tháng và được Nhà nước đóng BHYT theo quy định.

11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026 - Ảnh 2.

Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, nhiều nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: TL

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần những gì?

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được nêu rõ tại Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế 2024. Cụ thể:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó; trẻ em dưới 6 tuổi và người đã hiến bộ phận cơ thể người chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì xuất trình giấy tờ hợp pháp khác. Trường hợp cấp cứu, người bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ theo quy định tại khoản này trước khi kết thúc đợt điều trị.

2. Trường hợp khám lại theo yêu cầu chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hẹn khám lại theo thủ tục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

3. Trường hợp chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo yêu cầu chuyên môn khi đang điều trị nội trú cho người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh phải có hồ sơ chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm y tế 2024, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định như sau:

1. Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp với người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

3. Trường hợp tại thời điểm người bệnh được chỉ định sử dụng thuốc, thiết bị y tế hoặc dịch vụ cận lâm sàng thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế nhưng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có sẵn và không thể thay thế bằng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ cận lâm sàng khác, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được nhận thuốc, thiết bị y tế điều chuyển từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác để điều trị cho người bệnh, được chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở khác đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nơi nhận thuốc, thiết bị y tế, chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm tổng hợp các chi phí thuốc, thiết bị y tế hoặc dịch vụ cận lâm sàng này và thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Chính phủ quy định các nội dung sau đây:

a) Điều kiện, thẩm quyền quyết định trường hợp được nhận thuốc, thiết bị y tế điều chuyển từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác để điều trị cho người bệnh và việc thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế được điều chuyển quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 12 của Luật này;

c) Việc thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và Nhân dân ở khu vực biên giới, biển đảo, thôn, xã đặc biệt khó khăn để bảo đảm chính sách quốc phòng, an ninh.

5. Chính phủ quy định chi tiết điểm a và điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025

GĐXH - Theo quy định của BHXH Việt Nam, từ nay người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT trên VssID, VneID để khám chữa bệnh. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Đó là những đối tượng nào?

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?

GĐXH - Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có nhiều điểm mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

