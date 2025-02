Gặp nạn khi đang bơm bóng bay, người đàn ông phải cắt cụt chi, tiên lượng nặng

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, vừa qua, đơn vị này đã tiếp nhận trường hợp người bệnh nam, 63 tuổi nguy kịch do bị nổ bình khí hydro khi đang bơm bóng bay.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương nhiều vị trí. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, chấn thương nhiều phần chi thể mức độ nặng.

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu cắt bỏ những phần chi thể hoại tử, dập nát, cố định phần xương gãy còn lại. Sau phẫu thuật, người bệnh được tiếp tục được chăm sóc hồi sức tích cực tại bệnh viện.

Bệnh nhân đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Theo BS. Lê Nam Khánh – Khoa Hồi sức Ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân đã được xử trí các tổn thương, tuy nhiên do tổn thương nặng, nhiều vị trí, do đó tiên lượng nguy cơ tử vong cao, người bệnh phải điều trị tích trong thời gian dài, can thiệp nhiều thủ thuật.

Nguy cơ tiềm ẩn từ khí hydro bơm bóng bay

Theo các bác sĩ, hiện nay, bóng bay được sử dụng rộng rãi để trang trí và làm đồ chơi của các em nhỏ. Tuy nhiên, một nguy cơ tiềm ẩn ít người để ý chính là việc người bán sử dụng khí hydro (là loại khí dễ cháy nổ khi tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc tia lửa) để bơm bóng bay.

Khi bóng bay chứa khí hydro tiếp xúc với nguồn nhiệt như bật lửa, tàn thuốc hoặc tia lửa điện, nó có thể phát nổ ngay lập tức, gây bỏng, tổn thương da và mắt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ khi sử dụng khí nén bơm bóng bay, người dân cần lưu ý những nguyên tắc cơ bản sau:

Có kiến thức bảo quản, kiểm tra, sử dụng an toàn: Bình khí nén phải được bảo quản nơi thông thoáng, tránh xa nguồn cháy nổ, bình phải có van kiểm tra áp suất an toàn. Đặc biệt, người thực hiện bơm bóng bay phải có kiến thức kinh nghiệm, tuyệt đối không thử bơm bóng khi chưa nắm rõ các mối nguy hiểm đến từ bình khí nén.

Không sử dụng bóng bay bơm khí hydro: Khi mua bóng bay, cần hỏi rõ về loại khí được bơm bên trong. Hãy chọn bóng bay bơm khí helium, vì đây là loại khí trơ, không cháy nổ.

Tránh xa nguồn nhiệt: Không đưa bóng bay lại gần nến, bật lửa, bếp gas, tia lửa điện hay bất kỳ nguồn nhiệt nào khác. Tuyệt đối không thả bóng bay gần đường dây điện.

Giáo dục kiến thức cho trẻ nhỏ: Trẻ em thường thích bóng bay nhưng không nhận thức được nguy cơ cháy nổ, vì vậy, người lớn cần nhắc nhở trẻ không chơi bóng bay gần những vật dụng có nguy cơ cao gây cháy nổ, tránh tình huống xấu có thể xảy ra.

